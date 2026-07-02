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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशक्या दतिया सीट से नरोत्तम मिश्रा होंगे BJP के उम्मीदवार? कैलाश विजयवर्गीय ने दिया ऐसा जवाब

क्या दतिया सीट से नरोत्तम मिश्रा होंगे BJP के उम्मीदवार? कैलाश विजयवर्गीय ने दिया ऐसा जवाब

Datiya Bypoll: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को वोटिंग होगी. नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे. बीजेपी किसे टिकट देगी, इस पर सबकी नजरें हैं.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 02 Jul 2026 03:18 PM (IST)
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मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है. क्या इस सीट से बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा उम्मीदवार होंगे, ये सवाल जब कैलाश विजयवर्गीय से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी. उन्होंने मीडिया से कहा कि जो भी उम्मीदवार आएगा आपको जरूर बताया जाएगा. उपचुनाव की घोषणा पर विजयवर्गीय ने कहा कि ये काम चुनाव आयोग का है. चुनाव आयोग ने घोषणा की है और निश्चित रूप से बीजेपी वहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और हम जीतेंगे. कांग्रेस के ऐतराज जताने पर उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, कार्य पालिका और चुनाव तक पर उन्होंने आपत्ति जताई है. समयसीमा के अंदर निर्वाचन आयोग को चुनाव कराना जरूरी होता है. कोई भी विधानसभा या लोकसभा सीट बहुत लंबे समय तक जन प्रतिनिधि के बिना नहीं छोड़ी जा सकती. इसलिए चुनाव आयोग के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी.

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, "ये चैप्टर क्लोज हो गया है. कुछ और सवाल हैं तो पूछिए." इंदौर में की बैठक कल रात को अचानक रद्द किए जाने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, "बैठक रखने वाले और बैठक निरस्त करने वालों से पूछिए."

मुख्यमंत्री के जमीन के मामले पर कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने मीडिया से कहा, "मुख्यमंत्री तो आपसे मिलते ही रहते हैं." 

कांग्रेस के 'मौन सत्याग्रह' पर उन्होंने कहा, "प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ (मीडिया) को डराने, धमकाने और मुंह बंद करने का एक प्रयास कर रही है. मेरा ख्याल है कि इनके नेता भी किया था. इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था. इनके परिणाम कांग्रेस के लिए कभी अच्छे नहीं रहे हैं और अच्छे नहीं रहेंगे."

 

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 02 Jul 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
Narottam Mishra कैलाश विजयवर्गीय Breaking News Abp News Datiya Bypoll
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