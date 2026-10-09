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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: चिड़ियाघर से नई-नवेली दुल्हन को फरार कर ले गया आशिक, देखता रहा पति

Video: चिड़ियाघर से नई-नवेली दुल्हन को फरार कर ले गया आशिक, देखता रहा पति

मध्य प्रदेश के ग्वालियर चिड़ियाघर घूमने गया एक नवविवाहित जोड़ा उस वक्त अलग हो गया जब पति बाइक खड़ी करने गया और नई नवेली पत्नी अपने प्रेमी के साथ रफूचक्कर हो गई.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Oct 2026 06:48 AM (IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में दर रोज कुछ ऐसे वीडियो और सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं, जो लोगों के होश उड़ा देते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही अनोखा ऐर बेहद दिलचस्प वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग काफी हैरान हैं. इस वीडियो में एक पति अपनी पत्नी को बाइक पर बैठाकर लाता है और जब वह गाड़ी को सड़क किनारे पार्क करने लगता है, ठीक उसी पल पीछे से एक स्कूटी सवार आशिक दुल्हन को स्कूटी के पीछे बैठाकर रफूचक्कर हो जाता है. 

चंद सेकंड की लापरवाही और उजड़ गई दुनिया

सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहे इस सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हुई है. वीडियो की शुरुआत में दिखाई देता है कि एक शख्स अपनी नवविवाहित पत्नी को बाइक पर बैठाकर सड़क के किनारे पहुंचता है. वहां बारादरी नाम का एक बोर्ड लगा नजर आ रहा है, जिसके ठीक पास वह अपनी बाइक रोकने की कोशिश करता है.

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पति का पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि वह गाड़ी को ठीक से बैलेंस करके साइड में पार्क कर सके।. वह अपनी धुन में मगन होकर जैसे ही बाइक को रोकता है, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ठीक उसके पीछे उसकी दुनिया उजड़ने वाली है. 

स्कूटी सवार आशिक की धमाकेदार एंट्री

वीडियो में आगे जो नजारा दिखता है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है. जैसे ही पति अपनी बाइक को स्टैंड पर लगाने और संभालने के लिए आगे झुकता है, ठीक उसी वक्त पीछे से एक दूसरा शख्स स्कूटी पर सवार होकर वहां पहुंचता है. दुल्हन पहले से ही मानो इस पल का इंतजार कर रही थी. वह बिना एक सेकंड गंवाए, पति की बाइक से नीचे उतरती है. पति अभी संभाल ही रहा होता है कि दुल्हन दौड़कर पीछे खड़ी स्कूटी पर बैठ जाती है और स्कूटी सवार उसे लेकर पलक झपकते ही वहां से रफूचक्कर हो जाता है.

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यूजर्स ने लिए जमकर मजे

इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन की बाढ़ आ गई.वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर लिखता है कि, इतनी तगड़ी टाइमिंग तो फिल्मों में भी नहीं देखी, पति बेचारा स्टैंड ही लगाता रह गया. वहीं दूसरा यूजर मजे लेते हुए लिखता है कि, दुकानदार सामान नहीं बदलता भाई, ये तो फिर भी दुल्हन है! लड़के के साथ तो मोये-मोये हो गया.

एक अन्य यूजर लिखता है कि, इस बेचारे की क्या गलती थी, अगली बार से कोई भी अपनी गाड़ी पार्क करने से पहले 10 बार पीछे मुड़कर देखेगा. कुल मिलाकर, सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह फैल रहा है और लोग इस पर लगातार अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं. 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 06:48 AM (IST)
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