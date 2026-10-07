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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवनडे के टॉप-10 बल्लेबाजों में केएल राहुल की एंट्री, जानें कौन है नंबर-1

वनडे के टॉप-10 बल्लेबाजों में केएल राहुल की एंट्री, जानें कौन है नंबर-1

केएल राहुल ने ICC वनडे रैंकिंग में 7 पायदान की छलांग लगाकर टॉप-10 में अपनी जगह बनाई, जबकि शुभमन गिल नंबर-1 पर बने हुए हैं.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 07 Oct 2026 04:06 PM (IST)
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ICC Men's ODI Batsman Ranking: वनडे क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा एक बार फिर देखने को मिल रहा है. ICC की ताजा रैंकिंग में केएल राहुल ने शानदार छलांग लगाते हुए टॉप-10 में अपनी जगह बना ली है. वहीं शुभमन गिल ने भी नंबर-1 की कुर्सी पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है. ऐसे में टॉप बल्लेबाजों की लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा साफ नजर आ रहा है.

केएल राहुल के लिए ICC की नई रैंकिंग काफी खास रही. राहुल ने 7 पायदान की छलांग लगाकर वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में 10वें स्थान पर अपनी जगह बना ली है. वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में उनकी शानदार शतकीय पारी के बाद उन्हें रैंकिंग में बड़ा फायदा मिला. राहुल ने इस मुकाबले में बिना आउट हुए 129 रन बनाए थे.

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शुभमन गिल बने नंबर-1

वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शुभमन गिल नंबर-1 पर बने हुए हैं. ताजा रैंकिंग में उनके 841 रेटिंग पॉइंट्स हैं. गिल के बाद न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल दूसरे नंबर पर हैं, जबकि विराट कोहली तीसरे स्थान पर मौजूद हैं. रोहित शर्मा भी चौथे नंबर पर अपनी जगह बनाए हुए हैं.

टॉप-10 में भारत के चार बल्लेबाज

ताजा रैंकिंग को देखें तो टॉप-10 में भारत के चार बल्लेबाज शामिल हैं. शुभमन गिल पहले, विराट कोहली तीसरे, रोहित शर्मा चौथे और अब केएल राहुल 10वें स्थान पर हैं. यानी दुनिया के टॉप-10 वनडे बल्लेबाजों में भारतीय खिलाड़ियों की मौजूदगी काफी मजबूत है.

राहुल के लिए बड़ी वापसी

केएल राहुल की ये छलांग उनके हालिया प्रदर्शन को देखते हुए बेहद अहम है. वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में उन्होंने 129 रन की बिना आउट हुए पारी खेलकर भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया था. इसी प्रदर्शन के बाद उनकी रैंकिंग में बड़ा सुधार देखने को मिला.

भारत के लिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के बीच यह रैंकिंग अपडेट की अच्छी खबर है. गिल का नंबर-1 पर बने रहना और राहुल का टॉप-10 में पहुंचना टीम की बल्लेबाजी की मजबूती को दिखाता है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
ODI Ranking KL RAHUL
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