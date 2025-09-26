हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगखड़े-खड़े पगला गया काला सांड, डोगेश भाई को तीन बार हवा में उठाकर पटका, देखें वीडियो

खड़े-खड़े पगला गया काला सांड, डोगेश भाई को तीन बार हवा में उठाकर पटका, देखें वीडियो

Bull Attacked Dog Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक खौफनाक वीडियो में एक काला सांड पागल होकर सड़क पर बैठे कुत्ते को तीन बार हवा में उठाकर पटकता है. वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 26 Sep 2025 02:41 PM (IST)
Bull Attacked Dog Video: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं. जो देखने में खतरनाक और डरावने लगते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक काला सांड खड़ा-खड़ा पगला जाता है और सड़क पर खड़े कुत्ते पर हमला कर देता है. 

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सांड डोगेश भाई को तीन बार हवा में उठाकर जमीन पर पटक देता है. चौथी बार में सांड जैसे ही आता है कुत्ता किसी तरह जान बचा लेता हैं और भाग जाता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस पर लोगों के भी मजेदार कमेंट आ रहे हैं.

कुत्ते को सांड ने हवा में उड़ा के फेंका

आपने अक्सर जानवरों को आपस में लड़ते हुए देखा होगा. कई बार दो बराबरी के जानवार आपस में लड़ते हैं. तो कई बार कोई बड़ा जानवर किसी छोटे जानवर पर तगड़ा पड़ जाता है. ऐसा ही कुछ इस वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहा है. जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक काला सांड अचानक पागल होकर सड़क पर एक कुत्ते पर टूट पड़ता है. 

यह भी पढ़ें: Video: एक बार नहीं दो बार कुचला, मर गया बाइकवाला, बस वाले की घिनौनी करतूत कैमरे में कैद

वह अपने सींगों से उसे तीन बार हवा में उठाकर पटक देता है. आसपास खड़े लोग यह नजारा देख कर हैरान रह जाते हैं. तो कई लोग इस हमले का वीडिया बना लेते हैं. सांड इतनी तेजी से कुत्ते पर हमला करता है. कुत्ते को बचाव का मौका तक नहीं मिलता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. 

यह भी पढ़ें: Video: सोते-सोते अल्लाह को प्यारा हो जाता! सोफे पर लेटे शख्स को कार ने मारी जबरदस्त टक्कर, वीडियो वायरल

लोग कर रहे हैं कमेंट

वायरल हो रहे इस वीडियो को स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @SonaliKiSuno नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जिसे अब तक 84 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इस वीडियो पर बहुत से लोगों के तरह-तरह के कमेंट भी आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है 'बेचारे कुत्ते से क्या दुश्मनी है तुम्हारी.' तो वहीं एक और यूजर ने लिखा है 'डोगेश भाई कह रहा होगा हमें तो अपनों ने मारा गैरों में कहां दम था.' एक अन्य यूज़र ने लिखा है 'दोनों के बीच घमासान युद्ध हो गया.' एक और यूजर ने लिखा है 'भागो भागो डोगेश.'

यह भी पढ़ें: आदमखोर भालू से भिड़ गया शख्स, मौत देखती रही दूर से तमाशा, देखें खौफनाक वीडियो

Published at : 26 Sep 2025 02:41 PM (IST)
