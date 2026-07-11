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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रएकनाथ शिंदे ने यूं दिया था ऑपरेशन टाइगर को अंजाम! सामने आई पहली तस्वीर

एकनाथ शिंदे ने यूं दिया था ऑपरेशन टाइगर को अंजाम! सामने आई पहली तस्वीर

Operation Tiger First Photo: महाराष्ट्र में ऑपरेशन सिंदूर की पहली तस्वीर सामने आई है, जिसमें उद्धव ठाकरे के बागी सांसदों के साथ ओम बिरला, श्रीकांत शिंदे और प्रताप सरनाइक दिखाई दे रहे हैं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 11 Jul 2026 11:45 AM (IST)
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महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के 'ऑपरेशन टाइगर' की पहली तस्वीर सामने आई है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है. यह तस्वीर बीते 17 जून को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आवास की बताई जा रही है. जिसमें उद्धव ठाकरे के बागी सांसद भी दिख रहे हैं. तस्वीर में एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे और प्रताप सरनाइक भी दिखाई दे रहे हैं, जो ठाकरे गुट के बागी सांसदों के साथ खड़े हैं. इस तस्वीर के जरिए यह बात सामने आई है कि पांचों सांसद बिना किसी को बताए दिल्ली के लीला होटल पहुंचे थे. 

इसके बाद प्रताप सरनाइक और श्रीकांत शिंदे भी स्पीकर ओम बिरला के घर पहुंचे. महाराष्ट्र की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 17 जून की रात 9.30 बजे के करीब सभी सांसद ओम बिरला के घर पहुंचे और साइन किए. सूत्रों की मानें तो उसी दिन सुबह 6.30 बजे के करीब ओमराजे निंबालकर हस्ताक्षर कर महाराष्ट्र भी लौट चुके थे. 

यह भी पढ़ें: Maharashtra News: सदन में CM फडणवीस के ऐलान, किसानों की कर्जमाफी, पुलिस आवास और साइबर सुरक्षा पर घोषणाएं

एकनाथ शिंदे ने यूं दिया था ऑपरेशन टाइगर को अंजाम! सामने आई पहली तस्वीर

जानकारी के लिए बता दें कि इससे पांच दिन बाद यानी 22 जून को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उद्धव ठाकरे के बागी 6 सांसद शिवसेना में शामिल हो गए थे. इसी के साथ ऑपरेशन टाइगर 2.0 ने उस दिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका दिया. 

कौन थे उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसद?

बगावत करने वाले सांसदों में संजय दीना पाटील, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वकचौरे, नागेश पाटील-अष्टिकर और ओमराजे निंबालकर शामिल थे. इस वायरल तस्वीर में ओमराज को छोड़कर बाकी सभी पांच सांसद दिखाई दे रहे हैं. 

ऑपरेशन टाइगर 3.0 और 4.0 भी आएंगे?

न्यूज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट में बताया गया है कि शिवसेना विधायक मुर्जी पटेल ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में ‘टाइगर ऑपरेशन’ जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि लोग लोकप्रिय नेता एकनाथ शिंदे को बहुत उम्मीदों से देखते हैं और पूरे राज्य के प्रतिनिधि के रूप में उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं. सचिन अहीर के रूप में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बस एक छोटा सा झटका लगा है. अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि इसमें विधायक और कॉर्पोरेटर शामिल हैं. ‘टाइगर ऑपरेशन-3’ शुरू हो गया है. अब आने वाले दिनों में आप ‘टाइगर ऑपरेशन-4' भी देखेंगे.

यह भी पढ़ें: Mumbai News: मुंबई में मराठी साइनबोर्ड पर सख्ती, 10 लाख से प्रतिष्ठानों की जांच; नियम तोड़ने पर लगा जुर्माना

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 11 Jul 2026 11:28 AM (IST)
Tags :
OM BIRLA MAHARASHTRA NEWS Operation Tiger
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