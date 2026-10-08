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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'मेरी पहली चॉइस शमी-बुमराह-सिराज...', 2027 वर्ल्ड कप के लिए दिग्गज का BCCI को संदेश

'मेरी पहली चॉइस शमी-बुमराह-सिराज...', 2027 वर्ल्ड कप के लिए दिग्गज का BCCI को संदेश

भुवनेश्वर कुमार को न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में टीम इंडिया में वापसी का मौका मिला है. ऐसे में एक पूर्व क्रिकेटर ने मोहम्मद शमी को भी वापस लाने की मांग कर दी है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 08 Oct 2026 11:00 AM (IST)
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BCCI ने मंगलवार, 6 अक्टूबर को न्यूजीलैंड दौरे के लिए टी20 टीम का एलान कर दिया था. भुवनेश्वर कुमार करीब चार साल बाद टीम इंडिया में वापस आए हैं. 36 वर्षीय भुवनेश्वर की वापसी से मोहम्मद शमी के लिए भी रिटर्न की उम्मीद जाग उठी है. शमी मार्च 2025 के बाद टीम इंडिया के लिए कोई मैच नहीं खेले हैं. इसी बीच पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने सेलेक्टर्स को सख्त मैसेज भेजा कि उन्होंने भुवनेश्वर का चयन करके कमोई मेहरबानी नहीं की है.

2027 वनडे वर्ल्ड कप पास आ रहा है, लेकिन खासतौर पर गेंदबाजी में नए-नए एक्सपेरिमेंट रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. अगले साल विश्व कप की शुरुआत 2 अक्टूबर से होगी. शमी वो गेंदबाज हैं, जो वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट (55) ले चुके हैं. यहां जान लीजिए शमी की वापसी के कुछ संकेत बनते दिख रहे हैं या नहीं.

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वसीम जाफर ने चेताया

एक तरफ वसीम जाफर का कहना है कि भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया में वापसी पूरी तरह डिजर्व करते हैं. उनको वापस लाकर सेलेक्टर्स ने कोई मेहरबानी नहीं की है. इसके अलावा जाफर ने मोहम्मद शमी का पक्ष लेते हुए कहा कि उनकी कम से कम टेस्ट टीम में जरूर वापसी होनी चाहिए.

जाफर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "शमी का सेलेक्शन जरूर होना चाहिए, खासतौर पर टेस्ट टीम में. मैं ODI के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि वहां हमने गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा और नीतीश रेड्डी पर प्रयोग किए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैनेजमेंट को इस गेंदबाजी लाइन-अप में भरोसा है."

जाफर ने आगे कहा, "आप सिराज को निरंतर मौका नहीं दे रहे हैं. मैं जानना चाहता हूं कि आपके दूसरे और तीसरे मेन तेज गेंदबाज कौन हैं? मेरे हिसाब से शमी का वनडे टीम में चयन होना चाहिए और वर्ल्ड कप नजदीक आ रहा है." दिग्गज क्रिकेटर ने कहा कि वर्ल्ड कप के लिए उनकी पहली चॉइस जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी होंगे.

सेलेक्टर्स को चिंता

ऐसी कई रिपोर्ट्स और दावे सामने आए हैं कि टीम इंडिया के नए और अनुभवहीन गेंदबाजी अटैक को लेकर टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं. वसीम जाफर, दिनेश कार्तिक और क्रिस श्रीकांत जैसे पूर्व क्रिकेटर 2027 वर्ल्ड कप के लिए बॉलिंग लाइन-अप पर तीखे सवाल खड़े कर चुके हैं.

साल 2025 से लेकर अब तक सेलेक्टर्स ने खूब सारे नए गेंदबाजों पर प्रयोग किया है. जनवरी 2025 में हर्षित राणा ने अपना वनडे डेब्यू किया था, लेकिन वो लगातार चोटिल हो रहे हैं. गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव और उनके अलावा अंशुल कंबोज का भी ODI डेब्यू हुआ है. मोहम्मद सिराज पर मैनेजमेंट को शायद ज्यादा भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि वह स्क्वाड में तो हैं लेकिन प्लेइंग इलेवन से अंदर-बाहर होते रहे हैं.

प्रसिद्ध कृष्णा नियमित रूप से वनडे टीम में खेल रहे हैं, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच को याद करें तो उन्हें 9 के इकानॉमी रेट से मार पड़ी थी. इसलिए जसप्रीत बुमराह के अलावा गेंदबाजी लाइन-अप में ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो दूसरे छोर से दबाव बना सके.

शुभमन गिल भी चिंता व्यक्त कर चुके हैं

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान भारतीय कप्तान शुभमन गिल का साफ कहना था कि अब एक्सपेरिमेंट का समय नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं है. गिल के इस बयान को संकेत माना जा सकता है कि अब सेलेक्टर्स को नए-नए प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए.

शमी का वर्ल्ड कप रिकॉर्ड

मोहम्मद शमी वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं. शमी ने केवल 18 मैचों में 55 विकेट चटकाए हैं और प्रत्येक विश्व कप टूर्नामेंट में भारतीय टीम के लिए सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक रहे हैं. इस लिस्ट में 44 विकेट लेकर जहीर खान दूसरे स्थान पर हैं.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 08 Oct 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
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