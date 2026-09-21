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AI चैटबॉट बना वकील! रोड रेज में Google Gemini ने दिलाया हर्जाना

Google Gemini as lawyer: उन्होंने अपनी डैमेज कार की तस्वीरों के साथ बताया कि कुछ दिनों पहले बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में वे रोड रेज का शिकार हो गए थे.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 21 Sep 2026 10:22 PM (IST)
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बेंगलुरु की सड़कों पर रोड रेज की घटनाएं आम बात हो चुकी हैं, लेकिन इस बार एक टेक स्टार्टअप के फाउंडर ने इस मुसीबत से निपटने के लिए जो तरीका निकाला, उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. सड़क पर बदतमीजी और गाड़ी में टक्कर मारने वाले एक सिरफिरे बाइक सवार को सबक सिखाने के लिए इस शख्स ने किसी वकील के चक्कर नहीं काटे, बल्कि गूगल के एआई चैटबॉट 'जेमिनी' को अपना वकील बना लिया. AI की सटीक सलाह और पुलिस की मदद से आखिरकार आरोपी बाइक सवार को माफी मांगनी पड़ी और नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ी.

कार में मारी लात और पीछे से ठोकी गाड़ी, डैशकैम में कैद हुई गुंडागर्दी

'भारत एग्री' कंपनी के फाउंडर और सीईओ सिद्धार्थ दियालानी ने सोशल मीडिया पर अपने साथ घटी इस खौफनाक घटना का खुलासा किया है. उन्होंने अपनी डैमेज कार की तस्वीरों के साथ बताया कि कुछ दिनों पहले बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में वे रोड रेज का शिकार हो गए थे. एक बाइक सवार, जो अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, उसे गलतफहमी हुई कि सिद्धार्थ की कार उसकी बाइक से छू गई है. इतने में ही वह आपा खो बैठा. उसने सिद्धार्थ की कार रुकवाई, दरवाजे पर जोर से लात मारी और फिर अपनी बाइक से कार के पिछले हिस्से में टक्कर मार दी. इतना ही नहीं, डराने की नीयत से वह कार के आगे आकर बार-बार अचानक ब्रेक लगाता रहा.

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Google Gemini ने दी कानूनी सलाह, पुलिस स्टेशन में समोसा खाकर किया इंतजार

अक्सर लोग पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने से डरते हैं, लेकिन सिद्धार्थ ने कानूनी प्रक्रिया समझने के लिए वकील के बजाय Google Gemini का सहारा लिया. एआई चैटबॉट ने उन्हें कोरमंगला पुलिस स्टेशन के नाम एक सटीक लिखित शिकायत तैयार करके दी और सलाह दी कि वे पुलिस से रसीद जरूर लें. जब सिद्धार्थ शिकायत लेकर पहुंचे, तो पुलिस पहले टालमटोल करने लगी. लेकिन सिद्धार्थ रसीद लेने की जिद पर अड़े रहे. उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया कि जब पुलिस आरोपी को ढूंढ रही थी, तो उन्होंने फिल्मों की तरह पुलिस स्टेशन में समोसा खाते हुए इंतजार किया.

डैशकैम फुटेज से खुली पोल, FIR की धमकी मिलते ही घुटनों पर आया आरोपी

सिद्धार्थ की कार में लगा डैशकैम इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबूत बना. डैशकैम की रिकॉर्डिंग में बाइक का नंबर साफ दिख रहा था, जिसकी मदद से पुलिस ने अपने डेटाबेस से आरोपी का फोन नंबर निकाला और उसे थाने तलब कर लिया. शुरुआत में बाइक सवार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था और उल्टे आरोप लगाने लगा. लेकिन जैसे ही पुलिस ने डैशकैम के सबूत दिखाए और एफआईआर दर्ज कर आपराधिक केस चलाने की चेतावनी दी, आरोपी की सारी हेकड़ी निकल गई. आखिरकार, आरोपी ने लिखित में माफीनामा दिया और कार के नुकसान का पूरा हर्जाना भरा. इस पूरे वाकये के बाद सिद्धार्थ ने चुटकी लेते हुए लिखा "अब Gemini ही मेरा वकील है."

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सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा, लोगों ने कहा- "डैशकैम और AI का बेस्ट कॉम्बिनेशन"

सिद्धार्थ दियालानी की यह पोस्ट इंटरनेट पर आते ही तेजी से वायरल हो गई. यूजर्स इस अनोखे तरीके की जमकर तारीफ कर रहे हैं और टेक के सही इस्तेमाल को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि भारतीय सड़कों पर गाड़ियों में डैशकैम होना अब लग्जरी नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हो गया है. एक यूजर ने लिखा, "डैशकैम ने सच में आज एक बेगुनाह को झूठे झंझट से बचा लिया, हर गाड़ी में यह होना ही चाहिए." लोगों ने गूगल जेमिनी के इस्तेमाल को काफी सराहा. एक यूजर ने कमेंट किया, "कानूनी प्रक्रिया को आसान बनाने में AI जिस तरह मदद कर रहा है, वह वाकई कमाल है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 21 Sep 2026 10:22 PM (IST)
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