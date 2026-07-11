INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगइंसान है या बाहुबली... 100 किलो से ज्यादा वजन की बाइक कंधे पर उठाकर चल पड़ा युवक, वीडियो वायरल

इंसान है या बाहुबली... 100 किलो से ज्यादा वजन की बाइक कंधे पर उठाकर चल पड़ा युवक, वीडियो वायरल

Viral Video: वायरल वीडियो में युवक मोटरसाइकिल को कंधे पर रखकर सड़क पर पैदल चलता नजर आता है. आसपास मौजूद लोग भी हैरानी से उसे देखते रह जाते हैं. बाइक का वजन 100 किलो से ज्यादा बताया जा रहा है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 11 Jul 2026 12:32 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं. वीडियो में एक युवक करीब 100 किलो से ज्यादा वजनी मोटरसाइकिल को अपने कंधे पर उठाकर आराम से सड़क पर चलता दिखाई दे रहा है. युवक का अंदाज ऐसा है, मानो उसने कोई हल्का-फुल्का सामान उठा रखा हो. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग तरह-तरह से रिएक्शंस देते हुए नजर आ रहे हैं. 

वीडियो में क्या आया सामने?

वायरल वीडियो में युवक पूरी मोटरसाइकिल को कंधे पर रखकर सड़क पर पैदल चलता नजर आता है. आसपास मौजूद लोग भी हैरानी से उसे देखते रह जाते हैं. बाइक का वजन 100 किलो से ज्यादा बताया जा रहा है, लेकिन युवक बिना किसी परेशानी के उसे उठाकर आगे बढ़ता दिखाई देता है. हालांकि कई लोग अंदाजा भी लगा रहे हैं कि शायद युवक की बाइक खराब हो गई, इसलिए वह उसने बाइक कंधे पर उठा ली, वहीं दूसरी और कुछ यूजर्स यह भी अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ताकत का प्रदर्शन करने के लिए ऐसा कर रहा होगा. 

ये भी पढ़ें-Maharashtra Flood Viral Video: बाढ़ में बहे सिलेंडर लूटने के लिए पानी में उतरी पब्लिक, वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा

लोग बोले जिम वालों की छुट्टी कर दी 

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की बौछार कर दी. एक यूजर ने लिखा लगता है भाई अपनी ताकत दिखाकर कुछ हासिल करना चाहता है, तो दूसरे यूजर ने मजाक में कहा जिसने कभी लेग डे मिस किया हो, लेकिन शोल्डर दे कभी न छोड़ा हो... भाई ने बाइक ही उठा ली. वहीं एक और यूजर ने लिखा भाई का दिमाग घुटनों में है, तो दूसरा यूजर कमेंट करता है जिम की मेंबरशिप बेचने वालों के बुरे दिन आ गए. एक और यूजर कमेंट करता है 100 किलो की बाइक और आराम से वॉक, यही है यूपी का असली कार्डियो.

एक यूजर कमेंट करता है, हो सकता है बाइक खराब हो गई हो या फिर भाई सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहा हो. एक और यूजर ने कमेंट किया भाई ने तो सबकी जिम मेंबरशिप कैंसिल करवा दी. वहीं एक यूजर कमेंट कर कहता है पेट्रोल खत्म हो गया होगा, इसलिए कंधे पर बाइक उठा कर जा रहा है. वहीं एक यूजर कमेंट कर कहता है यह तो इंडिया का हल्क लग रहा है, गजब की ताकत है.

ये भी पढ़ें-Cute Baby Mud Viral Video: मम्मी ने कहा था मिट्टी में मत खेलना... बच्‍ची तो पूरे कीचड़ में ही लोट गई, वीड‍ियो वायरल

