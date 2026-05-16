चीन में प्याज-टमाटर की तरह बिक रहे जिंदा चूहे , वीडियो देख घूम जाएगा दिमाग

China Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इन दिनों चीन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे भारत में गलियों और बाजारों में ठेलों पर प्याज-टमाटर बेचे जाते हैं, वैसे ही चीन में सड़क किनारे जिंदा चूहे बेचे जा रहे हैं. लोग आराम से खड़े होकर चूहे चुन रहे हैं और खरीदते नजर आ रहे हैं.

कई महिलाएं तो उन्हें ध्यान से देखकर अच्छे चूहे चुनती दिखाई दे रही हैं. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर लोगों का ध्यान तेजी से खींच रहा है. भारत के लोग इस नजारे को देखकर काफी चौंक गए, क्योंकि यहां चूहे को इस तरह खुले बाजार में बिकते देखना बेहद अलग बात मानी जाती है.

वीडियो देखकर लोगों ने किए मजेदार कमेंट

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा, “लगता है इन्होंने वो कहानी सुन रखी है जिसमें मेंढक को चूमने से राजकुमार बन जाता है.” वहीं दूसरे यूजर ने हंसते हुए लिखा, “चीनियों की शक्ल भी इनके प्याज जैसी होती है.” कुछ लोगों ने कहा कि चीन में खाने-पीने की चीजें बाकी दुनिया से काफी अलग होती हैं, इसलिए वहां ऐसे नजारे आम बात हो सकते हैं. कई यूजर्स इस वीडियो को देखकर हैरानी भी जता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर लोग जिंदा चूहे खरीदकर क्या करते होंगे. इंटरनेट पर लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो

यह वीडियो अब इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है. लोग इसे देखकर कभी हैरान हो रहे हैं तो कभी हंस रहे हैं. वीडियो का सबसे खास हिस्सा यह है कि वहां के लोग इसे बिल्कुल सामान्य तरीके से खरीदते नजर आ रहे हैं, जैसे भारत में रोजमर्रा की सब्जियां खरीदी जाती हैं. यही वजह है कि सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को दिमाग घुमा देने वाला बता रहे हैं. फिलहाल चीन में जिंदा मेंढक बेचने वाला यह वीडियो लोगों के बीच खूब चर्चा में बना हुआ है.

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