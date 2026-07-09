डिलीवरी बॉय पर तेंदुए ने अचानक किया हमला, बाइक छोड़कर भागा युवक- खौफनाक मंजर सीसीटीवी में कैद

Leopard Attacks Delivery Boy: मध्य प्रदेश के इंदौर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक डिलीवरी बॉय सुनसान सड़क से गुजर रहा होता है, तभी सामने से एक तेंदुआ आता दिखाई देता है. कुछ सेकंड तक दोनों आमने-सामने रुकते हैं, लेकिन अगले ही पल जो होता है, वह सबको हैरान कर देता है. तेंदुए और एक युवक की यह पूरी घटना सामने लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग इस पर कई तरह के कमेंट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुए का खौफनाक हमला

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक डिलीवरी बॉय सड़क पर जा रहा होता है, तभी सामने से तेंदुआ आता दिखाई देता है. युवक तुरंत बाइक रोक देता है और कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं. तेंदुआ अचानक फिर तेज रफ्तार से युवक की तरफ दौड़ता है. खतरा आता देखते ही डिलीवरी बॉय बाइक छोड़कर भाग निकलता है, जिससे उसकी जान बच जाती है.

वहीं, वन विभाग के अनुसार सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम ने इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन तेंदुआ नहीं मिला. अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही तेंदुआ दोबारा दिखाई देगा फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा. हालांकि अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो पर कई तरह के रिएक्शन देते हुए भी नजर आ रहे हैं.

#WATCH | Indore, Madhya Pradesh: A leopard was spotted in the Bicholi Mardana area, located on the outskirts of Indore city. The leopard attacked a delivery man riding a motorcycle. (07.07)



(Source: Forest Department) pic.twitter.com/mi5dveGvLt — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 7, 2026

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वीडियो देख लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और डिलीवरी बॉय की किस्मत और सूझबूझ की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने जंगलों में बढ़ती मानवीय गतिविधियों और वन्य जीव के रिहायशी इलाकों में आने पर भी चिंता जताई है. एक यूजर ने लिखा ‌बस एक सेकंड की देरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है डिलीवरी बॉय की समझदारी ने उसकी जान बचा ली.

एक और यूजर ने कमेंट में लिखा अब डिलीवरी करना भी जान जोखिम में डालने जैसा हो गया. वहीं एक यूजर मजाकियां अंदाज में कमेंट करता है डिलीवरी वाला बी लाइक आग लगे तुम कंजरों की मिड नाइट क्रेविंग को अब नाइट शिफ्ट बंद. वहीं एक और यूजर मजाक में कमेंट करता है पहले लेपर्ड डर गया, फिर इसने डिलीवरी बॉय को डरा दिया.

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