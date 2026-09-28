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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएक छोटी गलती और WhatsApp Account Ban! इन 4 कामों से बचें

एक छोटी गलती और WhatsApp Account Ban! इन 4 कामों से बचें

WhatsApp Account Ban होने से बचना चाहते हैं तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो देखने में सामान्य लग सकती हैं, लेकिन WhatsApp की नीतियों के खिलाफ हो सकती हैं. जानिए कैसे WhatsApp Account को सुरक्षित रखें.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 28 Sep 2026 06:01 PM (IST)
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  • ब्रॉडकास्ट लिस्ट का अधिक उपयोग अकाउंट बैन का कारण.

WhatsApp आज हर किसी के लिए काफी जरूरी है. ऐसे में अगर अचानक WhatsApp Account Ban हो जाए तो परेशानी बढ़ सकती है. लेकिन अकाउंट पर कार्रवाई सिर्फ किसी बड़ी गलती की वजह से ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है. कुछ ऐसे काम भी हैं जो सामान्य लग सकते हैं, लेकिन WhatsApp की नीतियों के खिलाफ हो सकते हैं.

WhatsApp के मुताबिक, वह तकनीक और यूजर्स से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर ऐसे अकाउंट की पहचान करता है जो उसकी तय नीतियों का उल्लंघन करते हैं. इसलिए इस पर कई एक्टिविटी से बचना जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि किन 4 कामों की मदद से WhatsApp Account Ban होने से बचाएं. 

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बार-बार अनचाहे मैसेज भेजना पड़ सकता है भारी

अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि वह आपके मैसेज नहीं चाहता, तो इसके बाद उसे दोबारा मैसेज नहीं करना चाहिए. WhatsApp की सलाह है कि ऐसे कॉन्टैक्ट को अपनी एड्रेस बुक से हटा दें और आगे संपर्क न करें. लगातार अनचाहे मैसेज भेजना शिकायत की वजह बन सकता है. 

बल्क या ऑटोमैटिक मैसेज से रहें दूर

WhatsApp पर एक साथ बड़ी संख्या में मैसेज भेजना, ऑटोमैटिक मैसेज या ऑटो-डायलिंग जैसी गतिविधियां नियमों के खिलाफ हो सकती हैं. WhatsApp ऐसे व्यवहार को पहचानने के लिए मशीन लर्निंग तकनीक और यूजर रिपोर्ट का यूज करता है. अनऑथराइज्ड या ऑटोमेटिक अकाउंट और ग्रुप बनाना या WhatsApp की तरह काम करने वाले ऐप्स का यूज करना भी जोखिम पैदा कर सकता है.

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बिना अनुमति किसी का नंबर या डेटा यूज न करें

किसी दूसरे व्यक्ति का फोन नंबर उसकी अनुमति के बिना शेयर करना या अनऑथराइज्ड सोर्स से मिले कॉन्टैक्ट डेटा का यूज करके लोगों को मैसेज या ग्रुप में जोड़ना WhatsApp की नीतियों का उल्लंघन हो सकता है. इसलिए किसी और की कॉन्टैक्ट लिस्ट या निजी जानकारी का यूज करने से बचना चाहिए. 

Broadcast List का जरूरत से ज्यादा यूज

Broadcast List से भेजा गया मैसेज तभी यूजर तक पहुंचता है, जब उसने आपका फोन नंबर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव किया हो. अगर कोई व्यक्ति बार-बार ऐसे मैसेज भेजता है और यूजर्स उसकी रिपोर्ट करते हैं, तो WhatsApp उस अकाउंट पर कार्रवाई कर सकता है. 

इसके अलावा WhatsApp की Terms of Service में झूठी या गलत जानकारी प्रकाशित करना, गैरकानूनी तरीके अपनाना, धमकी या डराने-धमकाने वाली एक्टिविटी, Hate Speech और आपत्तिजनक व्यवहार भी प्रतिबंधित है. WhatsApp यूज करते समय इन नियमों का ध्यान रखना जरूरी है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 28 Sep 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
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