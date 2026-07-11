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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगParallel Universe पर रिसर्च कर रहा था 78 साल का शख्स, अचानक हुआ लापता; सोशल मीडिया पर गरमाई बहस 

Parallel Universe पर रिसर्च कर रहा था 78 साल का शख्स, अचानक हुआ लापता; सोशल मीडिया पर गरमाई बहस 

78 वर्षीय एंथनी चावेज नाम का एक शख्स क्वांटम फिजिक्स से जुड़े प्रोजेक्ट में मदद कर रहा था, मई 2025 से लापता है. उसकी कार, वॉलेट, सिगरेट और हैंड रिटन डायरी घर से बरामद हुई.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 11 Jul 2026 01:21 PM (IST)
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अमेरिका से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर रहस्य और साजिशों की बहस छेड़ दी है. एक 78 वर्षीय एंथनी चावेज नाम का एक शख्स जो क्वांटम फिजिक्स से जुड़े प्रोजेक्ट में मदद कर रहा था, मई 2025 से लापता है. उसकी कार, वॉलेट, सिगरेट और हैंड रिटन डायरी घर से बरामद हुई, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला. इस घटना के बाद इंटरनेट पर लोग तरह-तरह के दावे कर रहे हैं. हालांकि, जांच एजेंसियों ने किसी भी साजिश या वैज्ञानिक प्रयोग से जुड़े दावों की पुष्टि नहीं की है. 

रिपोर्ट के अनुसार, एंथनी चावेज लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में एचवीएसी टेक्निशियन रह चुके थे और रिटायरमेंट के बाद भी कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट में सहयोग कर रहे थे. लॉरेन कॉनलिन नाम की एक पत्रकार ने दावा किया कि चावेज क्वांटम फिजिक्स में 'एक साथ दो जगह मौजूद होने' से जुड़े रिसर्च में मदद कर रहे थे. इसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई कि कहीं वह किसी वैज्ञानिक प्रयोग के दौरान तो गायब नहीं हो गए. हालांकि, जांच एजेंसी और वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे यह साबित हो कि चावेज का गायब होना क्वांटम फिजिक्स, पैरेलल यूनिवर्स, वर्म होल या यूएफओ रिसर्च से जुड़ा है. वैज्ञानिकों के अनुसार, क्वांटम सुपरपोजिशन का सिद्धांत केवल पार्टिकल्स और क्वांटम सिस्टम पर लागू होता है, इंसानों पर नहीं. 

पोस्ट के बाद बढ़ी चर्चा 

इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की थ्योरी वायरल हो रही है. कुछ यूजर्स ने इसे यूएफओ और गुप्त सरकारी प्रोजेक्ट से जोड़ दिया, जबकि एक लॉरेन कॉनलिन बाद में खुद सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया था कि चावेज किसी यूएफओ रिसर्च लैब से जुड़े थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ पुलिस रिपोर्ट में दर्ज जानकारी शेयर की है और लोगों ने उसे बढ़ा- चढ़ाकर पेश किया है. 

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सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

यह मामला वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोगों ने अलग-अलग रिएक्शन देना शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा लॉरेन इस दावे की सोर्स नहीं है, गलत जानकारी फैलाना बंद करिए. वहीं दूसरा यूजर कहता है क्वांटम फिजिक्स वाली बात अजीब जरूर है, लेकिन बिना सबूत के इसे यूएफओ से जोड़ना गलत है. एक और यूजर कमेंट करता है आज मैंने जो देखा उसने मेरी सोच ही बदल दी. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है, लोग बिना पूरी जानकारी के हर चीज को सनसनीखेज बना देते हैं. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है, साजिश की कहानी सच से ज्यादा तेजी से फैलती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 11 Jul 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
Parallel Universe Quantum Physics Anthony Chavez Quantum Research
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