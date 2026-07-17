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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगSociety Lift Fight Viral Video : लिफ्ट में चले दे दनादन घूंसे, वीडियो देख यूजर्स बोले- इन्हें WWE में भेजो

Society Lift Fight Viral Video : लिफ्ट में चले दे दनादन घूंसे, वीडियो देख यूजर्स बोले- इन्हें WWE में भेजो

Society Lift Fight Viral Video : इन दिनों गाजियाबाद की एक सोसाइटी का सीसीटीवी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में लिफ्ट के अंदर दो लोग आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 17 Jul 2026 08:09 AM (IST)
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Society Lift Fight Viral Video: गेटेड सोसाइटी को अक्सर सुरक्षित और शांत माहौल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन कई बार यहां होने वाला मामूली विवाद भी ऐसा रूप ले लेते हैं कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाता है. इन दिनों गाजियाबाद की एक सोसाइटी का ऐसा ही सीसीटीवी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में लिफ्ट के अंदर दो लोग आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं. देखते ही देखते कहासुनी हाथापाई में बदल जाती है और दोनों एक-दूसरे पर लगातार घूंसे बरसाने लगते हैं. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने भी इस घटना पर जमकर प्रतिक्रियाएं दी हैं.  

क्या है पूरा मामला?

यह मामला गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र स्थित GH7 सोसाइटी का बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सीसीटीवी वीडियो में लिफ्ट के अंदर दो लोगों के बीच पहले बहस होती नजर आती है. कुछ ही सेकंड बाद दोनों एक-दूसरे पर हमला कर देते हैं और मारपीट शुरू हो जाती है. घटना के बाद यह वीडियो तेजी से अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाने लगा. 

लिफ्ट में चले दे दनादन घूंसे

वीडियो में देखा जा सकता है कि लिफ्ट के अंदर मौजूद दोनों लोग लगातार एक-दूसरे पर घूंसे और थप्पड़ बरसा रहे हैं. दोनों के बीच धक्का-मुक्की और गुत्थमगुत्था कई मिनट तक चलती रहती है. इस दौरान लिफ्ट कई बार अलग-अलग मंजिलों पर रुकती है, दरवाजा खुलता और बंद होता है, लेकिन दोनों की लड़ाई नहीं रुकती है. बीच-बीच में दोनों बहस भी करते दिखाई देते हैं, लेकिन फिर दोबारा एक-दूसरे पर हमला करने लगते हैं. 

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सोशल मीडिया पर यूजर्स के कमेंट्स

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा कि दोनों को सीधे WWE में भेज देना चाहिए. कई लोगों ने कहा कि लिफ्ट में इतनी देर तक लड़ाई चलती रही, लेकिन किसी ने बीच-बचाव क्यों नहीं किया. कुछ लोगों ने इसे बढ़ते गुस्से और तनाव का नतीजा बताया. कई यूजर्स ने सोसाइटी में सुरक्षा व्यवस्था और लोगों के व्यवहार पर भी सवाल उठाए. कुछ लोगों ने घटना पर नाराजगी जताते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि किसी भी विवाद का समाधान हिंसा नहीं हो सकता है. 

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Published at : 17 Jul 2026 08:09 AM (IST)
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