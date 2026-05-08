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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगBihar Health Minister Viral Video: बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, यूजर्स बोले- पहले इसका इलाज कराओ

Bihar Health Minister Viral Video: बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, यूजर्स बोले- पहले इसका इलाज कराओ

Bihar Health Minister Viral Video: बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर मीम्स और मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 08 May 2026 05:56 PM (IST)
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Bihar Health Minister Viral Video: राजनीति में नेताओं के बयान और भाषण तो अक्सर वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार बिहार की राजनीति में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और मजे भी ले रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को Srinivas BV ने शेयर किया है.

वीडियो में बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार कुर्सी पर झूलते नजर आ रहे हैं, जबकि उनके बगल में खड़ा एक शख्स मीटिंग में अपनी बात रखता दिखाई दे रहा है. इसी वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए हैं.

यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स और मीम्स

वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर यूजर्स ने जमकर रिएक्शन दिए. कई लोगों ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, “पहले इनका इलाज कराओ, फिर बिहार का इलाज होगा.” वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जैसे अहम पद पर बैठे इंसान से लोग ज्यादा गंभीर व्यवहार की उम्मीद करते हैं. वीडियो में निशांत कुमार जिस तरह कुर्सी पर झूलते दिख रहे हैं, उसे लेकर लोग लगातार मीम्स और फनी कमेंट शेयर कर रहे हैं. कुछ लोगों ने इसे “बिहार पॉलिटिक्स का नया वायरल मोमेंट” तक कह दिया.

Bihar के नए Health Minister 🤡 pic.twitter.com/fLwRCzl0F0

— Srinivas BV (@srinivasiyc) May 7, 2026

वीडियो को लेकर बंटी लोगों की राय

हालांकि, सोशल मीडिया पर हर किसी की राय एक जैसी नहीं थी. कुछ लोगों ने कहा कि छोटे से वीडियो के आधार पर किसी नेता को जज करना सही नहीं है. कई यूजर्स का कहना था कि हो सकता है वीडियो किसी हल्के-फुल्के पल का हो और उसे गलत तरीके से वायरल किया जा रहा हो. लेकिन इंटरनेट की दुनिया में एक बार कोई वीडियो वायरल हो जाए तो फिर लोग अपने-अपने हिसाब से मतलब निकालने लगते हैं. यही वजह है कि वीडियो पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई है.

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राजनीतिक तंज के बीच चर्चा में आया वीडियो

इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस पोस्ट की हो रही है जिसे Srinivas BV ने शेयर किया. क्योंकि पोस्ट राजनीति से जुड़ी थी, इसलिए लोगों ने इसे लेकर राजनीतिक तंज भी कसने शुरू कर दिए. कुछ लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ इसे सिर्फ सोशल मीडिया का मजाक बता रहे हैं. लेकिन इतना जरूर है कि यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है. इंटरनेट पर वायरल होने वाले ऐसे वीडियो कई बार नेताओं की इमेज पर भी असर डाल देते हैं और यही वजह है कि अब यह क्लिप बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई है.

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Published at : 08 May 2026 05:56 PM (IST)
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