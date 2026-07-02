चाइनीज ऐप से खतरे में ई-रिक्शा, ब्लूटूथ से बीच रास्ते में बंद हो रहीं बैटरियां? वीडियो वायरल

Chinese App Viral Video: अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो आपकी फीड में चलते-चलते अचानक बंद हो रहे ई-रिक्शा के वीडियो दिखाई दिए होंगे. दरअसल दावा किया जा रहा है कि BAT-BMS नाम का एक चीनी ऐपक ब्लूटूथ के जरिए ई-रिक्शा और कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी से कनेक्ट होकर उन्हें बीच सड़क पर बंद कर सकता है. इसका एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर हड़कंप मचा दी है. कोई इसे सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बता रहा है, तो कोई इसे ट्रैफिक की समस्या का समाधान कह रहा है. फिलहाल इस वीडियो को लेकर कई लोग चौंकते हुए नजर आ रहे हैं.

लड़के ने ऐप की मदद से बीच रास्ते पर बंद दिया ई-रिक्शा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का अपने फोन में BAT-BMS नाम का एक चीनी ऐप डाउनलोड करता है और इसकी मदद से वह अपने स्कूटर के आगे जा रहे ई-रिक्शा को अचानक बंद कर देता है. इसके बाद यह वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो जाता है और लोग इस वीडियो को देखकर हैरान रह जाते हैं. वीडियो सामने आने के बाद लोगों के मन में सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या ऐसे किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन को मोबाइल ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है.

बता दें कि BAT-BMS कोई जादूई ऐप नहीं, बल्कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा एक एप्लीकेशन है, जो केवल उन्हीं बैटरियों के साथ काम करता है, जिनमें संबंधित बीएमसी और ब्लूटूथ मॉड्यूल मौजूद होता है. यानी हर ई-रिक्शा या इलेक्ट्रिक वाहन इससे प्रभावित नहीं होता है. लेकिन संबंधित बीएमसी और ब्लूटूथ मॉडल होने पर यह ऐप काम करता है. इसके बाद इस तरह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर अब लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं.

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Chinese app BAT-BMS sparks panic by remotely shutting off e-rickshaws & scooters via Bluetooth on their batteries.💀 pic.twitter.com/oeyG2haBqN — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 1, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

इस वीडियो पर लोगों ने जमकर मजेदार और सीरियस दोनों तरह की कमेंट किए. एक यूजर ने कमेंट किया अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप ऐसा कर सकती है तो फिर सरकार चाहे तो किसी भी गाड़ी को कभी भी रोक सकती है. दूसरे यूजर ने मजाक में कहा टिर्री स्टॉप वाले वीडियो देखने के बाद तो मजा आ रहा है. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है इस ऐप को पूरा सपोर्ट है, यह ई-रिक्शा ट्रैफिक की सबसे बड़ी वजह है.

एक और यूजर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कमेंट किया यह हमारे साथ भी हुआ था, रिक्शा चालक को पता था कि क्या हुआ है लेकिन उसे ठीक करना नहीं आता था. मैंने उसके ऐप से कनेक्ट करने की कोशिश की लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ. एक यूजर ने चीन की इस तकनीक पर चिंता जताते हुए कमेंट किया अगर चीन यह कर सकता है तो सोचो सैन्य डिवाइस और सेटेलाइट में उसकी क्षमता कितनी होगी.

एक और यूजर ने मजाक के अंदाज में कमेंट किया लगता है अभी रिक्शावाला पेट्रोल या गैस वाली घड़ी गाड़ी खरीदने की सोच रहा होगा. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है ऐप बनाने वाले डेवलपर को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए. एक यूजर ने नाराजगी जताते हुए कमेंट किया भारत के कुछ बेरोजगार लोगों को अब मेहनत करने वाले रिक्शा चालकों को परेशान करने का नया तरीका मिल गया, चीन अच्छा टाइमपास करवा रहा है.

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