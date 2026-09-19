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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगगणपति पंडाल में फुटबॉल खेलने पहुंचा हाथी, दागे दनादन गोल; देखें वीडियो

गणपति पंडाल में फुटबॉल खेलने पहुंचा हाथी, दागे दनादन गोल; देखें वीडियो

बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, तभी उनके पास एक हाथी का बच्चा पहुंचता है और खेल का हिस्सा बन जाता है. पीछे से हाथी की मां भी आती है और अपने बच्चे की जीत को सूंड उठाकर सेलिब्रेट करती है.

Written By : प्रांजुल श्रीवास्तव |  Updated at : 19 Sep 2026 02:16 PM (IST)
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देशभर में गणपति पूजा का माहौल है. महाराष्ट्र से लेकर उत्तर भारत तक एक से एक पंडाल सजे हुए हैं. लोग गणपति बप्पा की भक्ति में लीन हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जो भक्तों के विश्वास को और भी पक्का करता है. यह वीडियो दो हाथियों का है, जो अचानक से गणपति पंडाल में पहुंच जाते हैं, इसके बाद जो होता है, लोगों को हैरान कर रहा है. 

वीडियो में हाथी और उसका बच्चा फुटबॉल खेलते हुए दिखते हैं. जगह गणपति पंडाल की है. इस दौरान हाथी गोल भी करता है और उसकी मां अपने बच्चे की जीत को सेलीब्रेट भी करती है. यह वीडियो यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है. 

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गणपति पंडाल में पहुंचा हाथी

वायरल वीडियो में दिख रहा नजारा एक गणपति पंडाल है. पंडाल के पास ही एक छोटा सा प्लेग्राउंड है, जहां कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते दिखाई देते हैं. इसी दौरान वहां कुछ अजीब होता है. दरअसल, मैदान पर एंट्री होती है एक छोटे हाथी की, जिसके साथ उसकी मां भी मैदान में उतर आती है. इसके साथ दोनों हाथी बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने लगते हैं. 

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हाथी ने दागे गोल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में हाथी का यह जोड़ा बच्चों संग फुटबाल खेलता दिखाई देता है. बच्चे हाथी के बच्चे की तरफ फुटबॉल फेंकते हैं, जिसके बाद हाथी का बच्चा फुटबॉल लेकर गोल पोस्ट की तरफ आगे बढ़ता है. इसके बाद वह फुटबॉल को गोलपोस्ट के अंदर डाल देता है. सबसे ज्यादा मजेदार सीन तब होता है, जब हाथी मां अपन सूंड उठाकर अपने बच्चे की जीत को सेलिब्रेट करती है. इसके बाद बच्चे भी भागकर पास आते हैं, और हाथी के बच्चे को शाबासी देते हैं. सोशल मीडिया यूजर्स को वीडियो का यही सीन सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है और लोग इस वीडियो को क्यूट बताकर धड़ाधड़ शेयर किए जा रहे हैं. 

यूजर्स को पसंद आ रहा वीडियो

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल वीडियो यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है. लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं. हालांकि, कुछ लोग वीडियो देखने के बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर कर रहे हैं. उनका कहना है कि इस तरह हाथी के साथ खेलने से बच्चों को खतरा हो सकता है. वहीं, कई लोगों इस वीडियो को AI जनरेटेड बता रहे हैं, उनका कहना है कि यह वीडियो AI की मदद से बनाया गया है और हाथी इस तरह का व्यवहार कर ही नहीं सकते हैं. हालांकि, जो भी हो यह वीडियो इंटरनेट पर लोगों को दिल जीत रहा है. 

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About the author प्रांजुल श्रीवास्तव

प्रांजुल श्रीवास्तव एबीपी न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. फिलहाल फीचर डेस्क पर काम कर रहे प्रांजुल को पत्रकारिता में 9 साल तजुर्बा है. खबरों के साइड एंगल से लेकर पॉलिटिकल खबरें और एक्सप्लेनर पर उनकी पकड़ बेहतरीन है. लखनऊ के बाबा साहब भीम राव आंबेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का 'क, ख, ग़' सीखने के बाद उन्होंने कई शहरों में रहकर रिपोर्टिंग की बारीकियों को समझा और अब मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. प्रांजुल का मानना है कि पाठक को बासी खबरों और बासी न्यूज एंगल से एलर्जी होती है, इसलिए जब तक उसे ताजातरीन खबरें और रोचक एंगल की खुराक न मिले, वह संतुष्ट नहीं होता. इसलिए हर खबर में नवाचार बेहद जरूरी है.

प्रांजुल श्रीवास्तव काम में परफेक्शन पर भरोसा रखते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ सूचनाओं को पहुंचाने का काम नहीं है, यह भी जरूरी है कि पाठक तक सही और सटीक खबर पहुंचे. इसलिए वह अपने हर टास्क को जिम्मेदारी के साथ शुरू और खत्म करते हैं. 

अलग अलग संस्थानों में काम कर चुके प्रांजुल को खाली समय में किताबें पढ़ने, कविताएं लिखने, घूमने और कुकिंग का भी शौक है. जब वह दफ्तर में नहीं होते तो वह किसी खूबसूरत लोकेशन पर किताबों और चाय के प्याले के साथ आपसे टकरा सकते हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 02:16 PM (IST)
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