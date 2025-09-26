आदमखोर भालू से भिड़ गया शख्स, मौत देखती रही दूर से तमाशा, देखें खौफनाक वीडियो

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगआदमखोर भालू से भिड़ गया शख्स, मौत देखती रही दूर से तमाशा, देखें खौफनाक वीडियो

Bear Attack Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक खौफनाक वीडियो में एक शख्स आदमखोर भालू से भिड़कर अपने कुत्ते की जान बचाता है. वीडियो देख आप भी डर जाएंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 26 Sep 2025 12:16 PM (IST)
Preferred Sources

Bear Attack Viral Video: आपको सोशल मीडिया पर रोजाना ही अजीब तरह के वीडियो देखने को मिल जाते हैं. जिनमें अक्सर अजीब-अजीब घटनाएं होती रहती हैं. कई बार कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं जो आपकी रूह में डर बिठा देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक आदमखोर भालू घर में घुसकर कुत्ते पर हमला कर देता है.

तभी कुत्ते का मालिक भालू के सामने आकर अपने कुत्ते की जान बचा लेता है. इस खौफनाक घटना को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. वीडियो में साफ दिखता है कि भालू का आक्रामक रुख कितना खतरनाक है, और शख्स की बहादुरी ने ही कुत्ते की जान बचाई. यही कारण है कि यह डरावना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर और देखा जा रहा है.

आदमी मे भालू के अटैक से कुत्ते को बचाया 

जिनके घर जंगल के आसपास होते हैं. उन्हें सतर्क रहना पड़ता है. अक्सर ऐसे वाकये सामने आते रहते हैं जहां जंगली जानवर लोगों के घरों पर हमला कर देते हैं. ऐसा ही एक खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक भालू शख्स के घर में घुस जाता है और उसके पालतू कुत्ते पर हमला कर देता है. लेकिन वक्त रहते ही मालिक भालू से भिड़ जाता है. और अपने कुत्ते की जान बचा लेता है. 

वीडियो में देखा जा सकता कि कैसे भालू घर के दरवाजे से घुसता है और कुत्ते पर झपट्टा मारता है. इसी बीच मालिक भालू को धक्का देकर गेट के बाहर निकाल देता है और पास पड़े सोफे को गेट के पास रखकर भालू को अंदर आने से रोकता है. इसके बाद भालू वहां से चला जाता है. यह डरावना वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LADbible (@ladbible)

 

लोग कर रहे तारीफ

वायरल हो रहे इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ladbible नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक कई लाख लोग देख चुके हैं. इस पर लोगों के अलग-अलग तरह के कमेंट भी आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है 'आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं.' एक और यूजर ने लिखा है 'ऐसा लग रहा है तुमने भालू पर हमला किया है.' एक और यूजर ने लिखा है 'भालू घर जाकर बतायेगा अपनी पत्नी को की एक आदमी ने मुझ पर हमला कर दिया.' एक और यूजर ने लिखा है ' अगर कैमरे में वीडियो कैद ना होता तो कोई यकीन भी नहीं करता.'

Published at : 26 Sep 2025 12:14 PM (IST)
