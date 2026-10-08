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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRकपिल सिब्बल ने PM के विद्यार्थी वाले बयान पर कसा तंज, कहा- आइए सीखिए...

कपिल सिब्बल ने PM के विद्यार्थी वाले बयान पर कसा तंज, कहा- आइए सीखिए...

PM ने 'हम यह करके दिखाएंगे' का नारा देते हुए कहा था कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनेगा. हालांकि, उन्होंने चुनावों के दौरान जातिगत विभाजन को एक बड़ी चुनौती बताया था.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 08 Oct 2026 12:44 PM (IST)
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राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने गुरुवार, 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस टिप्पणी को लेकर उन पर तंज किया कि वह चाहते हैं कि उनकी सीखने की क्षमता कम न हो.

सिब्बल ने कहा कि ‘आइए सीखिए’ कि नफरत से दूर कैसे रहा जाए, वोट में हेरफेर कैसे रोका जाए और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का सम्मान कैसे किया जाए.

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सिब्बल की यह टिप्पणी मोदी द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बुधवार को ‘विकसित भारत संकल्प सभा’ को संबोधित किए जाने के एक दिन बाद आई.

दरअसल मोदी ने कहा था, 'आज भी मैं खुद को एक विद्यार्थी मानता हूं. मैं हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूं. इसलिए आज मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि मेरी सीखने की क्षमता कम न हो.'

कपिल सिबल ने क्या कहा?

इस पर सिब्बल ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, 'सात अक्टूबर 2026, प्रधानमंत्री : ‘मैंने प्रार्थना की कि मेरी सीखने की क्षमता कम न हो.’ आइए सीखें : युवाओं, किसानों और आदिवासियों की बात सुनना; नफरत से दूर रहना; दूसरों के सपनों को अपनाना; विविधता को महत्व देना; वोट में हेरफेर रोकना; लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का सम्मान करना; और बिना सिद्धांत के दल-बदल रोकना.'

प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को 'हम यह करके दिखाएंगे' का नारा देते हुए कहा था कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनेगा. हालांकि, उन्होंने चुनावों के दौरान जातिगत विभाजन को एक बड़ी चुनौती बताया था.

मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी रेखांकित किया और कहा था कि जो चीजें कभी असंभव लगती थीं, वे अब संभव हो गई हैं.

Published at : 08 Oct 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Kapil Sibal Narendra Modi DELHI NEWS
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