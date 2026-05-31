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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीहर साल क्यों महंगे होते जा रहे हैं स्मार्टफोन? सामने आ गई बड़ी वजह, जानिए पूरी जानकारी

हर साल क्यों महंगे होते जा रहे हैं स्मार्टफोन? सामने आ गई बड़ी वजह, जानिए पूरी जानकारी

Smartphone Price Hike: आज के स्मार्टफोन पहले की तुलना में कहीं ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर हो गए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 31 May 2026 07:03 PM (IST)
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  • बढ़ी हुई ग्राहक अपेक्षाएं और AI फीचर्स की मांग कीमत बढ़ा रही है।

Smartphone Price Hike: अगर आपने पिछले कुछ वर्षों में स्मार्टफोन बाजार पर नजर रखी है तो आपने जरूर महसूस किया होगा कि फोन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. जो स्मार्टफोन कभी 10 हजार रुपये के आसपास मिल जाता था आज उसकी कीमत 15 से 20 हजार रुपये तक पहुंच रही है. यह बदलाव केवल प्रीमियम ब्रांड्स तक सीमित नहीं है, बल्कि बजट और मिड-रेंज सेगमेंट में भी साफ दिखाई देता है. महंगाई इसका एक कारण जरूर है लेकिन इसके पीछे कई तकनीकी और कारोबारी वजहें भी काम कर रही हैं.

AI और पावरफुल प्रोसेसर ने बढ़ाई कीमत

आज के स्मार्टफोन पहले की तुलना में कहीं ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर हो गए हैं. कंपनियां अब ऐसे प्रोसेसर इस्तेमाल कर रही हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), हाई-एंड गेमिंग और मल्टीटास्किंग जैसे काम आसानी से संभाल सकें.

क्वालकॉम, मीडियाटेक और अन्य चिप निर्माता लगातार नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं. इन एडवांस चिप्स को विकसित करने और बनाने में अधिक लागत आती है. यही वजह है कि आधुनिक स्मार्टफोन के हार्डवेयर पर पहले से ज्यादा खर्च हो रहा है जिसका असर सीधे फोन की कीमत पर पड़ता है.

5G तकनीक ने बढ़ाया खर्च

भारत में 5G नेटवर्क तेजी से फैल चुका है और अब लगभग हर नए स्मार्टफोन में 5G सपोर्ट देखने को मिलता है. हालांकि, 5G को फोन में शामिल करना कंपनियों के लिए सस्ता नहीं है. 5G स्मार्टफोन में उन्नत मॉडेम, बेहतर एंटीना सिस्टम, अधिक प्रभावी कूलिंग तकनीक और बड़ी बैटरी की जरूरत होती है. इन सभी अतिरिक्त हार्डवेयर की वजह से उत्पादन लागत बढ़ जाती है. यही कारण है कि अब एंट्री-लेवल फोन भी पहले की तुलना में महंगे हो गए हैं.

कैमरा और डिस्प्ले पर बढ़ता फोकस

आज के उपभोक्ता सिर्फ एक साधारण स्मार्टफोन नहीं चाहते. वे शानदार कैमरा, बेहतरीन डिस्प्ले और प्रीमियम अनुभव की उम्मीद करते हैं. हाई मेगापिक्सल कैमरे, AMOLED स्क्रीन, हाई रिफ्रेश रेट, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) और एडवांस जूम जैसी सुविधाएं अब मिड-रेंज फोन में भी मिलने लगी हैं. इन फीचर्स के लिए महंगे कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है जिससे फोन की कुल लागत बढ़ जाती है.

मैन्युफैक्चरिंग और आयात लागत का असर

स्मार्टफोन बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई महत्वपूर्ण पार्ट्स विदेशों से आयात किए जाते हैं. हाल के वर्षों में वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों के कारण सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है.

इसके अलावा शिपिंग लागत, कच्चे माल की कीमत और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव भी कंपनियों के खर्च को बढ़ाते हैं. भारत में असेंबली बढ़ने के बावजूद कई प्रीमियम पार्ट्स अभी भी चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से मंगाए जाते हैं.

लंबे सॉफ्टवेयर अपडेट भी हैं एक वजह

पहले स्मार्टफोन कंपनियां सीमित समय तक ही सॉफ्टवेयर अपडेट देती थीं, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है. कई ब्रांड 3 से 7 साल तक एंड्रॉयड अपडेट और सुरक्षा पैच देने का वादा कर रहे हैं.

लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट बनाए रखने के लिए कंपनियों को अतिरिक्त इंजीनियरिंग टीम और संसाधनों की जरूरत होती है. यह निवेश भी आखिरकार उत्पाद की कीमत में शामिल हो जाता है.

AI फीचर्स बन रहे हैं सबसे बड़ा आकर्षण

स्मार्टफोन इंडस्ट्री में AI अब सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुका है. कंपनियां अपने नए डिवाइस में AI आधारित सुविधाओं को प्रमुखता से पेश कर रही हैं. फोटो एडिटिंग, लाइव ट्रांसलेशन, स्मार्ट वर्चुअल असिस्टेंट, AI सर्च समरी और कई अन्य इंटेलिजेंट फीचर्स अब स्मार्टफोन का हिस्सा बन रहे हैं. इन सुविधाओं को बेहतर तरीके से चलाने के लिए शक्तिशाली हार्डवेयर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है जिससे विकास लागत बढ़ती है.

ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाएं

भारतीय उपभोक्ताओं की पसंद भी तेजी से बदल रही है. अब लोग बेहतर डिजाइन, लंबी बैटरी लाइफ, तेज चार्जिंग, शानदार कैमरा और गेमिंग परफॉर्मेंस चाहते हैं. जब ग्राहक अधिक फीचर्स और बेहतर अनुभव की मांग करते हैं तो कंपनियां भी उसी अनुसार नए और महंगे मॉडल बाजार में उतारती हैं. इससे स्मार्टफोन की औसत कीमत लगातार बढ़ रही है.

अब बजट फोन भी पहले जैसे नहीं रहे

कुछ साल पहले बजट स्मार्टफोन का मतलब केवल कॉलिंग, मैसेजिंग और बेसिक ऐप्स तक सीमित था. लेकिन आज कम कीमत वाले फोन में भी हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, मल्टीपल कैमरे और 5G सपोर्ट जैसे फीचर्स मिलने लगे हैं. यानी अब बजट स्मार्टफोन की परिभाषा पूरी तरह बदल चुकी है. कम कीमत वाले फोन भी पहले की तुलना में कहीं ज्यादा एडवांस हो गए हैं.

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Published at : 31 May 2026 07:03 PM (IST)
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