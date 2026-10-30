Bhojpuri Song Viral Video: सोशल मीडिया के गलियारों में भोजपुरी गानों पर डांस रील्स की भरमार है, लेकिन कुछ डांस ऐसे होते हैं जो रातों-रात इंटरनेट पर तबाही मचा देते हैं. ऐसा ही एक धमाकेदार और हॉट डांस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गर्दा उड़ा रहा है. मशहूर भोजपुरी गाने 'लगावे जब तू लिपिस्टिक' पर एक देसी भाभी ने अपनी कातिलाना कमर के ऐसे लटके-झटके दिखाए हैं कि देखने वाले अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए हैं. काले रंग की साड़ी में भाभी ने जिस बेबाक अंदाज और वाइब्रेशन के साथ ठुमके लगाए हैं, उसने नेटिजन्स के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं.

काली साड़ी में भाभी का कयामत ढाता अवतार, कमर का वाइब्रेशन देख उड़े होश

वायरल हो रहे इस वीडियो में भाभी खूबसूरत ब्लैक साड़ी और मैचिंग ब्लाउज में छत पर बने स्टेज पर स्टेज परफॉर्मेंस देती नजर आ रही हैं. जैसे ही बैकग्राउंड में 'जब लगावेलू तू लिपिस्टिक' का आइकॉनिक म्यूजिक बजता है, भाभी अपनी कमर को इस अंदाज में मटकाना शुरू करती हैं कि हर कोई देखता रह जाता है. उनके डांस स्टेप्स में ऐसा गजब का वाइब्रेशन और फ्लेक्सिबिलिटी है कि लग ही नहीं रहा वे किसी नॉर्मल गाने पर थिरक रही हैं. उनके चेहरे के एक्सप्रेशन्स और लचकती कमर ने पूरे माहौल में गर्मी बढ़ा दी है.

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'यह कमर है या बुलेट का साइलेंसर', यूज़र्स ने जमकर लुटाया प्यार

जैसे ही यह रील इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ट्रेंड करने लगी, यूजर्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. लोग भाभी की लचकदार कमर और बोल्ड स्टेप्स के कायल हो गए हैं. कमेंट सेक्शन में एक से बढ़कर एक फनी और मजेदार रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं. किसी यूजर ने लिखा कि 'भाभी जी ने तो सीधे दिल पर छुरियां चला दी हैं', तो वहीं दूसरे फैन ने चुटकी लेते हुए कमेंट किया कि 'कमर हिला रही हैं या बुलेट का साइलेंसर स्टार्ट हो रहा है, गजब का वाइब्रेशन है भाई.' वहीं कई फैंस इसे अब तक का सबसे बेस्ट 'लिपस्टिक' गाना डांस कवर बता रहे हैं.

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इंटरनेट पर व्यूज का बना रिकॉर्ड, तेजी से वायरल हो रहा वीडियो

भोजपुरी गानों का खुमार हमेशा ही लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, लेकिन भाभी के इस बिंदास और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस ने तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. लाख से ज्यादा व्यूज पार कर चुकी यह रील हर सोशल मीडिया ग्रुप में तेजी से फॉरवर्ड की जा रही है. लोग इस वीडियो को 'सुपरहॉट' और 'तबाही डांस' का टैग देकर जमकर शेयर कर रहे हैं. वीडियो को nandani.sharma.dance नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

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