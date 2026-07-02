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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगChinese App Viral Video: चाइनीज ऐप से खतरे में ई-रिक्शा, ब्लूटूथ से बीच रास्ते में बंद हो रहीं बैटरियां? वीडियो वायरल

Chinese App Viral Video: चाइनीज ऐप से खतरे में ई-रिक्शा, ब्लूटूथ से बीच रास्ते में बंद हो रहीं बैटरियां? वीडियो वायरल

एक लड़का अपने फोन में BAT-BMS नाम का एक चीनी ऐप डाउनलोड करता है और इसकी मदद से वह अपने स्कूटर के आगे जा रहे ई-रिक्शा को अचानक बंद कर देता है. इसके बाद यह वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो जाता है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 02 Jul 2026 08:39 AM (IST)
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Chinese App Viral Video: अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो आपकी फीड में चलते-चलते अचानक बंद हो रहे ई-रिक्शा के वीडियो दिखाई दिए होंगे. दरअसल दावा किया जा रहा है कि BAT-BMS नाम का एक चीनी ऐपक ब्लूटूथ के जरिए ई-रिक्शा और कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी से कनेक्ट होकर उन्हें बीच सड़क पर बंद कर सकता है. इसका एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर हड़कंप मचा दी है. कोई इसे सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बता रहा है, तो कोई इसे ट्रैफिक की समस्या का समाधान कह रहा है. फिलहाल इस वीडियो को लेकर कई लोग चौंकते हुए नजर आ रहे हैं. 

लड़के ने ऐप की मदद से बीच रास्ते पर बंद दिया ई-रिक्शा 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का अपने फोन में BAT-BMS नाम का एक चीनी ऐप डाउनलोड करता है और इसकी मदद से वह अपने स्कूटर के आगे जा रहे ई-रिक्शा को अचानक बंद कर देता है. इसके बाद यह वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो जाता है और लोग इस वीडियो को देखकर हैरान रह जाते हैं. वीडियो सामने आने के बाद लोगों के मन में सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या ऐसे किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन को मोबाइल ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है.

बता दें कि BAT-BMS कोई जादूई ऐप नहीं, बल्कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा एक एप्लीकेशन है, जो केवल उन्हीं बैटरियों के साथ काम करता है, जिनमें संबंधित बीएमसी और ब्लूटूथ मॉड्यूल मौजूद होता है. यानी हर ई-रिक्शा या इलेक्ट्रिक वाहन इससे प्रभावित नहीं होता है. लेकिन संबंधित बीएमसी और ब्लूटूथ मॉडल होने पर यह ऐप काम करता है. इसके बाद इस तरह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर अब लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं. 

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सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन 

इस वीडियो पर लोगों ने जमकर मजेदार और सीरियस दोनों तरह की कमेंट किए. एक यूजर ने कमेंट किया अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप ऐसा कर सकती है तो फिर सरकार चाहे तो किसी भी गाड़ी को कभी भी रोक सकती है. दूसरे यूजर ने मजाक में कहा टिर्री स्टॉप वाले वीडियो देखने के बाद तो मजा आ रहा है. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है इस ऐप को पूरा सपोर्ट है, यह ई-रिक्शा ट्रैफिक की सबसे बड़ी वजह है.

एक और यूजर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कमेंट किया यह हमारे साथ भी हुआ था, रिक्शा चालक को पता था कि क्या हुआ है लेकिन उसे ठीक करना नहीं आता था. मैंने उसके ऐप से कनेक्ट करने की कोशिश की लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ. एक यूजर ने चीन की इस तकनीक पर चिंता जताते हुए कमेंट किया अगर चीन यह कर सकता है तो सोचो सैन्य डिवाइस और सेटेलाइट में उसकी क्षमता कितनी होगी.

एक और यूजर ने मजाक के अंदाज में कमेंट किया लगता है अभी रिक्शावाला पेट्रोल या गैस वाली घड़ी गाड़ी खरीदने की सोच रहा होगा. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है ऐप बनाने वाले डेवलपर को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए. एक यूजर ने नाराजगी जताते हुए कमेंट किया भारत के कुछ बेरोजगार लोगों को अब मेहनत करने वाले रिक्शा चालकों को परेशान करने का नया तरीका मिल गया, चीन अच्छा टाइमपास करवा रहा है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 02 Jul 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
Chinese App Viral Video BAT BMS App Viral Video E Rickshaw Battery Viral Video Bluethooth Hack Viral Video
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