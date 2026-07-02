ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में संजू सैमसन ने 5 इनिंग्स में कुल 321 रन बनाए थे. सैमसन ने भारत को मुकाबला जीतने में अहम भूमिका निभाई थी और उन्हें प्लेयर ऑफ दी मैच भी चुना गया था, लेकिन अब वे अपने इस शानदार प्रदर्शन को दोहरा नहीं पा रहे हैं.

हाल ही में भारत-आयरलैंड के बीच दो दिनों की टी20 सीरीज खेली गई थी. दोनों सीरीज के रनों की बात करें तो उन्होंने इस सीरीज में महज 5 रन ही बनाए थे. अब इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 सीरीज के मुकाबले की शुरूआत हो चुकी है.

संजू सैमसन ने सिर्फ 6 रन ही बनाए हैं

इसका पहला मुकाबला 1 जुलाई को चेस्टर-ले-स्ट्रीट के मैदान पर खेला गया था. पहले टी20 मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ संजू सिर्फ 1 रन बनाकर प्वेलियन वापस लौट गए थे. उनकी तीनों पारियों के रनों को जोड़ें तो 1,0,5 उन्होंने सिर्फ 6 रन ही बनाए हैं. इससे साफ दिख रहा है कि उनके अंदर अभी वो टी20 2026 वर्ल्ड कप वाला सैमसन नहीं जगा है.

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किसी भी खिलाड़ी के तीन पारियों के दम पर ये तय नहीं कहा जा सकता कि वो फ्लॉप है, लेकिन उनका प्रदर्शन भी कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है. अब अगर एक या दो मैचों में भी वो नहीं खेल पाए तो उनकी जगह वैभव सूर्यवंशी का टीम में आना लगभग तय है.

ईशान किशन सिर्फ 13 रन ही बना पाए

1 जुलाई को आईसीसी टी20 फॉर्मेट की रैकिंग में ईशान किशन नंबर-1 बल्लेबाज़ बन चुके हैं. संजू सैमसन की तरह ईशान किशन का भी आयरलैंड सीरीज और इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई पहली टी20 सीरीज में कोई खास प्रदर्शन देखन को नहीं मिला. वो बीते 3 मैचों में सिर्फ 13 रन ही बना पाए हैं.

वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर अब कड़ा फैसला लेना ही होगा

दूसरी ओर 15 साल के वैभव हैं जिन्होंने 2026 आईपीएल की 16 पारियों में 776 रन बनाए थे,ऑरेंज कैप भी आईपीएल 2026 में वैभव ने साईं सुदर्शन से छीन लिया था.इसके बाद श्रीलंका ए के खिलाफ 24 गेंदों में 94 रन बनाना.उनके इसी प्रदर्शन ने उन्हें टीम इंडिया की स्क्वाड मे शामिल तो किया, लेकिन प्लेइंग-11 में नहीं, क्योंकि भारतीय टीम पिछले बीते मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बाहर नहीं करना चाहती है.आने वाले मुकाबलों में अगर टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज़ ऐसे ही फ्लॉप रहे, तो भारतीय टीम वैभव को खिलाने में ज्यादा देर नहीं करेंगी.

कुल मिलाकर मसला ये है कि टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर को वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर अब कड़ा फैसला लेना ही होगा.

इंग्लैंड की टी20 टीम

फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, साकिब महमूद,आदिल राशिद, ल्यूक वुड, जॉर्डन कॉक्स, जेम्स कोल्स, सोनी बेकर और रेहान अहमद.

भारत की टी20 टीम

संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वॉशिंगटन सुंदर, वैभव सूर्यवंशी, वरुण चक्रवर्ती ,प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई.

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