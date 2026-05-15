हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगWoman Gave Birth To 4 Babies: यह तो अजूबा है! महिला ने 5 दिन में पैदा किए 4 बच्चे, साइंस ही नहीं यूजर्स का भी हिल गया दिमाग

Woman Gave Birth To 4 Babies: यह तो अजूबा है! महिला ने 5 दिन में पैदा किए 4 बच्चे, साइंस ही नहीं यूजर्स का भी हिल गया दिमाग

Woman Gave Birth To 4 Babies: संभल की रहने वाली एक महिला ने 5 दिनों के अंदर चार बच्चों को जन्म दिया.  वहीं सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चारों बच्चों का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से हुआ.

By : कविता गाडरी | Updated at : 15 May 2026 07:19 PM (IST)
Preferred Sources

Woman Gave Birth To 4 Babies: कई बार मेडिकल दुनिया में भी ऐसे कई चमत्कार हो जाते हैं जो डॉक्टर तक को समझ नहीं आते हैं. ऐसा ही एक मामला इस बार उत्तर प्रदेश से भी आया है. दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने डॉक्टर सहित इंटरनेट पर भी सभी लोगों को हैरान कर दिया है. संभल की रहने वाली एक महिला ने 5 दिनों के अंदर चार बच्चों को जन्म दिया.  वहीं सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चारों बच्चों का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से हुआ. इस अनोखे मामले का वीडियो और खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तरह-तरह के रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. 

5 दिन में चार बच्चों का जन्म, डॉक्टर भी रह गए हैरान 

यह दुर्लभ मामला मुरादाबाद के टीएमयू हॉस्पिटल से सामने आया है. जानकारी के अनुसार संभल का रहने वाली अमीना की प्रेगनेंसी पहले से ही हाई रिस्क मानी जा रही थी. वहीं जांच में डॉक्टरों को पता चला कि महिला के गर्भ में चार बच्चे हैं, जिसके बाद अस्पताल की विशेष टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही थी. बताया गया कि 9 मई को महिला ने एक बेटे को जन्म दिया. इसके बाद 14 मई को दोबारा प्रस्रव हुआ, जिसमें एक बेटे और दो बेटियों का जन्म हुआ. इस तरह कुल चार बच्चों में दो बेटे और दो बेटियां शामिल है. डॉक्टरों का कहना है कि एक साथ चार बच्चों का नार्मल डिलीवरी से जन्म होना बहुत दुर्लभ मामलों में गिना जाता है. जन्म के समय एक बच्चा थोड़ा कमजोर था, जिसे कुछ समय के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था. फिलहाल मां और चारों बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें-Brave Woman Viral Video: नाली में गिरी, धक्का दिया लेकिन महिला ने नहीं लुटने दी बैग, लुटेरों के हौसले पस्त; देखें वीडियो 

 यूजर्स बोले- साइंस भी आज थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा 

एक महिला के 5 दिनों में चार बच्चों के जन्म की यह खबर सामने आते ही इंटरनेट पर कमेंट्स के बाढ़ आ गई. लोग इस अनोखे मामले पर अलग-अलग तरह से रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा चार बच्चे एक साथ सच में यह तो कुदरत का करिश्मा है. दूसरे ने मजाक में कहा ऐसा लग रहा है, जैसे बच्चों ने किस्तों में बाहर आने का फैसला किया हो. एक अन्य यूजर ने लिखा कभी-कभी मेडिकल दुनिया में ऐसे मामले सामने आते हैं जो डॉक्टर और आम लोगों दोनों को हैरान कर देते हैं. वहीं एक यूजर ने मजाक करते हुए कहा यह तो ऐसा लग रहा है जैसे डिलीवरी पार्ट वन और पार्ट 2 में हुई हो. एक एक और यूजर ने कमेंट किया जहां बस एक बच्चे की डिलीवरी में ऑपरेशन करना पड़ जाता है, वहां 5 दिन में चार बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी सच में चमत्कार जैसी लगती है. वहीं एक और यूजर ने मजाक के अंदाज में कहा इतना तो लोग फिल्मों में भी नहीं सोच सकते हैं. इसके अलावा दूसरे यूजर ने कमेंट किया डॉक्टर भी सोच रहे होंगे, आखिर क्या हो रहा है और यूजर कमेंट कर कहता है साइंस भी आज थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा.

