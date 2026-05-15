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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगSnake Catching Viral Video: नागराज को काबू करने चला था युवक, एक ही फुफकार में बन गया शिकार; खौफनाक वीडियो वायरल

Snake Catching Viral Video: नागराज को काबू करने चला था युवक, एक ही फुफकार में बन गया शिकार; खौफनाक वीडियो वायरल

वीडियो में एक युवक बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सांप पकड़ने की कोशिश करता नजर आता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में पूरा मामला उल्टा पड़ जाता है. सांप युवक पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 15 May 2026 05:51 PM (IST)
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Snake Catching Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों सूरत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी है और चेतावनी भी दे रहे हैं. वीडियो में एक युवक बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सांप पकड़ने की कोशिश करता नजर आता है. लेकिन कुछ ही सेकंड में पूरा मामला उल्टा पड़ जाता है. सांप युवक पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है. राहत की बात यह रही कि सांप जहरीला नहीं था, वरना मामला और गंभीर हाे सकता था. इस वीडियो को देखकर कई लोग कमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं.

सांप पकड़ने गया था युवक, खुद ही डर के मारे पीछे हट गया

वायरल वीडियो सूरत का बताया जा रहा है. वीडियो के अनुसार सचिन नाम का आदमी वीडियो में दिखाई देता है. सचिन बड़े आत्मविश्वास के साथ एक घर में घूंसे सांप को पकड़ने की कोशिश करता है. आसपास खड़े लोग भी उसे देख रहे होते हैं. लेकिन जैसे ही वह सांप को पकड़कर वहां से बाहर की और ले जाने की कोशिश करता है, सांप भी उस पर पलटकर  बार-बार हमला करने लगता है जिससे युवक घबरा जाता है. इसके बाद एक बार वापस पलटकर हमले में सांप युवक को काट लेता है. जिसके बाद युवक सांप को छोड़ कर बाहर की तरफ भाग जाता है और सांप भी दूसरी ओर चला जाता है. इससे वहां अफरा-तफरी जैसा माहौल बन जाता है. बताया जा रहा है कि युवक को जिस सांप ने काटा वह धामिन यानी रैट स्नेक था, जो जहरीला नहीं होता है. हालांकि उसके काटने से गंभीर चोट और इंफेक्शन खतरा जरूर बना रहता है. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के अकाउंट्स से शेयर किया गया है. इस वीडियो पर अब तक हजारों व्यूज आ चुके है और कई लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए मजे

वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, एक वायरल रील देखकर लोग खुद को डिस्कवरी चैनल वाला एक्सपर्ट समझने लगते हैं. दूसरे यूजर ने मजाक में कहा भाई ने 5 इंस्टाग्राम रील देखीं और खुद को इंडियन Steve Irwin समझ बैठा. एक अन्य यूजर ने लिखा सांप पकड़ना कोई मजाक नहीं है, ये काम सिर्फ एक्सपर्ट्स पर छोड़ देना चाहिए. वहीं एक यूजर कमेंट किया, रील्स देखकर स्टंट करना आसान लगता है, लेकिन असलियत में हालत खराब हो जाती है. वहीं कुछ और लोग कमेंट कर रहे है कि सांप को पकड़ने की कोशिश खुद नहीं करनी चाहिए बल्कि किसी एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए था. एक और यूजर कमेंट करता है कई बार लोग जहरीले और गैर जहरीले सांप में फर्क नहीं कर पाते हैं जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 15 May 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
Surat Viral Video Snake Catching Video Man Bitten By Snake Viral Snake Attack
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