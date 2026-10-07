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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहाथ जोड़ता रहा पति नहीं पिघली पुलिस, महिला ने की शर्मनाक हरकत

हाथ जोड़ता रहा पति नहीं पिघली पुलिस, महिला ने की शर्मनाक हरकत

बात दरअसल यह है कि कनाडा की एक व्यस्त सड़क पर एक बंदा फुटपाथ पर आराम से टहल रहा था. तभी एक तेज रफ्तार कार आई और बंदे को ठोकते-ठोकते बची और विवाद पुलिस तक पहुंच गया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Oct 2026 03:29 PM (IST)
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कनाडा की चमचमाती सड़क पर उस वक्त गदर मच गया जब अपने ओवर-एटीट्यूड में उड़ रही एक मैडम को राह चलते बंदे से पंगा लेना भारी पड़ गया. कार से ऑलमोस्ट टक्कर मारने के बाद जब मैडम की दबंगई शुरू हुई, तो बंदे का बैग दबोचकर घसीटने के चक्कर में मैडम जी सीधे पुलिस की जिप्सी में ठूंस दी गईं. सड़क पर पतिदेव हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन कनाडा पुलिस ने मैडम के हाथों में हथकड़ी ठोंककर उनकी सारी 'शेरगर्दी' मिनटों में ठंडी कर दी. इस हाई-प्रोफाइल रोड रेज का पूरा ड्रामा कैमरे में कैद हो गया है और वीडियो इंटरनेट पर भौकाल मचा रहा है.

क्या है पूरा ड्रामा? वायरल हो रहा वीडियो

बात दरअसल यह है कि कनाडा की एक व्यस्त सड़क पर एक बंदा फुटपाथ पर आराम से टहल रहा था. तभी एक तेज रफ्तार कार आई और बंदे को ठोकते-ठोकते बची. बंदा बाल-बाल बचा, लेकिन उसने तुरंत अपना फोन निकाला और सेफ्टी के लिए कार की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी. बस, यही बात कार में सवार मैडम जी की बर्दाश्त के बाहर हो गई.

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मैडम जी बिना सोचे-समझे गाड़ी की खिड़की खोलकर पैसेंजर सीट से उतरीं और सीधे बंदे पर चढ़ बैठीं. मैडम चिल्लाने लगीं "पब्लिक में मेरी वीडियो बनाना गैर-कानूनी है, फोन बंद कर वरना ठीक नहीं होगा." और यह कहते हुए वे झपट्टा मारकर बंदे का मोबाइल छीनने लगीं.

 
 
 
 
 
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पिठ्ठू बैग दबोचा, घसीटने की कोशिश... और फिर हुआ तगड़ा 'मोये-मोये'!

जब बंदे ने कैमरा बंद करने से साफ मना कर दिया, तो मैडम जी का आपा पूरी तरह खो गया. उन्होंने बंदे का पिठ्ठू बैग पीछे से दबोच लिया और उसे खींचकर सड़क किनारे घसीटने लगीं. बेचारा बंदा पीछे हटते हुए बार-बार चिल्लाता रहा "मैं तो बस पैदल चल रहा था, मुझे छूना मत, मैं डिफेंस में हाथ उठा दूंगा."

तभी गाड़ी चला रहे मैडम जी के पतिदेव बाहर निकले. हसबैंड को समझ आ गया था कि पत्नी ने भारी गलती कर दी है और मामला हाथ से निकल चुका है. पतिदेव ने तुरंत हाथ जोड़कर उस बंदे से माफी मांगना शुरू कर दिया. लेकिन बंदे ने कड़े तेवर में कहा "इसने मुझे हाथ लगाया है और असॉल्ट किया है, अब तो पुलिस ही इसका फैसला करेगी!"

पुलिस आई, हथकड़ी ठोकी और गाड़ी में ठूस दिया!

बंदे ने मौके पर ही पुलिस को कॉल घुमा दिया. कुछ ही मिनटों में कनाडा पुलिस की सायरन बजाती गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. पुलिस ने मौका-ए-वारदात की फुटेज देखी और बिना कोई रियायत दिए मैडम जी के हाथों में हथकड़ी पहनाई और घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी में ठूंस दिया.

जब मैडम जी बेबस होकर पुलिस वैन के काले कांच के पीछे बैठी रो रही थीं, तब वीडियो बना रहे बंदे ने जूम करके कैमरा उनकी तरफ घुमाया और उनके हसबैंड पर चिल्लाते हुए बोला "देख ले भाई, तेरी बीवी क्रिमिनल निकल गई! अब खाएगी जेल की रोटी."

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इंटरनेट पर आई मीम्स की बाढ़: 'सार्वजनिक जगह पर कायदे में रहो'

यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही जंगल की आग की तरह फैल गया. लोग मैडम की ओवर-स्मार्टनेस पर जमकर ठहाके लगा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा... "सार्वजनिक जगह पर वीडियो बनाना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन दादागिरी दिखाकर किसी का बैग पकड़ना सीधा जेल का टिकट है. मैडम का सारा फितूर उतर गया." दूसरे यूजर ने कमेंट किया..."पति बेचारा बहुत शरीफ था, फालतू में पत्नी के चक्कर में रोड पर इज्जत का फलूदा बनवा बैठा."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 03:29 PM (IST)
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