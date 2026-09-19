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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: भीख मांगने के लिए भिखारी ने अपनाया अनोखा तरीका, लोग बोले-टेक्नोलॉजिया 

Video: भीख मांगने के लिए भिखारी ने अपनाया अनोखा तरीका, लोग बोले-टेक्नोलॉजिया 

आपने भीख मांगने के लिए तरह-तरह के बहाने बनाते हुए भिखारी तो बहुत देखे होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक भिखारी ने फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सभी को हैरान कर दिया है.

Written By : प्रांजुल श्रीवास्तव |  Updated at : 19 Sep 2026 12:09 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर कई बार कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं, जिन्हें देखकर आपकी हंसी छूट जाती है. इस बार भी एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. यह वीडियो एक रोड साइड भिखारी का है. व्हील चेयर पर बैठा भिखारी और उसकी भीख मांगने की टेक्निक सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान करने के साथ गुदगुदा भी रही है. 

यूं तो आपको सड़क पर भीख मांगते हुए कई भिखारी दिख जाते होंगे, लेकिन वायरल वीडियो कुछ अलग है. इसमें एक भिखारी सड़क किनारे से रॉड नुमा चीज को दुकानदार की तरफ बढ़ाता है, जिस पर पहले से एक पैकेट बंधा हुआ है. दुकानदार उसमें रुपया डालता है, जिसके बाद भिखारी उसे वापस खींच लेता है. यूजर्स इस वीडियो को देखकर मजे ले रहे हैं. 

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भीख मांगने में भी दिखा टेक्नोलॉजिया

सोशल मीडिया पर यह वीडियो कई हैंडल से शेयर किया गया है. इसमें भिखारी एक रॉड को दुकानदार की तरफ बढ़ाता है. रॉड अपने आप खुलकर काफी लंबी हो जाती है. इसके बाद दुकानदार उसमें बंधे पैकेट में रुपये डाल देता है, जिसके बाद भिखारी भी उस रॉड को बंद कर पैकेट को अपने पास खींच लेता है. सोशल मीडिया पर जिसने भी यह वीडियो देखा, सब बोले- वाह! क्या टेक्निक है... एकदम टेक्नोलॉजिया. 

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भीख मिलने के बाद दिखाया विक्ट्री साइन

वायरल वीडियो में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही भिखारी को भीख के पैसे मिल जाते हैं, वह दुकानदार की तरफ विक्ट्री साइन दिखाता है. मानो कह रहा हो कि टेक्नोलॉजी की मदद से उसने कितनी बड़ी सफलता हासिल कर ली हो. वहीं, दुकानदार भी उसे भीख देने में इतना सहज दिखता है, जैसे यह उसका रोज का काम हो. 

यूजर्स कर रहे मजेदार कमेंट्स

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर किए गए वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'कभी देखा है सेल्फ डिफेंस भिखारी?' इस पर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, भीख लेने का ऐसा जुगाड़ तो पहली बार देख रहा हूं. वहीं एक अन्य यूजर इसके रिप्लाई में लिखता है, यही तो इतना हाइटेक तरीका देखकर हर कोई चौंक रहा है. एक अन्य यूजर ने लिखा, तकनीक देखकर हैरान रह गया सेल्फ डिमेंस में कमाल कर दिया भाई. एक अन्य ने लिखा, हाइड्रा तकनीक देखकर हैरान रह गया. 

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About the author प्रांजुल श्रीवास्तव

प्रांजुल श्रीवास्तव एबीपी न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. फिलहाल फीचर डेस्क पर काम कर रहे प्रांजुल को पत्रकारिता में 9 साल तजुर्बा है. खबरों के साइड एंगल से लेकर पॉलिटिकल खबरें और एक्सप्लेनर पर उनकी पकड़ बेहतरीन है. लखनऊ के बाबा साहब भीम राव आंबेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का 'क, ख, ग़' सीखने के बाद उन्होंने कई शहरों में रहकर रिपोर्टिंग की बारीकियों को समझा और अब मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. प्रांजुल का मानना है कि पाठक को बासी खबरों और बासी न्यूज एंगल से एलर्जी होती है, इसलिए जब तक उसे ताजातरीन खबरें और रोचक एंगल की खुराक न मिले, वह संतुष्ट नहीं होता. इसलिए हर खबर में नवाचार बेहद जरूरी है.

प्रांजुल श्रीवास्तव काम में परफेक्शन पर भरोसा रखते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ सूचनाओं को पहुंचाने का काम नहीं है, यह भी जरूरी है कि पाठक तक सही और सटीक खबर पहुंचे. इसलिए वह अपने हर टास्क को जिम्मेदारी के साथ शुरू और खत्म करते हैं. 

अलग अलग संस्थानों में काम कर चुके प्रांजुल को खाली समय में किताबें पढ़ने, कविताएं लिखने, घूमने और कुकिंग का भी शौक है. जब वह दफ्तर में नहीं होते तो वह किसी खूबसूरत लोकेशन पर किताबों और चाय के प्याले के साथ आपसे टकरा सकते हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 12:08 PM (IST)
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