सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ बच्चे हाईवे पर लगे स्पीड वाले मीटर का जिस तरीके से उपयोग कर रहे हैं उसे देखकर किसी की भी हंसी निकल जाएगी. इंटरनेट इन दिनों हाईवे के इस वीडियो को देखकर काफी गुदगुदा रहा है. हाईवे पर न तो कोई रील बनाई जा रही है और न ही गाड़ियों से रफ्तार भरी जा रही है. जी नहीं, कोई हाईवे पर खड़ा होकर जोक भी नहीं सुना रहा है. दरअसल, गांव के बच्चे किनारे से निकल रहे हाईवे पर लगे स्पीड वाले मीटर से अपनी रफ्तार मापते दिखाई दे रहे हैं वो भी दौड़कर.

स्पीड डिटेक्टर से अपनी रफ्तार मापते दिखे गांव के बच्चे

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ बच्चे अपने गांव के बाहर से निकल रहे हाईवे पर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं. लेकिन ये न तो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और न ही फौज में भर्ती होने की. बल्कि इन बच्चों को हाईवे पर लगा स्पीड डिटेक्टर खिलौना लग गया है जिसे देखकर उनकी उत्सुक्ता का ठिकाना नहीं रहा है. बच्चों ने गाड़ियों की स्पीड को मीटर में देखा होगा तो फैसला अपनी स्पीड मापने का भी कर लिया.

स्पीड डिटेक्टर ने भी दिखाई रियल टाइम रफ्तार

वीडियो में दिख रहा एक बच्चा स्पीड डिटेक्टर के नीचे से पूरी रफ्तार से दौड़कर निकलता है जिसे उसके पीछे खड़ा एक साथी अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है. मीटर भी बकायदा दौड़ते बच्चों की स्पीड बताता है जो कि 23 किमी प्रति घंटा होती है. अब वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल चुका है जिसे देखने के बाद यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, ये तो शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है

वीडियो को riteshripass नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई ये चालान कटवाकर मानेगा आज. एक और यूजर ने लिखा...और पाकिस्तान को इन लोगों से कश्मीर चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...स्पीड मीटर भी कह रहा होगा कि मां मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है.

