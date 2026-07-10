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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगCute Baby Mud Viral Video: मम्मी ने कहा था मिट्टी में मत खेलना... बच्‍ची तो पूरे कीचड़ में ही लोट गई, वीड‍ियो वायरल

Cute Baby Mud Viral Video: मम्मी ने कहा था मिट्टी में मत खेलना... बच्‍ची तो पूरे कीचड़ में ही लोट गई, वीड‍ियो वायरल

Viral Video: वीडियो में बच्ची कीचड़ में मस्ती करती नजर आ रही है. वह बिल्कुल बेफिक्र नजर आ रही है. इस वीडियो को देखकर लोगों को अपना बचपन याद आ गया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 10 Jul 2026 04:41 PM (IST)
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Cute Baby Mud Viral Video: बचपन की शरारतें अक्सर लोगों को अपनी पुरानी यादों में ले जाती है. सोशल मीडिया पर भी इस बार ऐसी ही एक प्यारी सी बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग मुस्कुराए बिना रह नहीं पा रहे. वीडियो में बच्ची कीचड़ से भरे मैदान में इस तरह मस्ती करती नजर आती है कि देखने वाली भी उसके बेफिक्र अंदाज के फैन हो गए. वीडियो को देखकर लोग मजाक में कह रहे हैं कि मम्मी ने तो सिर्फ मिट्टी में खेलने से मना किया था, लेकिन बच्ची ने तो पूरे के पूरे कीचड़ को ही अपना खेल का मैदान बना लिया. इसके बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोग इस पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

बच्ची ने कीचड़ को ही बनाया खेल का मैदान

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्कूल में बस खड़ी है और बस के साइड में मिट्टी में बारिश का पानी जमा है. वहीं कुछ बच्चे बस में खड़े होते हैं, जबकि उन सबसे अलग एक बच्ची अकेले उसे मिट्टी वाले पानी में खड़े होकर वह उछलती- कूदती नजर आती है. उसके कपड़ों से लेकर पूरे शरीर तक कीचड़ वाला पानी लग जाता है. लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान साफ बता रही है कि वह इस पल का भरपूर मजा ले रही है. आसपास मौजूद लोग भी उसे देखकर हंसते नजर आते हैं. वहीं कुछ देर बाद बस में से एक और बच्चा उतरता है और उसे बच्ची को पानी से निकालने की कोशिश करता है. लेकिन बच्ची अपने ही अंदाज में मजे करते हुए नजर आती है. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों को अपने बचपन की याद भी दिला दी. कई यूजर्स का कहना है कि आज के समय में मोबाइल और गैजेट्स के बीच ऐसे बेफिक्र बचपन के पल बहुत कम देखने को मिलते हैं. वहीं कुछ लोगों ने इसे बच्चों की स्वाभाविक मस्ती भी बताया.

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वीडियो पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद इस पर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं. वीडियो को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया सोचिए अगर उसकी मम्मी यह वीडियो एक्स पर देख लें तो क्या होगा. वहीं दूसरा यूजर कमेंट कर कहता है दाग अच्छे हैं एक और यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा यह तो इम्यूनिटी बूस्टर की फुल डोज ले रही है. वहीं कुछ और यूजर कमेंट कर कहते हैं सुनना तो है ही नहीं, बच्चों का यही अंदाज होता है. वहीं दूसरे यूजर कमेंट कर कहते हैं बचपन की यादें कभी नहीं भुलाई जाती. एक और यूजर कमेंट में लिखता है  बच्ची अपनी जिंदगी का सबसे शानदार समय जी रही है, तो किसी ने मजाक में लिखा लगता है पेप्पा पिग से इंस्पायर होकर कीचड़ में कूद रही है. वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया बचपन ही जिंदगी का सबसे बेहतर दौर होता है, न कोई टेंशन न कोई डर बस मस्ती ही मस्ती. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है बेफिक्र होकर जिंदगी का आनंद लेना इसे ही कहते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 10 Jul 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
Cute Baby Mud Viral Video Girl Playing In Mud Video Adorable Kid Viral Video Childhood Innocence Video
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