Men will be Men! पंचिंग बैग खड़ी थी लड़की तो किक में नहीं दिखा दम, लड़का आया तो...

Twitter viral video: खूबसूरत लड़की नजर आते ही लड़कों के दिल की धड़कनें बढ़ना लाजिमी है. वह बस मुस्कुरा दे तो तीर दिल के पार हो जाता है. कुछ ऐसी ही कहानी बयां करता है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो, जिसमें एक लड़का अपनी किक की ताकत पंचिंग बैग थामे खड़ी लड़की पर नहीं दिखा पाता, लेकिन जब एक लड़का उस पंचिंग बैग की जिम्मेदारी संभालता है तो नजारा ही बदल जाता है. आइए जानते हैं कि क्या है इस वायरल वीडियो में और क्यों यह वायरल हो रहा है?

क्यों वायरल हो रहा यह वीडियो?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो एक किक बॉक्सिंग सेंटर का है. इसमें कोच एक लड़के को किक मारने की प्रैक्टिस करा रहा है. अहम बात यह है कि उस पंचिंग बैक को थामने की जिम्मेदारी एक खूबसूरत लड़की को दे दी गई, जिसका असर लड़के की किक में भी दिखाई देता है. सामने खड़ी नाजुक-सी लड़की की मासूमियत शायद लड़के का दिल पिघला देती है और वह अपनी ताकत किक में नहीं दिखाता. इसके चलते उसे अपने कोच से बार-बार डांट भी पड़ती है.

एक ही पल में बदल गया नजारा

बार-बार कमजोर किक देखकर लड़के की दिक्कत को शायद कोच भी समझ जाता है. हकीकत जानने के लिए वह पंचिंग बैग एक लड़के को थमाते हैं और चंद पलों में नजारा पूरी तरह बदल जाता है. किक जमाने वाला लड़का अपनी पूरी ताकत किक में इस कदर दिखाता है कि इस बार पंचिंग बैग थामे लड़का हवा में खिलौने की तरह उड़ जाता है. इसके बाद वह गुस्से में पंचिंग बैग मारने की भी कोशिश करता है.

Men will be men 😂😂 pic.twitter.com/LylZSLnfCh — God (@Indic_God) July 16, 2026

लड़की का चक्कर बाबू भइया...

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो तमाम लड़कों के दिलों को छू गया. एक ने कमेंट में लिखा कि यह तो लड़की का चक्कर है बाबू भइया... तभी इसकी किक में दम नहीं दिखाई दिया. वहीं, दूसरे यूजर ने तो इनकी मुहब्बत की भविष्यवाणी कर दी. उसने लिखा... बहुत याराना लगता है. आखिर मुहब्बत को कैसे चोट पहुंचाता यह बेचारा. इस वीडियो पर कमेंट करने में लड़कियां भी पीछे नहीं दिखीं. एक लड़की ने तो लिख दिया कि यही लड़कों की सच्चाई है. Men will be men. वे कभी नहीं बदल सकते. एक अन्य लड़की ने लिखा कि यह तो लड़कों की फितरत है. वह लड़की को इंप्रेस करने के चक्कर में ऐसा कर रहा है, तभी लड़के के सामने आते ही उसने पूरी ताकत से किक मार दी. पता नहीं उसे कितनी चोट लगी होगी.