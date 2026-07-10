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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगएक के बाद एक टू व्हीलर को टक्कर मार भागा थार ड्राइवर- इंटरनेट पर फूटा लोगों का गुस्सा

एक के बाद एक टू व्हीलर को टक्कर मार भागा थार ड्राइवर- इंटरनेट पर फूटा लोगों का गुस्सा

Viral Video: वायरल वीडियो में एक थार ड्राइवर पर आरोप है कि उसने सड़क पर चलते हुए एक के बाद एक दो पहिया वाहनों को टक्कर मारी और रुकने की बजाय मौके से फरार हो गया.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 10 Jul 2026 11:02 AM (IST)
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Viral Video: मुंबई की सड़क पर हुए एक हिट एंड रन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक थार ड्राइवर पर आरोप है कि उसने सड़क पर चलते हुए एक के बाद एक दो पहिया वाहनों को टक्कर मारी और रुकने की बजाय मौके से फरार हो गया. घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और कई यूजर्स ने आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. वहीं वायरल पोस्ट के अनुसार बाद में मुंबई पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली.    

क्या था पूरा मामला?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स @FI_InvestIndia पर नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक थार ड्राइवर फ्लाईओवर के साइड में नीचे बनी रोड पर थार चल रहा होता है और उसके आगे स्कूटी ड्राइवर जा रहा होता है. थार ड्राइवर जल्दी में लगता है और वह स्कूटी पर सवार व्यक्ति को टक्कर मारते हुए आगे निकल जाता है.

इसके बाद जब थार ड्राइवर फोरलेन पर पहुंचता है तो वह फिर दो बाइक सवार को टक्कर मारते हुए आगे निकल जाता है.  वहीं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए यूजर ने आरोपी की गाड़ी का नंबर भी शेयर किया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की. वायरल पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि सोशल मीडिया पर मामला उठने के बाद मुंबई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. वहीं थार के नंबर के अनुसार हरियाणा की बताई जा रही है.    

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सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने अलग-अलग रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा ड्राइवर पर हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं लगनी चाहिए, तभी लोग जिम्मेदारी से गाड़ी चलाएंगे. दूसरा यूजर कमेंट में लिखता है हादसे के बाद अगर वह कुछ सेकंड रुक कर मदद कर देता तो शायद पूरी तस्वीर अलग होती, इंसानियत दिखाने में क्या जाता है.  वहीं कुछ लोगों ने थार ड्राइवर की आलोचना करते हुए लिखा 99 प्रतिशत थार ड्राइवर बदतमीज और लापरवाह होते हैं. इनमें सुधार की कोई उम्मीद नहीं है.

एक और यूजर कमेंट करता है, लगता है कुछ लोग समझते हैं की थार सड़क पर लोगों के ऊपर चलने के लिए बनाई गई है. हालांकि कुछ लोगों ने थार ड्राइवर की साइड लेते हुए कमेंट किया क्या स्कूटर चालक की भी गलती नहीं थी, जब बाईं तरफ जगह थी तो वह ओवरटेकिंग लेने में क्यों जा रहा था. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा मुंबई में खुद गाड़ी चला कर देखिए, कई बार चार पहिया वाहन किसी भी लाइन में चलते हैं और दो पहिया वाहनों के लिए जगह ही नहीं छोड़ते.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 10 Jul 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Thar Hit And Run Video Mumbai Thar Driver Viral Video Hit And Run Viral Video
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