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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगCM Revanth Reddy Viral Video: तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने पोते के लिए बनाई गरमा-गरम पूड़ियां, दादा-पोते की क्यूट बॉन्डिंग का वीडियो वायरल 

CM Revanth Reddy Viral Video: तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने पोते के लिए बनाई गरमा-गरम पूड़ियां, दादा-पोते की क्यूट बॉन्डिंग का वीडियो वायरल 

CM Revanth Reddy Viral Video: मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यह वीडियो अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में वह अपने पोते के लिए रसोई में गरमा-गरम पूरियां बनाते दिखाई दे रहे हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 11 Jul 2026 11:15 AM (IST)
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CM Revanth Reddy Viral Video: कई बार सोशल मीडिया पर नेताओं के भी ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं, जो लोगों का दिल छू लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो तेलंगाना के सीएम का भी खूब वायरल हो रहा है. दरअसल, राजनीति के व्यस्त कामकाज के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का एक बहुत प्यार वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.

इस वीडियो में मुख्यमंत्री किसी सरकारी बैठक या मंच पर नहीं, बल्कि अपने पोते के साथ रसोई में नजर आ रहे हैं. सीएम रसोई में अपने पोते के लिए गरमा-गरम पूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं. दादा-पोते की इस खास बॉन्डिंग ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच लिया है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया .

सीएम रेवंत रेड्डी ने पोते के लिए बनाई गरमा-गरम पूरियां 

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यह वीडियो अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में वह अपने पोते के लिए रसोई में गरमा-गरम पूरियां बनाते दिखाई दे रहे हैं. उनका छोटा पोता किचन काउंटर पर बैठकर पूरे उत्साह के साथ दादा को पूरियां बनाते हुए देख रहा है और उनसे बातें करता रहता है. वीडियो में रेवंत रेड्डी पहले आटा बेलते हैं, फिर गोल-गोल पूरियां तैयार कर उन्हें गर्म तेल में तलते हैं. जैसे ही पूरियां फूल कर तैयार होती है, उनके चेहरे पर मुस्कान भी साफ नजर आती है. पूरे समय दोनों के बीच की क्यूट बातचीत और अपनापन लोगों का दिल जीत रहा है. आमतौर पर राजनीतिक मंचों पर गंभीर अंदाज में नजर आने वाले मुख्यमंत्री का यह पारिवारिक रूप सोशल मीडिया पर यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है और इस वीडियो को परिवार के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों की मिसाल बता रहे हैं. 

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा? 

वहीं यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स कई कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर लिखा दादा और पोते की यह यादें जिंदगी भर साथ रहती है, तो दूसरा कमेंट कर कहता है रेवंत सर आप तो आज भी 35 साल के लगते हैं. वहीं एक और यूजर कमेंट कर करता है वाह कितना प्यारा वीडियो है, छोटे रुद्र की मासूमियत दिल जीत रही है. एक यूजर ने कमेंट किया प्यार तो प्यार होता है, ऐसे पल जिंदगी को भावनाओं से भर देते हैं. इसके अलावा लास्ट में एक और यूजर कमेंट में कहता है राजनीति से अलग नेताओं का ऐसा पारिवारिक रूप बहुत कम देखने को मिलता है.

ये भी पढ़ें-195 Kisses Record Viral Video: 30 सेकंड में 195 Kiss... ब्राजील के कपल ने बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड- Video हुआ वायरल 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 11 Jul 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
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