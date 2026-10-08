बंदे ने फ्री में गाड़ी पार्किंग का लगाया ऐसा जुगाड़, वीडियो हो गया वायरल

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर या तो आपकी हंसी छूट जाएगी या फिर दिमाग घूम जाएगा. इन दिनों ऐसा ही एक हैरान करने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जहां एक शख्स फ्री में गाड़ी पार्क करने का ऐसा जुगाड़ लगाता है कि यूजर्स भी बंदे के दिमाग को 100 तोपों की सलामी दे रहे हैं.

दरअसल, आज के समय में हर बड़े शहर में गाड़ी पार्क करना एक बड़ी सिरदर्दी बन चुका है, और उससे भी ज्यादा परेशान लोगों को भारी-भरकम पार्किंग फीस करती है. इसी बीच इस वीडियो में पार्किंग चार्ज से बचने के लिए एक ऐसी शातिर और हैरान कर देने वाली तरकीब दिखाई गई है, जिसे देखकर लोग भी सोच में पड़ गए हैं.

चकरा जाएगा ट्रैफिक पुलिस का सिर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स पार्किंग फीस से बचने के लिए ऐसा गजब का शातिर दिमाग लगाता है, जिसे देखकर अच्छे-अच्छे चालाकों के होश उड़ जाएं. दरअसल, यह शख्स बीच सड़क पर अपनी चमचमाती कार खड़ी करता है. इसके बाद वह गाड़ी के पिछले हिस्से के नीचे हूबहू एक असली इंसान जैसे दिखने वाले पुतले को लिटा देता है, जिसके पैरों में जूते भी पहने हुए हैं. इतना ही नहीं, पुलिस और राहगीरों को पूरी तरह झांसा देने के लिए वह ठीक पुतले के बगल में कार रिपेयरिंग के इस्तेमाल में आने वाले कुछ औजार और हथौड़े भी बिखेर देता है, ताकि दूर से देखने पर ऐसा कि कोई मैकेनिक सचमुच गाड़ी के नीचे लेटकर खराबी ठीक कर रहा है.

काम खत्म होते ही समेटा सामान

वीडियो के आखिरी में फ्री पार्किंग हैक का असली सच सामने आता है. जैसे ही इस शख्स का निजी काम खत्म होता है, वह बड़े आराम से वापस अपनी कार के पास लौटता है. वह आसपास देखता है और पलक झपकते ही जमीन पर बिखरे सारे औजारों को समेटकर अपने बैग में डाल लेता है. इसके बाद वह कार के नीचे लेटे उस नकली पुतले को पैर से खींचकर बाहर निकालता है, उसे मोड़कर गाड़ी की डिग्गी में बंद करता है और वहां से तुरंत निकल जाता है. बिना एक भी रुपया पार्किंग चार्ज दिए और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर गाड़ी खड़ी करने की यह गजब की तरकीब लोगों को काफी पसंद आ रही है.

Free Parking Trick Unlocked 🔓 https://t.co/ArLJGUeqgM — The Lie Lamaa™ 🏹 (@TweetsOfLamaa__) October 7, 2026

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए मजे

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और ड्राइवर के इस गजब के दिमाग की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर लिखता है कि भारत की ट्रैफिक पुलिस इस शातिर मैकेनिक को ढूंढ रही है, यह तो जुगाड़ का भी उस्ताद निकला. वहीं एक अन्य यूजर लिखता है कि लो-पार्किंग के चालान से बचने का इससे सस्ता और टिकाऊ आइडिया मैंने आज तक नहीं देखा. एक अन्य यूजर लिखता है कि अगली बार जब मुझे बाजार में जगह नहीं मिलेगी, तो मैं भी इसी पुतले और हथौड़े वाले फॉर्मूले को आजमाऊंगा.

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