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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiOS 27 कब होगा रिलीज? जानिए आपके iPhone में Apple की नई AI Siri कब तक पहुंचेगी

iOS 27 कब होगा रिलीज? जानिए आपके iPhone में Apple की नई AI Siri कब तक पहुंचेगी

iOS 27: अगर Apple अपने पुराने लॉन्च पैटर्न पर कायम रहता है तो WWDC 2026 की शुरुआत के तुरंत बाद 8 जून को iOS 27 का पहला डेवलपर बीटा जारी किया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 02 Jun 2026 06:59 PM (IST)
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  • Apple WWDC 2024 में iOS 27, macOS 27 और AI-संचालित सिरी का अनावरण करेगा।
  • नई सिरी एक AI एजेंट के रूप में कार्य करेगी, व्यक्तिगत जानकारी को समझेगी।
  • iOS 27 में डायनामिक आइलैंड, कैमरा और फोटोज ऐप में AI एकीकरण शामिल है।
  • iOS 27 अपडेटेड कैमरा और फोटोज ऐप के साथ बेहतर यूजर अनुभव प्रदान करेगा।

iOS 27: Apple एक बार फिर अपने सालाना डेवलपर इवेंट WWDC में बड़े ऐलान करने की तैयारी कर रहा है. कंपनी इस बार iOS 27, macOS 27 और अन्य नए सॉफ्टवेयर अपडेट पेश करेगी. हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा Siri के नए AI अवतार को लेकर है जिसे Apple पहले से कहीं अधिक स्मार्ट और उपयोगी बनाने की दिशा में काम कर रहा है. माना जा रहा है कि iOS 27 के साथ Siri सिर्फ एक वॉयस असिस्टेंट नहीं बल्कि एक पूर्ण AI एजेंट के रूप में सामने आ सकती है.

iOS 27 कब तक होगा उपलब्ध?

अगर Apple अपने पुराने लॉन्च पैटर्न पर कायम रहता है तो WWDC 2026 की शुरुआत के तुरंत बाद 8 जून को iOS 27 का पहला डेवलपर बीटा जारी किया जा सकता है. इसके बाद जुलाई में पब्लिक बीटा वर्जन आने की संभावना है. फाइनल एडिशन सितंबर 2026 में लॉन्च होने वाले नए iPhone 18 सीरीज के साथ पेश किया जा सकता है. इसके कुछ दिनों बाद पुराने सपोर्टेड iPhone मॉडल्स को भी यह अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple Siri के नए AI फीचर्स को सितंबर तक यूजर्स के लिए उपलब्ध कराने की कोशिश में है.

Siri में होगा अब तक का सबसे बड़ा बदलाव

Apple ने पहली बार WWDC 2024 में Siri के एडवांस्ड AI वर्जन की झलक दिखाई थी. हालांकि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कंपनी को कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. अब माना जा रहा है कि Apple ने AI क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए बाहरी तकनीकों का भी सहारा लिया है.

नई Siri यूजर की व्यक्तिगत जानकारी और पसंद को बेहतर ढंग से समझ सकेगी. यह स्क्रीन पर मौजूद कंटेंट का विश्लेषण करेगी और कई काम अपने आप पूरा करने में सक्षम होगी. यानी Siri पहले की तुलना में कहीं ज्यादा स्मार्ट और उपयोगी बनने जा रही है.

ChatGPT जैसी नई Siri App मिलने की संभावना

iOS 27 के साथ Apple एक नई Siri ऐप भी पेश कर सकता है. यह पारंपरिक वॉयस असिस्टेंट से अलग होकर आधुनिक AI चैटबॉट की तरह काम करेगी. रिपोर्ट्स के अनुसार इस ऐप में वॉयस मोड को ऑन या ऑफ करने का विकल्प मिलेगा. यह पुरानी बातचीत को याद रखने में सक्षम होगी और चैट हिस्ट्री को ऑटोमैटिक डिलीट करने का फीचर भी दे सकती है. इसके अलावा यूजर्स फोटो और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके Siri से उनकी जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे.

