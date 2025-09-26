Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक सड़क किनारे रखे सोफे पर आराम से सो रहा था. आसपास कुछ लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल वहां बड़ा हादसा हो सकता है.

कार का नियंत्रण खोने से हुआ हादसा

अचानक से सड़क पर तेज रफ्तार में आती एक कार नियंत्रण खो बैठती है और सीधे उसी सोफे से टकरा जाती है, जिस पर युवक सो रहा था. टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक घबराकर उठ गया. गनीमत रही कि उसे कोई चोट नहीं आई और वह सुरक्षित बच गया. यह नजारा देखने वाले लोग भी चौंक गए और तुरंत दौड़कर युवक के पास पहुंचे.

वीडियो में साफ नजर आता है कि कार की रफ्तार अधिक थी और ड्राइवर ठीक से गाड़ी को नियंत्रित नहीं कर पाया. अगर कार कुछ इंच और अंदर चली जाती तो युवक की जान पर बन सकती थी. सोफे पर आराम कर रहे युवक की नींद अचानक तेज टक्कर से खुली और वह घबराकर इधर-उधर देखने लगा. वहीं, आसपास मौजूद लोग तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचे और हालचाल जानने लगे.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

इस घटना को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि युवक की किस्मत ने उसकी जान बचा ली. वहीं कुछ यूजर्स कार चालक की लापरवाही पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सड़क किनारे इस तरह गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक है.