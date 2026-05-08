Viral Video: विदेशी ने सिखाया असली धर्म... बनारस के घाट पर किया ऐसा काम, आप भी करेंगे नमन
Viral Video :वीडियो में एक विदेशी युवक बनारस के घाटों पर फैला कूड़ा अपने हाथों से साफ करता नजर आ रहा है. विदेशी युवक बिना किसी दिखावे के लगातार घाट को साफ करता है.
Viral Video : बनारस के घाट सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं हैं, बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और आध्यात्म का प्रतीक भी माने जाते हैं. हर दिन यहां हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान करने और पूजा-पाठ के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कई बार लोग भक्ति तो करते हैं, मगर सफाई जैसी जरूरी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. वीडियो में एक विदेशी युवक बनारस के घाटों पर फैला कूड़ा अपने हाथों से साफ करता नजर आ रहा है. विदेशी युवक बिना किसी दिखावे के लगातार घाट को साफ करता है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
वायरल वीडियो में क्या दिखा?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक विदेशी युवक बनारस के घाट पर सफाई अभियान चलाता दिखाई देता है. उसके हाथ में एक बड़ा बैग और कूड़ा उठाने की स्टिक होती है. वह घाट पर इधर-उधर पड़े प्लास्टिक, बोतलें और अन्य कचरे को उठाकर बैग में भरता रहता है. वहीं दूसरी तरफ घाट पर मौजूद लोग आराम से बैठे नजर आते हैं. कुछ लोग उसे देखकर हैरानी जताते हैं, तो कुछ सिर्फ वीडियो बनाते दिखाई देते हैं, लेकिन विदेशी युवक किसी की परवाह किए बिना पूरी लगन और ईमानदारी के साथ सफाई करता रहता है.
VARANASI 📍— KUNDAN PATEL (@KUNDAN00PATEL) May 6, 2026
विदेशी आया देखा और समझ गया जो हम सालों में
नहीं समझ पाए भक्ति सिर्फ हाथ जोड़ने में नहीं जगह
साफ रखने में भी होती है ,
विदेशी होकर सेवा को भक्ति बना लिया सफाई को कर्म
मानकर सच्ची सेवा का अर्थ समझा रहा है, pic.twitter.com/3ZUVitSiAz
लोगों को क्यों पसंद आ रहा है यह वीडियो?
लोग इस विदेशी युवक की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसने बिना कुछ कहे अपने काम से बड़ा संदेश दिया है. उसने यह दिखाया कि धर्म और भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना, पूजा करना या हाथ जोड़ना नहीं होता है. अगर हम अपने आसपास की जगह को साफ रखते हैं, सार्वजनिक स्थानों का सम्मान करते हैं और गंदगी नहीं फैलाते, तभी सच्चे मायनों में धर्म का पालन करते हैं. सोशल मीडिया पर कई लोग लिख रहे हैं कि विदेशी युवक ने भारतीयों को असली जिम्मेदारी का एहसास कराया है. कुछ यूजर्स ने कहा कि अगर हर व्यक्ति अपने हिस्से की सफाई खुद करने लगे, तो देश की तस्वीर बदल सकती है.
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सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन
वीडियो वायरल होने के बाद लोग लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने लिखा, विदेशी होकर भी उसने हमारी संस्कृति का सम्मान किया, लेकिन हम खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, एक अन्य यूजर ने कमेंट किया,सच्ची भक्ति वही है, जहां स्वच्छता और सेवा दोनों साथ हों. वहीं कई लोगों ने कहा कि यह वीडियो हर भारतीय के लिए एक सीख है. कुछ यूजर्स ने यह भी लिखा कि अगर घाटों और धार्मिक स्थलों पर आने वाला हर व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा योगदान दे, तो गंदगी की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है.
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Source: IOCL