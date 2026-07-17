INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगShikanji Viral Video: गजब मिलावट है... टॉयलेट से पानी लाया और मिला दिया... शिकंजी पीने से पहले देख लें ये वीडियो

Shikanji Viral Video: गजब मिलावट है... टॉयलेट से पानी लाया और मिला दिया... शिकंजी पीने से पहले देख लें ये वीडियो

Shikanji Viral Video : जब किसी वीडियो में साफ-सफाई या हाइजीन को लेकर सवाल उठते हैं, तो लोग उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 17 Jul 2026 04:16 PM (IST)
Preferred Sources

Shikanji Viral Video : सोशल मीडिया पर खाने-पीने की चीजों से जुड़े वीडियो रोजाना तेजी से वायरल हो जाते हैं. खासकर जब किसी वीडियो में साफ-सफाई या हाइजीन को लेकर सवाल उठते हैं, तो लोग उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. दावा किया जा रहा है कि लखनऊ रेलवे स्टेशन पर शिकंजी बेचने वाला एक व्यक्ति पब्लिक टॉयलेट से पानी लाकर अपनी शिकंजी में मिलाता हुआ दिखाई देता है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने फूड सुरक्षा और साफ-सफाई को लेकर चिंता जताई है.

टॉयलेट से पानी लाया और मिला दिया

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति सड़क किनारे अपना ठेला लगाए हुए है. वह एक पब्लिक टॉयलेट की तरफ जाता है और वहां से एक बाल्टी में पानी भरकर वापस आता है. इसके बाद वह उसी पानी को अपने ठेले पर रखे शिकंजी के बड़े डिब्बे में डाल देता है. वीडियो यहीं खत्म हो जाता है.
 

शिकंजी पी लो दोस्तों
सुलभ शौचालय के शुद्ध और आरओ के पानी की

भूल ना जाना शिकंजी पीना
ख़ुद भी पिओ और परिवार को भी पिलाओ pic.twitter.com/ldoJPulvvv

— Heena (@Heena895) July 16, 2026 /

वीडियो ने खड़े किए कई सवाल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह लखनऊ रेलवे स्टेशन का है. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने खाने-पीने की चीजों की साफ-सफाई और पब्लिक फूड हेल्थ को लेकर चिंता जाहिर की है. कई लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं पर सख्त निगरानी और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन कराया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें - Pune Cab Viral Video: कैब में बैठीं महिलाओं से ड्राइवर बोला- दोस्त को भी बैठा लो, फिर जो हुआ... देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर लोगों ने किए कमेंट्स 

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि इसका एफएसएसएआई सर्टिफिकेट भी जरूर चेक करना चाहिए. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि यह तो गजब की मिलावट है. वहीं एक अन्य यूजर ने हैरानी जताते हुए कहा कि इतना गंदा पानी मिलाया जा रहा है. कुछ लोगों ने सवाल किया कि आखिर इस तरह की लापरवाही कैसे हो रही है. वीडियो को देखकर कई यूजर्स ने संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच और सही कार्रवाई की मांग भी की.

यह भी पढ़ें - Society Lift Fight Viral Video : लिफ्ट में चले दे दनादन घूंसे, वीडियो देख यूजर्स बोले- इन्हें WWE में भेजो

Published at : 17 Jul 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING Shikanji Viral Video Street Food Adulteration
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Shikanji Viral Video: गजब मिलावट है... टॉयलेट से पानी लाया और मिला दिया... शिकंजी पीने से पहले देख लें ये वीडियो
गजब मिलावट है... टॉयलेट से पानी लाया और मिला दिया... शिकंजी पीने से पहले देख लें ये वीडियो
ट्रेंडिंग
Viral Video: लिफ्ट में चले दे दनादन घूंसे, वीडियो देख यूजर्स बोले- इन्हें WWE में भेजो
लिफ्ट में चले दे दनादन घूंसे, वीडियो देख यूजर्स बोले- इन्हें WWE में भेजो
ट्रेंडिंग
Pune Cab Viral Video: कैब में बैठीं महिलाओं से ड्राइवर बोला- दोस्त को भी बैठा लो, फिर जो हुआ... देखें वायरल वीडियो
कैब में बैठीं महिलाओं से ड्राइवर बोला- दोस्त को भी बैठा लो, फिर जो हुआ... देखें वायरल वीडियो
ट्रेंडिंग
Russell Viper Snake Rescue Viral Video: झाड़ियों के बीच चुपचाप छिपा बैठा था खूंखार रसेल वाइपर, देखें स्नेक रेस्क्यू का खतरनाक वीडियो
झाड़ियों के बीच चुपचाप छिपा बैठा था खूंखार रसेल वाइपर, देखें स्नेक रेस्क्यू का खतरनाक वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Ethanol Petrol पर गडकरी का ये Interview Viral है
Aamir Khan ने किया बड़ा खुलासा, बोले- Phunsukh Wangdu का किरदार Sonam Wangchuk पर आधारित नहीं था
Sansani: बैड बीवी की आशिकी | Crime News
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सफलता नहीं मिली, मुझे अभी बहुत आगे जाना है
Christopher Nolan की The Odyssey क्या है? जानिए क्यों पूरी दुनिया इस फिल्म का इंतजार कर रही है
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
इंडिया
Explained: क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले बदल गई मानसून सत्र की तस्वीर?
क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले मानसून सत्र की तस्वीर बदल गई?
मध्य प्रदेश
धार भोजशाला: प्रशासन की चिन्हित जमीन करीब 1 किमी दूर, मुस्लिम पक्ष ने नमाज से किया इनकार
धार भोजशाला: प्रशासन की चिन्हित जमीन करीब 1 किमी दूर, मुस्लिम पक्ष ने नमाज से किया इनकार
स्पोर्ट्स
विराट से गले मिले रोहित, ड्रेसिंग रूम की तस्वीरों ने मचाई हलचल, ऐसी फोटो जब पहले आई थी तो किस खिलाड़ी ने लिया था संन्यास
विराट से गले मिले रोहित, ड्रेसिंग रूम की तस्वीरों ने मचाई हलचल, ऐसी फोटो जब पहले आई थी तो किस खिलाड़ी ने लिया था संन्यास
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
ISRO Scientist Resign: ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
हेल्थ
Climate Change Sleep Loss: सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
नौकरी
New Delhi Police Commissioner: कितने पढ़े-लिखे हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS अनुराग कुमार, कितनी मिलेगी उन्हें सैलरी? 
कितने पढ़े-लिखे हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS अनुराग कुमार, कितनी मिलेगी उन्हें सैलरी? 
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget