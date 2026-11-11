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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp में AI से पेमेंट तक होंगे बड़े बदलाव, मिलेंगी नई सुविधाएं

WhatsApp में AI से पेमेंट तक होंगे बड़े बदलाव, मिलेंगी नई सुविधाएं

WhatsApp AI Features : WhatsApp जल्द ही AI फीचर्स, आसान पेमेंट और बेहतर वॉयस मैसेजिंग जैसी सुविधाओं के साथ बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. जानिए ऐप में क्या-क्या नया देखने को मिल सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 11 Nov 2026 07:05 PM (IST)
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WhatsApp AI Features : WhatsApp अब सिर्फ मैसेज भेजने, कॉल करने और फोटो-वीडियो शेयर करने वाला ऐप बनकर नहीं रहना चाहता है. कंपनी की तैयारी इसे ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की है, जहां बातचीत के साथ-साथ डेली के कई जरूरी काम भी आसानी से पूरे किए जा सकें. आने वाले समय में यूजर्स को ऐप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी सुविधाएं मिल सकती हैं. इसके अलावा पेमेंट, वॉयस मैसेज और ग्रुप चैट के यूज को भी पहले से आसान बनाने की योजना है. WhatsApp के नए प्रमुख कुणाल शाह ने खुद कंपनी की फ्यूचर योजनाओं को लेकर जानकारी शेयर की है. उनके मुताबिक, कंपनी तीन प्रमुख क्षेत्रों पर काम कर रही है, जिनमें बेहतर कम्युनिकेशन, वित्तीय और टेलीकॉम सेवाओं का विस्तार और AI का यूज शामिल है.

ऐप से बाहर जाए बिना कर सकेंगे पेमेंट और दूसरे काम

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WhatsApp पर डेली के कामों को पूरा करने की प्रक्रिया आसान बनाई जा रही है. इसके लिए WhatsApp वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनियों और टेलीकॉम पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है. इस योजना के तहत यूजर्स ऐप से बाहर निकले बिना बिल का भुगतान करने, पैसे उधार लेने और यात्रा के दौरान कनेक्टिविटी बनाए रखने जैसे काम कर सकेंगे.

WhatsApp में आने वाले हैं ये बड़े बदलाव

WhatsApp के प्रमुख कुणाल शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए कंपनी की आगे की योजनाओं के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने यह समझने की कोशिश की है कि यूजर्स मैसेजिंग ऐप से क्या उम्मीद रखते हैं और उनके एक्सपीरियंस को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है. शाह के मुताबिक, WhatsApp पर हर दिन 10 अरब से ज्यादा वॉयस मैसेज और 4 अरब से ज्यादा स्टिकर भेजे जाते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी वॉयस नोट्स, ग्रुप, स्टिकर और वीडियो के यूज को ज्यादा आसान और बेहतर बनाने पर काम कर रही है. इसका मकसद यूजर्स के बातचीत करने के एक्सपीरियंस को पहले से अधिक सहज बनाना है.

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एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पर रहेगा फोकस

नई सुविधाएं लाने के साथ WhatsApp ने यूजर्स की निजी जानकारी सुरक्षित रखने की बात भी साफ की है. शाह के अनुसार, प्लेटफॉर्म पर हर दिन 100 अरब से ज्यादा मैसेज और 2 अरब कॉल होती हैं. उन्होंने साफ किया कि यूजर्स के निजी मैसेज और कॉल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहेंगे. 

AI की मदद से आसान होंगे डेली के काम

WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज भी बढ़ाना चाहता है. कंपनी की योजना AI की मदद से यूजर्स को जरूरी जानकारी ढूंढने , काम पूरे करने और बुकिंग या अपॉइंटमेंट जैसी अहम चीजों पर नजर रखने में मदद देने की है, हालांकि शाह ने अभी किसी खास फीचर या उसके लॉन्च की तारीख का खुलासा नहीं किया है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 11 Nov 2026 07:05 PM (IST)
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