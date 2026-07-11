CM Revanth Reddy Viral Video: कई बार सोशल मीडिया पर नेताओं के भी ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं, जो लोगों का दिल छू लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो तेलंगाना के सीएम का भी खूब वायरल हो रहा है. दरअसल, राजनीति के व्यस्त कामकाज के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का एक बहुत प्यार वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.

इस वीडियो में मुख्यमंत्री किसी सरकारी बैठक या मंच पर नहीं, बल्कि अपने पोते के साथ रसोई में नजर आ रहे हैं. सीएम रसोई में अपने पोते के लिए गरमा-गरम पूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं. दादा-पोते की इस खास बॉन्डिंग ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच लिया है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया .

सीएम रेवंत रेड्डी ने पोते के लिए बनाई गरमा-गरम पूरियां

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यह वीडियो अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में वह अपने पोते के लिए रसोई में गरमा-गरम पूरियां बनाते दिखाई दे रहे हैं. उनका छोटा पोता किचन काउंटर पर बैठकर पूरे उत्साह के साथ दादा को पूरियां बनाते हुए देख रहा है और उनसे बातें करता रहता है. वीडियो में रेवंत रेड्डी पहले आटा बेलते हैं, फिर गोल-गोल पूरियां तैयार कर उन्हें गर्म तेल में तलते हैं. जैसे ही पूरियां फूल कर तैयार होती है, उनके चेहरे पर मुस्कान भी साफ नजर आती है. पूरे समय दोनों के बीच की क्यूट बातचीत और अपनापन लोगों का दिल जीत रहा है. आमतौर पर राजनीतिक मंचों पर गंभीर अंदाज में नजर आने वाले मुख्यमंत्री का यह पारिवारिक रूप सोशल मीडिया पर यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है और इस वीडियो को परिवार के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों की मिसाल बता रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

वहीं यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स कई कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर लिखा दादा और पोते की यह यादें जिंदगी भर साथ रहती है, तो दूसरा कमेंट कर कहता है रेवंत सर आप तो आज भी 35 साल के लगते हैं. वहीं एक और यूजर कमेंट कर करता है वाह कितना प्यारा वीडियो है, छोटे रुद्र की मासूमियत दिल जीत रही है. एक यूजर ने कमेंट किया प्यार तो प्यार होता है, ऐसे पल जिंदगी को भावनाओं से भर देते हैं. इसके अलावा लास्ट में एक और यूजर कमेंट में कहता है राजनीति से अलग नेताओं का ऐसा पारिवारिक रूप बहुत कम देखने को मिलता है.

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