Dynamic Island में नजर आएगी नई Siri

Apple Siri के इंटरफेस को भी पूरी तरह बदल सकता है. बताया जा रहा है कि नई Siri को सीधे Dynamic Island के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा. यूजर जब स्क्रीन के ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर स्वाइप करेगा तब Search or Ask नाम का नया इंटरफेस खुलेगा. यहां से वेब सर्च करने, ऐप्स खोलने, मैसेज भेजने, कैलेंडर इवेंट बनाने और नोट्स खोजने जैसे कई काम सीधे Siri के जरिए किए जा सकेंगे.

सर्च या कमांड के परिणाम Dynamic Island से निकलने वाले इंटरैक्टिव कार्ड के रूप में दिखाई देंगे. वहीं आगे स्वाइप करने पर चैटबॉट स्टाइल बातचीत शुरू हो सकेगी.

कैमरा ऐप में भी मिलेगा AI का दम

iOS 27 का एक और बड़ा आकर्षण कैमरा ऐप में AI इंटीग्रेशन हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यूजर कैमरे को किसी वस्तु, उत्पाद या प्रसिद्ध स्थान की ओर पॉइंट करेगा और Siri तुरंत उसकी पहचान कर जानकारी उपलब्ध करा सकेगी.

इसके लिए Apple बाहरी AI सेवाओं जैसे उन्नत जनरेटिव AI मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकता है. इससे कैमरा सिर्फ फोटो खींचने का माध्यम नहीं रहेगा बल्कि एक विजुअल सर्च टूल भी बन जाएगा.

कैमरा इंटरफेस होगा ज्यादा कस्टमाइजेबल

Apple कैमरा ऐप के डिजाइन में भी बड़े बदलाव कर सकता है. वर्तमान में मिलने वाले कुछ फिक्स्ड शॉर्टकट्स की जगह यूजर्स अपनी जरूरत के अनुसार कैमरा कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकेंगे. नई Add Widgets सुविधा के जरिए Night Mode, Timer, Depth Control और अन्य प्रोफेशनल कैमरा सेटिंग्स को अपनी पसंद के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकेगा. इससे फोटोग्राफी का अनुभव और बेहतर होने की उम्मीद है.

Photos ऐप में आएंगे नए AI एडिटिंग टूल्स

Apple अपने Photos ऐप को भी AI फीचर्स से लैस करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी Reframe और Extend जैसे नए एडिटिंग टूल्स पर काम कर रही है. इनकी मदद से तस्वीरों को बेहतर फ्रेम में एडजस्ट करना और फोटो के आसपास अतिरिक्त कंटेंट जोड़ना आसान हो सकता है. इसके अलावा Apple ऐसी तकनीक पर भी काम कर रहा है जिसमें यूजर सिर्फ बोलकर या टेक्स्ट लिखकर फोटो एडिट कर सकेगा.

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति फोटो से किसी अनचाहे ऑब्जेक्ट को हटाना चाहता है या रंग बदलना चाहता है तो उसे केवल निर्देश देना होगा और AI बाकी काम खुद कर देगा. हालांकि यह फीचर शुरुआती iOS 27 रिलीज का हिस्सा होगा या नहीं इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है.

क्या iOS 27 Apple के लिए गेम-चेंजर साबित होगा?

iOS 27 को Apple के सबसे बड़े AI अपडेट्स में से एक माना जा रहा है. नई Siri, स्मार्ट कैमरा फीचर्स, Dynamic Island इंटीग्रेशन और AI आधारित फोटो एडिटिंग टूल्स इसे अब तक के सबसे महत्वपूर्ण iPhone अपडेट्स में शामिल कर सकते हैं. यदि ये सभी फीचर्स तय समय पर लॉन्च होते हैं तो iPhone यूजर्स का अनुभव पहले से काफी अलग और अधिक स्मार्ट हो सकता है.

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Published at : 02 Jun 2026 06:59 PM (IST)
Tags :
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