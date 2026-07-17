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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगPune Cab Viral Video: कैब में बैठीं महिलाओं से ड्राइवर बोला- दोस्त को भी बैठा लो, फिर जो हुआ... देखें वायरल वीडियो

Pune Cab Viral Video: कैब में बैठीं महिलाओं से ड्राइवर बोला- दोस्त को भी बैठा लो, फिर जो हुआ... देखें वायरल वीडियो

Pune Cab Viral Video: वीडियो में तीन महिलाएं रात के समय पहले से बुक की गई कैब में सफर कर रही होती हैं. तभी बीच रास्ते ड्राइवर अपने दोस्त को भी कैब में बैठाने की बात कहता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 17 Jul 2026 02:50 PM (IST)
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Pune Cab Viral Video : पुणे का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में तीन महिलाएं रात के समय पहले से बुक की गई कैब में सफर कर रही होती हैं. तभी बीच रास्ते ड्राइवर अपने दोस्त को भी कैब में बैठाने की बात कहता है और महिलाओं से एडजस्ट करने के लिए कहता है. महिलाओं ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हो जाती है. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

बीच रास्ते ड्राइवर ने रख दी नई मांग

वायरल वीडियो में तीन महिलाएं रात के समय पुणे में कैब से सफर कर रही थीं. सफर के दौरान अचानक ड्राइवर कैब रोक देता है और महिलाओं से कहता है कि उसके दोस्त को भी कैब में बैठा लें. इस पर महिलाओं ने तुरंत आपत्ति जताई और कहा कि अगर पहले ही इस बारे में बता दिया जाता, तो वे दूसरी कैब बुक कर लेतीं. उन्होंने साफ कहा कि पहले से बुक की गई प्राइवेट कैब में किसी अनजान व्यक्ति के साथ सफर करने के लिए उनसे नहीं कहा जा सकता है. 

ड्राइवर बोला- सिर्फ एक किलोमीटर की बात है

महिलाओं के विरोध करने पर ड्राइवर उन्हें समझाने की कोशिश करता है. वह कहता है कि उसका दोस्त सिर्फ करीब एक किलोमीटर तक ही साथ जाएगा. ड्राइवर का दावा था कि उसकी कैब में सीएनजी कम बची है और दोस्त को छोड़ने के बाद वापस आने के लिए उसके पास ईंधन नहीं होगा. इसके बाद उसने महिलाओं से कहा कि अगर वे तैयार नहीं हैं, तो यहीं से दूसरी कैब बुक कर लें.

महिलाओं ने उठाए कई सवाल

महिलाओं ने ड्राइवर से पूछा कि जब वे पूरे किराए का भुगतान कर रही हैं, तो किसी दूसरे व्यक्ति को उसी कैब में क्यों बैठाया जाए. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें किसी के साथ कैब शेयर ही करनी होती, तो वे शुरुआत से ही कोई दूसरी सुविधा चुन सकती थीं. महिलाओं ने यह भी पूछा कि क्या ड्राइवर उनके किराए में कमी करेगा या फिर अपने दोस्त से किराया लेगा. इस पर ड्राइवर ने जवाब दिया कि वह अपने दोस्त से पैसे क्यों लेगा. महिलाओं ने कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि वे किसी और के सफर का खर्च भी उठा रही हैं.

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दोस्त को बुलाने की कोशिश करता दिखा ड्राइवर

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि बहस के दौरान ड्राइवर मुस्कुराते हुए बाहर खड़े एक व्यक्ति से मराठी में बात करता है. बताया गया कि वही उसका दोस्त था, जिसे वह कैब में बैठाना चाहता था. हालांकि महिलाओं ने अपनी बात पर कायम रहते हुए किसी भी अनजान व्यक्ति को कैब में बैठाने से इनकार कर दिया.

सोशल मीडिया पर लोगों ने किए कमेंट्स

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने महिलाओं का सपोर्ट किया. कई यूजर्स ने कहा कि पहले से बुक की गई कैब में ड्राइवर किसी अनजान व्यक्ति को बिना यात्रियों की परमिशन के नहीं बैठा सकता. कुछ लोगों ने कहा कि रात के समय तीन महिलाओं से इस तरह की मांग करना सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मामला है. वहीं कई यूजर्स ने ड्राइवर के खिलाफ कैब कंपनी और पुलिस में शिकायत करने की बात कही. 

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Published at : 17 Jul 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
Women Safety Social Media TRENDING Pune Cab Viral Video
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