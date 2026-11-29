Smart TV HDMI Port : स्मार्ट टीवी पर आप कौन-से शो या वीडियो देखते हैं और किन ऐप्स का यूज करते हैं, इसकी जानकारी कंपनियां इकट्ठा कर सकती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीवी का HDMI पोर्ट भी आपके इस डेटा से जुड़ी जानकारी जुटा सकता है, दरअसल स्मार्ट टीवी में मौजूद Automatic Content Recognition (ACR) तकनीक के जरिए स्क्रीन पर चल रहे कंटेंट की पहचान की जाती है. इसमें टीवी पर दिखने वाले कंटेंट के स्क्रीनशॉट और ऑडियो सैंपल तक रिकॉर्ड किए जा सकते हैं. इस जानकारी का यूज कंपनियां यूजर की पसंद समझने और उसी के मुताबिक एड दिखाने के लिए करती हैं, हालांकि आप कुछ सेटिंग्स बदलकर इस तरह की डेटा ट्रैकिंग को काफी हद तक कम कर सकते हैं.

HDMI पोर्ट के जरिए कैसे होती है डेटा ट्रैकिंग?

स्मार्ट टीवी में यूज होने वाली ACR तकनीक कंटेंट को पहचानने का काम करती है. इसके लिए यह समय-समय पर टीवी की स्क्रीन के स्क्रीनशॉट और ऑडियो सैंपल ले सकती है. यह प्रक्रिया सिर्फ टीवी पर चलने वाले चैनलों या ऐप्स तक सीमित नहीं रहती, बल्कि HDMI पोर्ट से जुड़े डिवाइस पर चल रहे कंटेंट की जानकारी भी जुटा सकती है. अगर आपने टीवी से लैपटॉप या गेमिंग कंसोल कनेक्ट किया है, तो उस पर चलने वाले कंटेंट की पहचान भी इस तकनीक के जरिए हो सकती है.

आपकी पसंद के हिसाब से दिखाए जाते हैं एड

ACR से मिलने वाली जानकारी कंपनियों के लिए काफी जरूरी होती है. इससे उन्हें पता चलता है कि यूजर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं. इस डेटा के आधार पर कंपनियां यूजर की देखने की आदतों का प्रोफाइल तैयार करती हैं. बाद में इसी जानकारी का यूज पसंद के मुताबिक कंटेंट सुझाने और टारगेटेड एड दिखाने में किया जाता है.

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स्मार्ट टीवी में बंद करें ACR फीचर

अगर आप नहीं चाहते कि टीवी आपकी देखने की आदतों पर नजर रखे, तो इसकी सेटिंग्स में जाकर ACR फीचर बंद कर सकते हैं, हालांकि अलग-अलग कंपनियां इस फीचर के लिए अलग नाम यूज करती हैं. ऐसे में इसे बंद करने का तरीका भी टीवी के ब्रांड और मॉडल के हिसाब से बदल सकता है. अपने टीवी की प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर डेटा कलेक्शन से जुड़े ऑप्शनों को चेक करें. जरूरत पड़ने पर कंपनी की वेबसाइट पर ACR बंद करने का तरीका भी देख सकते हैं.

स्मार्ट टीवी की प्राइवेसी ऐसे रखें सुरक्षित

स्मार्ट टीवी पर पर्सनलाइज्ड एड्स को बंद करने के लिए इसकी सेटिंग्स में जाकर एडवरटाइजिंग से जुड़े ऑप्शन बदल सकते हैं. वहीं वॉयस असिस्टेंट यूज नहीं करते हैं तो माइक्रोफोन और वॉयस रिकग्निशन फीचर को बंद रखें. ज्यादा प्राइवेसी चाहते हैं तो टीवी को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करके Basic TV मोड में यूज कर सकते हैं. इससे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की सुविधा नहीं मिलेगी, हालांकि इसके लिए स्ट्रीमिंग बॉक्स या स्टिक का सहारा ले सकते हैं.

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