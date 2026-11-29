Black Friday Sale 2026 : स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और लिस्ट में Apple का iPhone 17 शामिल है, तो आपके लिए एक अच्छी अपडेट है. Black Friday Sale के दौरान अब इस फोन को खरीदने का मौका पहले से ज्यादा किफायती हो गया है, दरअसल Vijay Sales ने अपनी Black Friday Sale शुरू कर दी है, जिसमें Apple समेत कई बड़ी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर अट्रैक्टिव ऑफर दिए जा रहे हैं.

इस सेल में iPhone 17 के 256GB वेरिएंट पर खास छूट मिल रही है. फोन की कीमत में सीधे डिस्काउंट के अलावा इंस्टेंट बैंक ऑफर और पुराने फोन को एक्सचेंज करने का फायदा भी उठाया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि iPhone 17 पर मिल रहे ऑफर और इस सेल में मिलने वाले दूसरे फायदे क्या हैं.

iPhone 17 पर मिल रहा 13,000 रुपये तक का फायदा

Vijay Sales की Black Friday Sale में Apple iPhone 17 के 256GB मॉडल की कीमत 93,490 रुपये रखी गई है. इस कीमत के अलावा यूजर्स को 5,000 रुपये का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है. वहीं पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करने पर 8,000 रुपये तक का बोनस दिया जा रहा है. अगर यूजर दोनों ऑफर्स का पूरा फायदा मिलता है, तो फोन की प्रभावी कीमत घटकर 80,490 रुपये हो सकती है, हालांकि एक्सचेंज बोनस का पूरा फायदा मिलने की शर्तें लागू होंगी.

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बैंक डिस्काउंट के साथ फ्लाइट वाउचर का भी फायदा



इस सेल में HDFC बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 15,000 रुपये तक, जबकि ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर भी 15,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है. सेल में खरीदारी करने वाले यूजर्स को अतिरिक्त फायदे भी मिल रहे हैं. ऑनलाइन और स्टोर से खरीदारी करने पर 5,000 रुपये तक के ixigo फ्लाइट वाउचर मिल सकते हैं. वहीं स्टोर पर Paytm POS के जरिए योग्य EMI ट्रांजैक्शन करने वाले यूजर्स को 5,000 रुपये तक के Paytm फ्लाइट वाउचर भी दिए जा रहे हैं.

दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर भी मिल रहे ऑफर

Vijay Sales की इस सेल में Apple के अलावा कई दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स पर भी छूट मिल रही है. लैपटॉप कैटेगरी में HP, Lenovo और Dell के मॉडल शामिल हैं. वहीं स्मार्टफोन पर Samsung, OnePlus, Vivo, OPPO और Xiaomi के प्रोडक्ट्स पर ऑफर दिए जा रहे हैं. इसके अलावा टीवी, ऑडियो डिवाइस और होम अप्लायंसेज पर भी डील मिल रही है. कुछ होम अप्लायंसेज पर 65 फीसदी तक की छूट दी जा रही है.

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