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हिंदी न्यूज़शिक्षानजदीक आ रही है UP स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख, जल्द से जल्द करें आवेदन 

नजदीक आ रही है UP स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख, जल्द से जल्द करें आवेदन 

यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 के तहत पोस्ट मैट्रिक पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है. यूपी स्कॉलरशिप योजना में अलग-अलग स्तरों पर पढ़ने वाले छात्रों को शामिल किया गया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 07 Oct 2026 04:00 PM (IST)
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यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 के तहत पोस्ट मैट्रिक पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है. खासतौर पर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, आईटीआई और दूसरे एलिजिबल कोर्स में पढ़ने वाले छात्र दशमोत्तर कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं. इस कैटेगरी के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू हुई थी, हालांकि फ्रेश और रिन्यूअल छात्रों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख अलग-अलग है. रिन्यूअल छात्रों को 15 अक्टूबर तक, जबकि फ्रेश छात्रों को 31 अक्टूबर 2026 तक आवेदन करने का मौका है. ऐसे में जिन छात्रों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा हैं, उन्हें समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. 

यूपी स्कॉलरशिप योजना में अलग-अलग स्तरों पर पढ़ने वाले छात्रों को शामिल किया गया है. इसके तहत मुख्य रूप से तीन कैटेगरी है. प्री मैट्रिक में कक्षा 9 और कक्षा 10 के छात्र, पोस्ट मैट्रिक यानी इंटरमीडिएट में कक्षा 11 और 12 में पढ़ने वाले छात्र, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट दशमोत्तर 12वीं के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, आईटीआई और दूसरे एलिजिबल कोर्स में पढ़ने वाले छात्र शामिल है. इस योजना के तहत जनरल, ओबीसी, एसटी-एससी और माइनॉरिटी वर्ग के एलिजिबल छात्र आवेदन कर सकते हैं. हालांकि हर कैटेगरी के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है. 

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2026-27 के लिए जरूरी तारीखें 

दशाेमतर कैटेगरी के छात्रों के लिए फ्रेश आवेदन 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलेंगे. वहीं रिन्यूअल आवेदन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक होंगे. वहीं कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है. उनके लिए फ्रेश आवेदन की आखिरी तारीख 21 सितंबर और रिन्यूअल की आखिरी तारीख 25 अगस्त थी. 

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यूपी स्कॉलरशिप के लिए कैसे करें आवेदन?

  • छात्रों को आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर जाना होगा.
  • इसके बाद जहां जरूरी हो वहां वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. 
  • फिर अपनी संबंधित स्कॉलरशिप कैटेगरी चुनकर फ्रेश या रिन्यूअल ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा.
  • अब एजुकेशनल और पर्सनल डिटेल भरनी होगी.
  • उसके बाद मांगी गए जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे.
  • अब लास्ट में फॉर्म को जमा करके कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

आवेदन के बाद क्या होगा? 

फॉर्म जमा होने के बाद आवेदन की संस्थान स्तर पर जांच और निर्धारित वेरिफिकेशन प्रक्रिया होती है. एलिजिबल पाए जाने वाले छात्रों के आवेदन को आगे स्कॉलरशिप पेमेंट के लिए प्रोसेस किया जाता है. स्कॉलरशिप की राशि डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के जरिए छात्रों के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है. इसलिए आवेदन करते समय व्यक्तिगत  और बैंक से जुड़ी जानकारी सही भरना जरूरी है. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 07 Oct 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
UP Scholarship Scheme UP Scholarship 2026
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