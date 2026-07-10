Cute Baby Mud Viral Video: बचपन की शरारतें अक्सर लोगों को अपनी पुरानी यादों में ले जाती है. सोशल मीडिया पर भी इस बार ऐसी ही एक प्यारी सी बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग मुस्कुराए बिना रह नहीं पा रहे. वीडियो में बच्ची कीचड़ से भरे मैदान में इस तरह मस्ती करती नजर आती है कि देखने वाली भी उसके बेफिक्र अंदाज के फैन हो गए. वीडियो को देखकर लोग मजाक में कह रहे हैं कि मम्मी ने तो सिर्फ मिट्टी में खेलने से मना किया था, लेकिन बच्ची ने तो पूरे के पूरे कीचड़ को ही अपना खेल का मैदान बना लिया. इसके बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोग इस पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

Kids, when their Mom says don't

play in the mud 😀🙌 pic.twitter.com/xLm6c7SthF — Rishi Bagree (@rishibagree) July 10, 2026

बच्ची ने कीचड़ को ही बनाया खेल का मैदान

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्कूल में बस खड़ी है और बस के साइड में मिट्टी में बारिश का पानी जमा है. वहीं कुछ बच्चे बस में खड़े होते हैं, जबकि उन सबसे अलग एक बच्ची अकेले उसे मिट्टी वाले पानी में खड़े होकर वह उछलती- कूदती नजर आती है. उसके कपड़ों से लेकर पूरे शरीर तक कीचड़ वाला पानी लग जाता है. लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान साफ बता रही है कि वह इस पल का भरपूर मजा ले रही है. आसपास मौजूद लोग भी उसे देखकर हंसते नजर आते हैं. वहीं कुछ देर बाद बस में से एक और बच्चा उतरता है और उसे बच्ची को पानी से निकालने की कोशिश करता है. लेकिन बच्ची अपने ही अंदाज में मजे करते हुए नजर आती है. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों को अपने बचपन की याद भी दिला दी. कई यूजर्स का कहना है कि आज के समय में मोबाइल और गैजेट्स के बीच ऐसे बेफिक्र बचपन के पल बहुत कम देखने को मिलते हैं. वहीं कुछ लोगों ने इसे बच्चों की स्वाभाविक मस्ती भी बताया.

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वीडियो पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद इस पर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं. वीडियो को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया सोचिए अगर उसकी मम्मी यह वीडियो एक्स पर देख लें तो क्या होगा. वहीं दूसरा यूजर कमेंट कर कहता है दाग अच्छे हैं एक और यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा यह तो इम्यूनिटी बूस्टर की फुल डोज ले रही है. वहीं कुछ और यूजर कमेंट कर कहते हैं सुनना तो है ही नहीं, बच्चों का यही अंदाज होता है. वहीं दूसरे यूजर कमेंट कर कहते हैं बचपन की यादें कभी नहीं भुलाई जाती. एक और यूजर कमेंट में लिखता है बच्ची अपनी जिंदगी का सबसे शानदार समय जी रही है, तो किसी ने मजाक में लिखा लगता है पेप्पा पिग से इंस्पायर होकर कीचड़ में कूद रही है. वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया बचपन ही जिंदगी का सबसे बेहतर दौर होता है, न कोई टेंशन न कोई डर बस मस्ती ही मस्ती. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है बेफिक्र होकर जिंदगी का आनंद लेना इसे ही कहते हैं.

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