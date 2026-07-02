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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगDelhi-Dehradun Expressway Viral Video: पहली बारिश में उखड़ गया दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, सड़क पर हुए बड़े-बड़े गड्ढे; वीडियो वायरल

Delhi-Dehradun Expressway Viral Video: पहली बारिश में उखड़ गया दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, सड़क पर हुए बड़े-बड़े गड्ढे; वीडियो वायरल

Delhi-Dehradun Expressway Viral Video: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दावा किया जा रहा है कि पहली ही बारिश में एकस्प्रेसवे धंस गया.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 02 Jul 2026 01:46 PM (IST)
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Delhi-Dehradun Expressway Viral Video: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होने का लोगों को लंबे समय से इंतजार था. 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था और 15 अप्रैल से इसे जनता के लिए खोल दिया गया था, जिससे दिल्ली और देहरादून के बीच कई किलोमीटर का सफर अब करीब ढाई घंटे में पूरा होने लगा. इस एक्सप्रेसवे को यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा माना गया, लेकिन अब इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में एक्सप्रेसवे पर बने बड़े-बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरानी जता रहे हैं. अभी इसे शुरू हुए तीन महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बारिश शुरू होते ही सड़क के एक हिस्से पर बड़े गड्ढे बन गए. इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सड़क निर्माण की क्वालिटी को लेकर बहस छिड़ गई है. कई यूजर्स इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और निर्माण कार्य पर सवाल उठा रहे हैं.

पहली बारिश में उखड़ गया दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर रिकॉर्डिंग करता दिखाई देता है. वह सड़क पर बने दो बड़े गड्ढों को दिखाते हुए दावा करता है कि बरसात शुरू होने के बाद एक्सप्रेसवे पर यह स्थिति बन गई है. वीडियो में कई लोग अपनी गाड़ियां रोककर सड़क की हालत देखते और उसकी वीडियो बनाते नजर आते हैं. साथ ही वहां मौजूद कुछ लोग आने वाले वाहनों को हाथ से इशारा करके गड्ढों से बचकर निकलने के लिए सावधान भी करते दिखाई देते हैं, जिससे कोई दुर्घटना न हो.

वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति ने क्या बताया?

वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति कहता है कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की सड़क की हालत काफी खराब हो गई है. उसका दावा है कि उसी जगह उसके सामने चार से पांच गाड़ियां दुर्घटना का शिकार हो चुकी हैं या हादसे से बाल-बाल बची हैं. वह आगे अपनी कार दिखाते हुए कहता है कि इन गड्ढों की वजह से उसकी गाड़ी का अलाइनमेंट भी खराब हो गया है. वीडियो में वह अपनी कार दिखाकर कहता है कि गाड़ी का अलाइनमेंट टेढ़ा हो चुका है.

यह भी पढ़ें -  Rain Viral Video: बारिश में सड़क के बीच डांस रील बना रही थी लड़की, पीछे से तेज स्पीड में आई बस और... वीडियो वायरल

लोगों ने दिए अलग-अलग रिएक्शन

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सड़क की क्वालिटी को लेकर सवाल उठाए. कुछ लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की. एक यूजर ने लिखा कि इतनी बड़ी लागत के बाद अगर सड़क की यह हालत है तो इसकी जांच होनी चाहिए. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि सड़क निर्माण करने वाली कंपनियों और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए. कुछ लोगों ने कहा कि सड़क निर्माण में क्वालिटी को पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. जिससे इस तरह की समस्याएं सामने न आएं. वहीं एक यूजर ने यह भी लिखा कि इंसान की बनाई गई कोई भी चीज पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो सकती है. 

यह भी पढ़ें - Cement Theft Viral Video: सड़क बनी नहीं, उससे पहले ही सीमेंट चुरा ले गए लोग, वायरल वीडियो देख पूरा इंटरनेट रह गया दंग

Published at : 02 Jul 2026 01:46 PM (IST)
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