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 11 Jul 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Hapur Viral Video TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
इंसान है या बाहुबली... 100 किलो से ज्यादा वजन की बाइक कंधे पर उठाकर चल पड़ा युवक, वीडियो वायरल
इंसान है या बाहुबली... 100 किलो से ज्यादा वजन की बाइक कंधे पर उठाकर चल पड़ा युवक, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
CM Revanth Reddy Viral Video: तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने पोते के लिए बनाई गरमा-गरम पूड़ियां, दादा-पोते की क्यूट बॉन्डिंग का वीडियो वायरल 
तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने पोते के लिए बनाई गरमा-गरम पूड़ियां, दादा-पोते की क्यूट बॉन्डिंग का वीडियो वायरल 
ट्रेंडिंग
Delhi DTC Bus Viral Video : दिल्ली की बस में दिखा चौंकाने वाला नजारा! वायरल वीडियो ने बढ़ाई महिला सुरक्षा की चिंता
दिल्ली की बस में दिखा चौंकाने वाला नजारा! वायरल वीडियो ने बढ़ाई महिला सुरक्षा की चिंता
ट्रेंडिंग
195 Kisses Record Viral Video: 30 सेकंड में 195 Kiss... ब्राजील के कपल ने बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड- Video हुआ वायरल 
30 सेकंड में 195 Kiss... ब्राजील के कपल ने बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड- Video हुआ वायरल 
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान युद्ध के दौरान दिखी इंडियन नेवी की ताकत, हमलों के बीच 18 जहाजों को सुरक्षित पहुंचाया भारत
ईरान युद्ध के दौरान दिखी इंडियन नेवी की ताकत, हमलों के बीच 18 जहाजों को सुरक्षित पहुंचाया भारत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्रा का छलका दर्द, कहा- चोरी की घटना राम मंदिर पर एक कलंक है
अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्रा का छलका दर्द, कहा- चोरी की घटना राम मंदिर पर एक कलंक है
विश्व
'आज मोदी हमारा फोन भी नहीं उठाते', शहबाज शरीफ के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- पाकिस्तान ने गंवाया मौका
'आज मोदी हमारा फोन नहीं उठाते', शहबाज के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- PAK ने गंवाया मौका
ओटीटी
Lenin OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अखिल अक्किनेनी की 'लेनिन', जानें- पूरी डिटेल्स
थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'लेनिन', जानें- पूरी डिटेल्स
क्रिकेट
IND vs ENG 5th T20: बदल गई भारत बनाम इंग्लैंड 5वें टी20 की टाइमिंग, जानिए कितने बजे शुरू होगा मैच; LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
बदल गई IND vs ENG 5th T20 की टाइमिंग, जानिए कितने बजे शुरू होगा मैच; LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
इंडिया
'कुपवाड़ा से कठुआ तक, कश्मीर में ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं जहां...', पाकिस्तान में हिजबुल कमांडर ने कैमरे पर कबूला सच
'कुपवाड़ा से कठुआ तक, कश्मीर में ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं जहां...', हिजबुल कमांडर का कबूलनामा
मध्य प्रदेश
33 साल का सियासी सफर, डबरा से दतिया तक चला 'दादा' का सिक्का, कौन हैं नरोत्तम मिश्रा जिन्होंने बढ़ा दी BJP की टेंशन?
33 साल का सियासी सफर, डबरा से दतिया तक चला 'दादा' का सिक्का, कौन हैं नरोत्तम मिश्रा जिन्होंने बढ़ा दी BJP की टेंशन?
ऑटो
भारत आ रही 500 KM से ज्यादा रेंज वाली प्लग-इन हाइब्रिड कार, जानिए क्या होगी खासियत?
भारत आ रही 500 KM से ज्यादा रेंज वाली प्लग-इन हाइब्रिड कार, जानिए क्या होगी खासियत?
ABP NEWS
Viral Video: पिस्टल दिखाई और हो गया 17 लाख रुपये का विथड्रॉल! हैरान कर देगी पूरी लूट की कहानी
Viral Video: पिस्टल दिखाई और हो गया 17 लाख रुपये का विथड्रॉल! हैरान कर देगी पूरी लूट की कहानी
ABP NEWS
Viral Video: लस्सी के नाम पर CM मोहन यादव ने किया 'लिटिल-लिटिल' वाला इशारा, वीडियो वायरल
Viral Video: लस्सी के नाम पर CM मोहन यादव ने किया 'लिटिल-लिटिल' वाला इशारा, वीडियो वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गजब की जलेबियां बनाते हैं CM मोहन यादव, वीडियो हुआ वायरल
Viral Video: गजब की जलेबियां बनाते हैं CM मोहन यादव, वीडियो हुआ वायरल
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Embed widget