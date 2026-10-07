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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआकाशवाणी भवन में धरने पर हुई FIR तो राहुल गांधी बोले, '100 केस हों, ये मेरे लिए...'

आकाशवाणी भवन में धरने पर हुई FIR तो राहुल गांधी बोले, '100 केस हों, ये मेरे लिए...'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आकाशवाणी भवन में धरने के मामले में एफआईआर होने पर कहा कि मेरे लिए ये मेडल है. मेरे खिलाफ 45 एफआईआर है, मेरा लक्ष्य 100 केस का है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 07 Oct 2026 04:32 PM (IST)
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दिल्ली के आकाशवाणी भवन में धरने के मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ 45 एफआईआर है, मेरा लक्ष्य 100 केस का है. हर एफआईआर मेरे लिए मेडल है.

राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी मंगलवार को उस वक्त आकाशवाणी भवन के कैंपस में धरने पर बैठ गईं, जब इंडिया गठबंधन के मार्च को पुलिस ने रोक दिया. विपक्षी दलों के सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे थे. पुलिस ने इस दौरान ज्यादातर सांसदों को हिरासत में ले लिया.

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राहुल गांधी-प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अन्य कुछ नेता आकाशवाणी भवन परिसर में दाखिल हुए और धरने पर बैठ गई. कई घंटों बाद पुलिस ने सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया. 

जंतर मंतर पर राहुल गांधी का प्लान

आकाशवाणी भवन परिसर में धरने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. इसी पर राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. विपक्षी सांसदों के साथ सागर रत्ना में लंच के बाद राहुल गांधी ने कहा, "जैसा कि मैंने कल कहा था, लगभग 300 सांसद मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि हम वहां विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते. इसलिए, आज हमारा प्लान है कि हम तय विरोध स्थल, जंतर-मंतर जाएं और वहां एक बार फिर साथ बैठें और देश को बताएं कि हमारे लिए ज्ञानेश कुमार देश के वैध चुनाव आयुक्त नहीं हैं.''

लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया- राहुल गांधी

उन्होंने कहा, ''पीएम मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत और ज्ञानेश कुमार ने देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है. जैसा कि मैंने कल कहा था, जिन्होंने ऐसा किया है वे देश के गद्दार हैं और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे. मैं आपको अभी बता रहा हूं. ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा."

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 07 Oct 2026 04:14 PM (IST)
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