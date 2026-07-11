एकनाथ शिंदे ने यूं दिया था ऑपरेशन टाइगर को अंजाम! सामने आई पहली तस्वीर

महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के 'ऑपरेशन टाइगर' की पहली तस्वीर सामने आई है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है. यह तस्वीर बीते 17 जून को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आवास की बताई जा रही है. जिसमें उद्धव ठाकरे के बागी सांसद भी दिख रहे हैं. तस्वीर में एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे और प्रताप सरनाइक भी दिखाई दे रहे हैं, जो ठाकरे गुट के बागी सांसदों के साथ खड़े हैं. इस तस्वीर के जरिए यह बात सामने आई है कि पांचों सांसद बिना किसी को बताए दिल्ली के लीला होटल पहुंचे थे.

इसके बाद प्रताप सरनाइक और श्रीकांत शिंदे भी स्पीकर ओम बिरला के घर पहुंचे. महाराष्ट्र की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 17 जून की रात 9.30 बजे के करीब सभी सांसद ओम बिरला के घर पहुंचे और साइन किए. सूत्रों की मानें तो उसी दिन सुबह 6.30 बजे के करीब ओमराजे निंबालकर हस्ताक्षर कर महाराष्ट्र भी लौट चुके थे.

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जानकारी के लिए बता दें कि इससे पांच दिन बाद यानी 22 जून को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उद्धव ठाकरे के बागी 6 सांसद शिवसेना में शामिल हो गए थे. इसी के साथ ऑपरेशन टाइगर 2.0 ने उस दिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका दिया.

कौन थे उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसद?

बगावत करने वाले सांसदों में संजय दीना पाटील, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वकचौरे, नागेश पाटील-अष्टिकर और ओमराजे निंबालकर शामिल थे. इस वायरल तस्वीर में ओमराज को छोड़कर बाकी सभी पांच सांसद दिखाई दे रहे हैं.

ऑपरेशन टाइगर 3.0 और 4.0 भी आएंगे?

न्यूज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट में बताया गया है कि शिवसेना विधायक मुर्जी पटेल ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में ‘टाइगर ऑपरेशन’ जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि लोग लोकप्रिय नेता एकनाथ शिंदे को बहुत उम्मीदों से देखते हैं और पूरे राज्य के प्रतिनिधि के रूप में उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं. सचिन अहीर के रूप में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बस एक छोटा सा झटका लगा है. अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि इसमें विधायक और कॉर्पोरेटर शामिल हैं. ‘टाइगर ऑपरेशन-3’ शुरू हो गया है. अब आने वाले दिनों में आप ‘टाइगर ऑपरेशन-4' भी देखेंगे.

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