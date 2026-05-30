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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWWDC 2026 से पहले लीक हुए iOS 27 के बड़े फीचर्स, Siri में दिख सकता है सबसे बड़ा बदलाव

WWDC 2026 से पहले लीक हुए iOS 27 के बड़े फीचर्स, Siri में दिख सकता है सबसे बड़ा बदलाव

WWDC 2026: काफी समय से यूजर्स को लग रहा था कि Siri, ChatGPT, Gemini और Claude जैसे AI टूल्स के मुकाबले काफी पीछे रह गया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 30 May 2026 11:46 AM (IST)
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  • WWDC 2026 में iOS 27 की घोषणा, सितंबर में जारी होगा।

WWDC 2026: Apple का WWDC 2026 इवेंट अब बेहद करीब है लेकिन उससे पहले ही iOS 27 को लेकर कई बड़े खुलासे सामने आने लगे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार Apple अपने वर्चुअल असिस्टेंट Siri को पूरी तरह नए अंदाज में पेश करने की तैयारी कर रहा है. माना जा रहा है कि नया Siri पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और AI-पावर्ड होगा जो ChatGPT और Gemini जैसे आधुनिक AI चैटबॉट्स को टक्कर दे सकता है.

Bloomberg के पत्रकार Mark Gurman की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि iOS 27 में नया Siri इंटरफेस, AI आधारित फोटो फीचर्स और Dynamic Island के साथ गहरी AI इंटीग्रेशन देखने को मिल सकती है. रिपोर्ट में कुछ रेंडर्स भी शेयर किए गए हैं जिन्हें कथित तौर पर Apple से मिली अंदरूनी जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है.

Siri में होगा अब तक का सबसे बड़ा बदलाव

काफी समय से यूजर्स को लग रहा था कि Siri, ChatGPT, Gemini और Claude जैसे AI टूल्स के मुकाबले काफी पीछे रह गया है. लेकिन iOS 27 के साथ Apple इस कमी को दूर करने की कोशिश कर सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, Apple Siri को एक नए conversational AI assistant के रूप में तैयार कर रहा है. यानी अब यूजर्स सिर्फ एक-एक कमांड देने तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि Siri के साथ लगातार बातचीत कर सकेंगे. यह अनुभव काफी हद तक चैटबॉट जैसा हो सकता है.

नए Siri ऐप में डार्क थीम इंटरफेस, Ask Siri नाम का टेक्स्ट बॉक्स, वॉयस कंट्रोल, फाइल अटैचमेंट और पूरी चैट हिस्ट्री जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं. आसान शब्दों में कहें तो Siri अब केवल वॉयस असिस्टेंट नहीं बल्कि एक AI चैट प्लेटफॉर्म जैसा महसूस हो सकता है.

Dynamic Island बन सकता है AI कंट्रोल सेंटर

लीक्स में यह भी कहा गया है कि Apple Dynamic Island को AI अनुभव का मुख्य हिस्सा बना सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, स्क्रीन के टॉप सेंटर से नीचे स्वाइप करने पर Search or Ask नाम का नया इंटरफेस खुल सकता है. इसके बाद Siri के जवाब Dynamic Island से निकलने वाले इंटरैक्टिव कार्ड्स के रूप में दिखाई दे सकते हैं. अगर यूजर को ज्यादा डिटेल चाहिए होगी तो बातचीत सीधे फुल Siri ऐप में जारी रखी जा सकेगी.

इसके अलावा Siri को ऑन-स्क्रीन कंटेंट समझने की क्षमता भी दी जा सकती है. यानी आपका iPhone स्क्रीन पर क्या चल रहा है Siri उसे रियल टाइम में समझकर उसी हिसाब से जवाब दे सकेगा.

Photos और Camera ऐप में भी आएंगे AI फीचर्स

Apple केवल Siri तक ही AI को सीमित नहीं रख सकता. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Photos ऐप में Reframe और Extend नाम के नए AI टूल्स जोड़े जा सकते हैं. ये फीचर्स तस्वीरों को ऑटोमैटिक तरीके से एडिट, एक्सपैंड और बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. वहीं Camera ऐप में भी एक खास Siri मोड देखने को मिल सकता है जिससे AI को सीधे कैमरा एक्सपीरियंस का हिस्सा बनाया जाएगा.

हर iPhone में नहीं मिलेंगे सभी फीचर्स

हालांकि इन नए AI फीचर्स के साथ एक बड़ी शर्त भी जुड़ी हो सकती है. बताया जा रहा है कि Apple Intelligence आधारित कई फीचर्स केवल iPhone 15 Pro सीरीज और उससे नए मॉडल्स में ही काम करेंगे. पुराने iPhone यूजर्स को सभी AI सुविधाएं शायद न मिलें.

कब होगा iOS 27 लॉन्च?

Apple 8 जून को होने वाले WWDC 2026 keynote में आधिकारिक तौर पर iOS 27 से पर्दा उठा सकता है. इसके बाद सितंबर में नए iPhone लॉन्च के साथ इसका स्टेबल वर्जन आम यूजर्स के लिए जारी किया जा सकता है.

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Published at : 30 May 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI IOS 27 WWDC 2026
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