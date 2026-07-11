भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज हार चुकी है, लेकिन आज होने वाला पांचवां टी20 जीतना श्रेयस अय्यर एंड टीम के लिए बहुत जरुरी है. क्लीन स्वीप के बचने के साथ टीम इंडिया की नजर ICC रैंकिंग पर भी है, क्योंकि अगर आज हार मिली तो टी20 टीम रैंकिंग में भारत अपना पहला स्थान गंवा देगी. इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों पर प्रेशर होगा. इस सीरीज में वैभव सूर्यवंशी और जोफ्रा आर्चर के बीच मैदान पर जंग देखने को मिली है. पांचवें मैच से पहले पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर ने वैभव को चेताया है.

वैभव सूर्यवंशी और जोफ्रा आर्चर IPL में एक ही टीम के लिए खेले हैं. राजस्थान रॉयल्स कैंप में दोनों नेट पर एक दूसरे के खिलाफ खेले. इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मोईन अली ने कहा कि उन्होंने RR कैंप में दोनों के कई किस्से सुने हैं कि वैभव आर्चर पर हावी रहते है. लेकिन उन्होंने 15 वर्षीय बल्लेबाज को चेताते हुए कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट अलग होता है, यहां उनके लिए मुश्किल हो सकती है.

'बियर्ड बिफोर विकेट' पॉडकास्ट में मोईन अली ने कहा, "जोफ्रा आर्चर ने वैभव सूर्यवंशी के सामने जैसी गेंदबाजी की वो मुझे अच्छा लगा. IPL के दौरान मैंने राजस्थान रॉयल्स के पेज पर देखा कि आर्चर की गेंद पर वैभव शानदार शॉट खेल रहे थे. उन्हें आउट करने के लिए आर्चर ने एक शानदार बाउंसर डाली. वैभव कमाल के बल्लेबाज हैं और उनकी काबिलियत को कम नहीं आंक रहा, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अलग स्थिति होती है."

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वैभव को 2 बार किया आउट

वैभव सूर्यवंशी के लिए ये पहली इंटरनेशनल सीरीज है, हालांकि अभी तक हुए 3 मैचों में वह कुछ कमाल की पारी नहीं खेल पाए. 3 में से 2 बार उन्हें जोफ्रा आर्चर ने आउट किया है. वैभव ने अपने पहले मैच में 14, दूसरे में 13 और तीसरे में 15 रन बनाए. वैभव ने आर्चर की 13 गेंदों का सामना किया और इसमें 18 रन बनाए और 2 बार आउट हुए.

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अगर पांचवें टी20 में जीतकर इंग्लैंड क्लीन स्वीप कर लेता है तो आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग में भारत की बादशाहत खत्म हो जाएगी. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत लगातार 5 मैच हार चुकी है, लगातार 2 सीरीज हार चुकी है.