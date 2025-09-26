Video: एक बार नहीं दो बार कुचला, मर गया बाइकवाला, बस वाले की घिनौनी करतूत कैमरे में कैद
Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक चालक सामान्य रफ्तार से चल रहा था. पीछे से आती बस ने उसे टक्कर मार दी और सड़क पर गिरने के बाद भी बस चालक रुके बिना ऊपर से गुजर गया.
Road Accident: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दर्दनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर एक बाइक चालक अपनी सामान्य गति से चल रहा था. उसके पीछे से एक बस आ रही थी. अचानक बस ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही बाइक सवार सड़क पर गिर पड़ा. लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि बस चालक ने रुकने के बजाय लापरवाही दिखाते हुए बाइक सवार के ऊपर से ही बस निकाल दी और मौके से फरार हो गया.
सीसीटीवी कैमरे में कैद वीडियो
यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में दिखता है कि हादसा होते ही आसपास लोग चिल्लाने लगे और एक युवक ने बस को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन बस चालक ने किसी की परवाह नहीं की और भाग निकला. इस लापरवाही ने लोगों को गुस्से और सदमे में डाल दिया है.
Bus ran over a biker twice#bus #bike #biker #roadaccident #accident #india #died #roadrage pic.twitter.com/cvq85bR5xD— Lets Binge (@binge_king) August 26, 2023
स्थानीय लोगों का कहना है कि बाइक चालक अपनी सामान्य रफ्तार में सड़क पर जा रहा था. गलती साफ तौर पर बस चालक की थी जिसने पीछे से टक्कर मारी और फिर बिना रुके फरार हो गया. हादसे के बाद घायल बाइक सवार को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.
पुलिस ने मामला दर्ज किया
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग बस चालक की कड़ी निंदा कर रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि इस तरह की लापरवाही ने मासूमों की जान खतरे में डाल दी है.
वहीं कुछ लोग यह भी लिख रहे हैं कि अगर बस चालक ने समय रहते गाड़ी रोक दी होती तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार बस चालक की तलाश शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बस की पहचान की जा रही है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL