शिमला के ढली में फटा पहाड़, मलबे में दबी कई गाड़ियां, सहमे यूजर्स

हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों के बीच शिमला के ढली इलाके से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली तबाही की तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. ढली के पास अचानक पहाड़ का एक विशालकाय हिस्सा ताश के पत्तों की तरह ढह गया. देखते ही देखते भारी-भरकम चट्टानें, विशालकाय पत्थर और सैकड़ों टन मलबा चीरता हुआ सीधे नीचे सड़क पर आ गिरा.

तबाही का यह खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें लोग चीखते-चिल्लाते और अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर भागते हुए नजर आ रहे हैं.

अचानक फटा पहाड़: गाड़ियों पर गिरा मलबा, दबे कई वाहन!

वायरल हो रहे दिल दहला देने वाले वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है कि सब कुछ सामान्य चल रहा था कि अचानक पहाड़ से धूल का गुबार उठा और बड़ी-बड़ी चट्टानें तिनके की तरह सड़क पर गिरने लगीं. उस वक्त सड़क पर कई गाड़ियां गुजर रही थीं और कुछ गाड़ियां किनारे खड़ी थीं. पहाड़ से गिरे भयानक मलबे और भारी पत्थरों की चपेट में आने से कई गाड़ियां सीधे मलबे के नीचे दफन हो गईं.

सड़क पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. लोग गाड़ियों को छोड़कर जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागे. मंजर इतना भयानक था कि कुछ ही सेकंड्स में हरी-भरी पहाड़ी और चमचमाती सड़क मलबे के खौफनाक ढेर में तब्दील हो गई.

युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलबे में जिंदगियां तलाश रही टीम!

बताया जा रहा है कि घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और रेस्क्यू टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. मलबे के नीचे दबी गाड़ियों और उनमें फंसे लोगों को निकालने के लिए भारी जेसीबी मशीनों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है.

मलबे का आकार इतना विशाल है कि रेस्क्यू टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. राहतकर्मी पूरी ताकत से मलबे को हटाकर जिंदगियों की तलाश कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके.

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सोशल मीडिया पर फैला सन्नाटा.. 'कुदरत का ऐसा भयानक रूप नहीं देखा!'

ढली लैंडस्लाइड का यह दिल दहलाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है. वीडियो देखकर हर कोई सहम गया है और पीड़ित लोगों की सलामती की दुआएं कर रहा है. एक यूजर ने लिखा.. "भगवान! यह मंजर कितना डरावना है. जो लोग जान बचाकर भागे, वो सच में मौत के मुंह से निकलकर आए हैं. भगवान सबको सुरक्षित रखे!" दूसरे यूजर ने कमेंट किया... "पहाड़ों में इस वक्त सफर करना सीधा मौत को दावत देना है. वीडियो में गाड़ियां जिस तरह मलबे में दब गईं, उसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए."

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