ये भी पढ़ें-कितना खाली आदमी है... हल्दीराम की खट्टा-मीठा नमकीन का कर डाला पोस्टमार्टम, देखें वीडियो

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 15 May 2026 07:19 PM (IST)
Tags :
Moradabad Viral News Woman Gave Birth To 4 Babies Quadruplets Normal Delivery Rare Pregnancy Case In India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Woman Gave Birth To 4 Babies: यह तो अजूबा है! महिला ने 5 दिन में पैदा किए 4 बच्चे, साइंस ही नहीं यूजर्स का भी हिल गया दिमाग
यह तो अजूबा है! महिला ने 5 दिन में पैदा किए 4 बच्चे, साइंस ही नहीं यूजर्स का भी हिल गया दिमाग
ट्रेंडिंग
Snake Catching Viral Video: नागराज को काबू करने चला था युवक, एक ही फुफकार में बन गया शिकार; खौफनाक वीडियो वायरल
नागराज को काबू करने चला था युवक, एक ही फुफकार में बन गया शिकार; खौफनाक वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Gujarat Bhajan Singer Viral Video : नोटों के ढेर में दब गया भजन सिंगर, लोगों ने उड़ाए बोरा भर-भरकर नोट; वीडियो वायरल
नोटों के ढेर में दब गया भजन सिंगर, लोगों ने उड़ाए बोरा भर-भरकर नोट; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
पहले पास बुलाया और फिर सिखा दिया सबक, मेट्रो में निकाल दी मजनूगीरी, वीडियो वायरल
पहले पास बुलाया और फिर सिखा दिया सबक, मेट्रो में निकाल दी मजनूगीरी, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Saif Ali Khan ने लगाई जान, फिर भी फीकी रह गई फिल्म
Pati Patni Aur Woh Do Review: Comedy, Confusion और Entertainment का मजेदार Package
DR. Aarambhi: 🤨Vishwas-Avantika की नई चाल, Dr. Aarambhi को हराने की कोशिश! #sbs
Bollywood news: खतरनाक जंगल और 'असली बेवकूफ'! 'Welcome To The Jungle' में अक्षय कुमार ने अपनाया ये नया हथकंडा (15-05-26)
Ranbir Kapoor ने Ramayana में श्री राम का किरदार निभाने से पहले खरीदी Ayodhya में Property
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
साल 1991 का वो ‘RBI सीक्रेट’, जब देश का 40,000 किलो सोना भेज दिया गया भारत से बाहर
साल 1991 का वो ‘RBI सीक्रेट’, जब देश का 40,000 किलो सोना भेज दिया गया भारत से बाहर
बिहार
सम्राट चौधरी ने ईशान किशन को दिया एक करोड़ का चेक, CM ने कहा- 'सफल क्रिकेट…'
सम्राट चौधरी ने ईशान किशन को दिया एक करोड़ का चेक, CM ने कहा- 'सफल क्रिकेट…'
बॉलीवुड
5 मिनट 1 सेकंड का 'धूम' का 22 साल पुराना सॉन्ग, जिसे आदित्य चोपड़ा ने कर दिया था रिजेक्ट, फिर हो गया हिट
5 मिनट 1 सेकंड का 'धूम' का 22 साल पुराना सॉन्ग, जिसे आदित्य चोपड़ा ने कर दिया था रिजेक्ट, फिर हो गया हिट
आईपीएल 2026
Fact Check: एमएस धोनी का रिटायरमेंट मैच देखने आएंगे PM Modi और शाहरुख-सलमान? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई
एमएस धोनी का रिटायरमेंट मैच देखने आएंगे PM Modi और शाहरुख-सलमान? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई
इंडिया
NEET Paper Leak: फिजिक्स में 9, बायोलॉजी में 20 नंबर…जिसने खरीदा NEET का पेपर, उसकी मार्क्सशीट चौंकाने वाली, ये बन जाता डॉक्टर
फिजिक्स में 9, बायोलॉजी में 20 नंबर…जिसने खरीदा NEET का पेपर, उसकी मार्क्सशीट चौंकाने वाली, ये बन जाता डॉक्टर
बिजनेस
Explained: पेट्रोल-डीजल-CNG महंगा, एल नीनो से फसलें बर्बाद और बढ़ेगी EMI! आखिर क्या है 'महंगाई का दुष्चक्र'?
पेट्रोल-डीजल महंगा और RBI बढ़ाएगी EMI! आखिर 'महंगाई का दुष्चक्र' क्या, आपकी जेब पर कितना असर?
नौकरी
शिक्षकों के इंतजार को मिली बड़ी राहत, यूपी के स्कूलों में 23,213 पदों पर होगी भर्ती
शिक्षकों के इंतजार को मिली बड़ी राहत, यूपी के स्कूलों में 23,213 पदों पर होगी भर्ती
टेक्नोलॉजी
Meta के Smart Glasses ने बदल दिया गेम, हवा में इशारा करने से टाइप हो जाएंगे मैसेज
Meta के Smart Glasses ने बदल दिया गेम, हवा में इशारा करने से टाइप हो जाएंगे मैसेज
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Embed widget