मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष में क्षेत्रीय देशों को भी हमलों को सामना करना पड़ रहा है. अब कुवैत ने ईरान की तरफ से हमले करने का दावा किया है. कुवैत ने शुक्रवार को बकायदा एक बयान जारी किया है.

न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, कुवैत ने शुक्रवार को कहा कि ईरान ने बिजली और पानी को खारेपन से फिल्टर करने वाले प्लांट (डिसैलिनेसन प्लांट) पर हमला किया इससे प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है. कुवैत में पीने का लगभग 90 प्रतिशत खारे पानी को मीठी बनाने की प्रक्रिया (डिसैलिनेशन) से मिलता है.

कुवैत ने कहा- रेगिस्तान वाले छोटे देश में जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकती है

कुवैत की तरफ से कहा गया है कि इसमें किसी भी तरह की रुकावट रेगिस्तान वाले छोटे से देश में जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकती है. कुवैत के बिजली, पानी और नीवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हमले की जानकारी देते हुए कहा कि इससे आग लग गई और बिजली बनाने वाली कई यूनिट्स को नुकसान पहुंचा है.

इसके अलावा कुवैत ने कहा है कि आग को बुझा दिया गया है. नुकसान का आकलन करने और प्लांट को फिर से चालू करने का काम चल रहा है.

अमेरिका ने ईरान पर तेज किए हमले

इधर, शुक्रवार सुबह तेहरान पर अमेरिका ने कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है. अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने हवाई हमलों कर कई और पुलों और साइट्स को निशाना बनाया है. ईरान के अहम बंदरगाह पर बने टावर को भी गिरा दिया गया है. यह कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का हिस्सा है. इनमें उन्होंने तेहरान पर हॉर्मुज पर अपनी पकड़ ढीली करने का दबाव बनाने के लिए ईरान के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमे करने की बात कही थी.

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