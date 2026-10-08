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बंदे ने फ्री में गाड़ी पार्किंग का लगाया ऐसा जुगाड़, वीडियो हो गया वायरल

फ्री पार्किंग का अनोखा हैक, सोशल मीडिया पर फ्री पार्किंग ट्रिक का यह हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर बाकी लोग भी इस मजेदार आइडिया के दीवाने हो गए हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Oct 2026 06:26 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर या तो आपकी हंसी छूट जाएगी या फिर दिमाग घूम जाएगा. इन दिनों ऐसा ही एक हैरान करने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जहां एक शख्स फ्री में गाड़ी पार्क करने का ऐसा जुगाड़ लगाता है कि यूजर्स भी बंदे के दिमाग को 100 तोपों की सलामी दे रहे हैं. 

दरअसल, आज के समय में हर बड़े शहर में गाड़ी पार्क करना एक बड़ी सिरदर्दी बन चुका है, और उससे भी ज्यादा परेशान लोगों को भारी-भरकम पार्किंग फीस करती है. इसी बीच इस वीडियो में पार्किंग चार्ज से बचने के लिए एक ऐसी शातिर और हैरान कर देने वाली तरकीब दिखाई गई है, जिसे देखकर लोग भी सोच में पड़ गए हैं. 

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चकरा जाएगा ट्रैफिक पुलिस का सिर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स पार्किंग फीस से बचने के लिए ऐसा गजब का शातिर दिमाग लगाता है, जिसे देखकर अच्छे-अच्छे चालाकों के होश उड़ जाएं. दरअसल, यह शख्स बीच सड़क पर अपनी चमचमाती कार खड़ी करता है. इसके बाद वह गाड़ी के पिछले हिस्से के नीचे हूबहू एक असली इंसान जैसे दिखने वाले पुतले को लिटा देता है, जिसके पैरों में जूते भी पहने हुए हैं. इतना ही नहीं, पुलिस और राहगीरों को पूरी तरह झांसा देने के लिए वह ठीक पुतले के बगल में कार रिपेयरिंग के इस्तेमाल में आने वाले कुछ औजार और हथौड़े भी बिखेर देता है, ताकि दूर से देखने पर ऐसा कि कोई मैकेनिक सचमुच गाड़ी के नीचे लेटकर खराबी ठीक कर रहा है. 

काम खत्म होते ही समेटा सामान

वीडियो के आखिरी में फ्री पार्किंग हैक का असली सच सामने आता है. जैसे ही इस शख्स का निजी काम खत्म होता है, वह बड़े आराम से वापस अपनी कार के पास लौटता है. वह आसपास देखता है और पलक झपकते ही जमीन पर बिखरे सारे औजारों को समेटकर अपने बैग में डाल लेता है. इसके बाद वह कार के नीचे लेटे उस नकली पुतले को पैर से खींचकर बाहर निकालता है, उसे मोड़कर गाड़ी की डिग्गी में बंद करता है और वहां से तुरंत निकल जाता है. बिना एक भी रुपया पार्किंग चार्ज दिए और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर गाड़ी खड़ी करने की यह गजब की तरकीब लोगों को काफी पसंद आ रही है. 

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए मजे

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और ड्राइवर के इस गजब के दिमाग की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर लिखता है कि भारत की ट्रैफिक पुलिस इस शातिर मैकेनिक को ढूंढ रही है, यह तो जुगाड़ का भी उस्ताद निकला. वहीं एक अन्य यूजर लिखता है कि लो-पार्किंग के चालान से बचने का इससे सस्ता और टिकाऊ आइडिया मैंने आज तक नहीं देखा. एक अन्य यूजर लिखता है कि अगली बार जब मुझे बाजार में जगह नहीं मिलेगी, तो मैं भी इसी पुतले और हथौड़े वाले फॉर्मूले को आजमाऊंगा. 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 08 Oct 2026 06:26 PM (IST)
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