CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'

कॉकरोच जनता पार्टी आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में आंदोलन करने वाली है. इस प्रोटेस्ट में कई बड़े लोग शामिल होने वाले हैं. आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके ने पोस्ट कर चेतावनी दी है.

अभिजीत दीपके ने लिखा, सत्ता भले ही आपके पास हो, लेकिन सड़कें हमारी हैं. और इन्हीं सड़कों से हम, भारत के लोग, अपना लोकतंत्र वापस हासिल करेंगे. जय हिंद.

You may hold the power, but the streets belong to us. And it is from these very streets that we, the people of India, will reclaim our democracy. Jai Hind 🇮🇳 — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 8, 2026

कौन-कौन होगा शामिल

बेंगलुरु में आंदोलन में बड़े लोग शामिल होने वाले हैं. अभिजीत दीपके ने 7 अक्टूबर को एक वीडियो शेयर करके बताया था कि इसमें ध्रुव राठी और प्रकाश राज भी शामिल होने वाले हैं. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था. जिसमें वो कहते हैं, मैं कल के होने वाले प्रोटेस्ट के लिए बैंगलोर आया हूं. लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सप्राइज है. इसके बाद वो इशारा करते हैं. राउंड चेयर पर बैठे ध्रुव राठी फिर वीडियों में नजर आते हैं.

ध्रुव राठी आए इंडिया

राठी कहते हैं, 'नमस्कार दोस्तों, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है. कल मिलते हैं, 8 अक्टूबर को फ्रीडम पार्क में. और जो दिल्ली में दोस्त हैं, 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर आना नहीं भूलना.'

इसके बाद प्रकाश राज कहते हैं, कि 'आली रे आली, आता ज्ञानु की ची बारी आली. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

कितने बजे शुरू होगा प्रोटेस्ट

बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में प्रोटेस्ट सुबह 10.30 पर शुरू होगा. इस दौरान उन कन्नड़ लोगों से बात की जाएगी, जिन्हें गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है. बैंगलौर में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन पर एक पीपल्स ट्रिब्यूनल के बाद चप्पल प्रोटेस्ट करेगी. आशुतोष रांका ने बुधवार को बेंगलौर में इस प्रोटेस्ट की घोषणा की थी. उन्होंने कहा है कि इस इवेंट के जरिए उन लोगों की ओर ध्यान खींचा जाएगा, जिन्हें आयोजकों के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था. बेंगलुरु के बाद 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर आंदोलन होने वाला है. इस आंदोलन में भी कई बड़े लोगों के शामिल होने की संभावना है.

ये भी पढ़ें: एयरफोर्स डे पर पीएम मोदी ने योद्धाओं को दी बधाई, कहा- 'उनके साहस को सलाम'