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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगLeopard Attacks Delivery Boy: डिलीवरी बॉय पर तेंदुए ने अचानक किया हमला, बाइक छोड़कर भागा युवक- खौफनाक मंजर सीसीटीवी में कैद

Leopard Attacks Delivery Boy: डिलीवरी बॉय पर तेंदुए ने अचानक किया हमला, बाइक छोड़कर भागा युवक- खौफनाक मंजर सीसीटीवी में कैद

वीडियो में एक डिलीवरी बॉय सुनसान सड़क से गुजर रहा होता है, तभी सामने से एक तेंदुआ आता दिखाई देता है. कुछ सेकंड तक दोनों आमने-सामने रुकते हैं, लेकिन अगले ही पल जो होता है, वह सबको हैरान कर देता है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 09 Jul 2026 04:05 AM (IST)
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Leopard Attacks Delivery Boy: मध्य प्रदेश के इंदौर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक डिलीवरी बॉय सुनसान सड़क से गुजर रहा होता है, तभी सामने से एक तेंदुआ आता दिखाई देता है. कुछ सेकंड तक दोनों आमने-सामने रुकते हैं, लेकिन अगले ही पल जो होता है, वह सबको हैरान कर देता है. तेंदुए और एक युवक की यह पूरी घटना सामने लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग इस पर कई तरह के कमेंट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं. 

सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुए का खौफनाक हमला 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक डिलीवरी बॉय सड़क पर जा रहा होता है, तभी सामने से तेंदुआ आता दिखाई देता है. युवक तुरंत बाइक रोक देता है और कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं. तेंदुआ अचानक फिर तेज रफ्तार से युवक की तरफ दौड़ता है. खतरा आता देखते ही डिलीवरी बॉय बाइक छोड़कर भाग निकलता है, जिससे उसकी जान बच जाती है.

वहीं, वन विभाग के अनुसार सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम ने इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन तेंदुआ नहीं मिला. अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही तेंदुआ दोबारा दिखाई देगा फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा.  हालांकि अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो पर कई तरह के रिएक्शन देते हुए भी नजर आ रहे हैं. 

ये भी पढ़ें-Video: गजब टोपीबाज आदमी है भाई, विराट कोहली का गेटअप लेकर मॉल में घुसा शख्स, सेल्फी के लिए उमड़ी भीड़

वीडियो देख लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन 

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और डिलीवरी बॉय की किस्मत और सूझबूझ की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने जंगलों में बढ़ती मानवीय गतिविधियों और वन्य जीव के रिहायशी इलाकों में आने पर भी चिंता जताई है. एक यूजर ने लिखा ‌बस एक सेकंड की देरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है डिलीवरी बॉय की समझदारी ने उसकी जान बचा ली.

एक और यूजर ने कमेंट में लिखा अब डिलीवरी करना भी जान जोखिम में डालने जैसा हो गया. वहीं एक यूजर मजाकियां अंदाज में कमेंट करता है डिलीवरी वाला बी लाइक आग लगे तुम कंजरों की मिड नाइट क्रेविंग को अब नाइट शिफ्ट बंद. वहीं  एक और यूजर मजाक में कमेंट करता है पहले लेपर्ड डर गया, फिर इसने डिलीवरी बॉय को डरा दिया.

ये भी पढ़ें-Video: पानी में डूब गया मंडप तो दूल्हे ने गोद में उठाई दुल्हन, फिर किया कुछ ऐसा कि वायरल हो गया वीडियो

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 09 Jul 2026 04:05 AM (IST)
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Leopard Viral Video Delivery Boy Viral Video Leopard Attacks Delivery Boy Indore Leopard Video
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