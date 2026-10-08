'जाना तो है, मैं आज हूं कल नहीं', गोवा में नाना पाटेकर की लास्ट स्पीच

दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर भले दुनिया छोड़कर चले गए लेकिन उनका काम लोगों के दिलों में बसा है. नाना पाटेकर की फिल्में फैंस दिलों में खास जगह रखती हैं. नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह कार्डियक अरेस्ट से निधन हुआ. उनके निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है. नाना पाटेकर का निधन गोवा में हुआ.

नाना को गोवा टूरिज्म प्रोग्राम में आखिरी बार देखा गया. इस दौरान उन्होंने स्पीच दी. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में नाना पाटेकर ने कहा, 'प्रमोद सावंत, मुझे नहीं पता प्रमोद तुम कैसे हो, तुम्हारे पिताजी के समय में...पर्रिकर... मनोहर पर्रिकर ये मेरे दोस्त थे. ऐसे दोस्त पर गर्व होना चाहिए. वो मेरा दोस्त था. अरे-तू वाला दोस्त. उम्र में मुझसे छोटा था. मैं अब 77 पूरे कर चुका हूं और 78वां शुरू होगा. लेकिन उसका बड़प्पन इतना था कि उसकी तरफ ऐसे ही देखना पड़ता था.'

'जाना तो है ही, मैं भी कल हूं और कुछ पता नहीं'

आगे नाना न कहा, 'हमारा नसीब है कि हमारे यहां ऐसा इंसान पैदा हुआ और उसने वो ऐसा देखा, उसे ऐसा करने का मन किया. कपड़े पहने जैसे जीने वाले ये लोग हैं. इतने से समय में इतना कुछ करके जाना. वो पूरा गैस का सिलेंडर लेकर ऐसा करके फिर से उस पुल पर जाकर वो करवा लेना, जुनून होना चाहिए. जाना तो है ही, मैं भी कल हूं और कुछ पता नहीं, तुम... हर किसी की जिंदगी में वो एक वक्त आएगा ही, पर उससे पहले जो मुझे करना है क्या मैं वो कर पा रहा हूं? क्या मैंने कोशिश की? अगर मैं सिर्फ अपने तक ही सीमित हूं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा घर, बस इतने तक ही जीना है तो फिर...'

नाना पाटेकर का पोस्टमार्टम किया जाएगा. पोस्टमार्टम के बाद नाना पाटेकर एयर एंबुलेंस के जरिए मुंबई लाया जाएगा. नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार शासकीय सम्मान के साथ किया जाएगा.