Android फोन में चलेगी Apple Watch! ये ऐप बदल देगी iPhone की जरूरत

Apple Watch को आमतौर पर iPhone के साथ इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है. यही वजह है कि अगर कोई यूजर iPhone छोड़कर Android फोन पर शिफ्ट होता है तो उसके लिए Apple Watch को उसी तरह इस्तेमाल करना आसान नहीं होता है. लेकिन अब एक थर्ड-पार्टी ऐप इस समस्या का समाधान देने का दावा कर रहा है. Merge Watch नाम का ऐप Apple Watch और Android फोन के बीच कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है.

यह तरीका पूरी तरह iPhone से आजादी नहीं देता है. Apple Watch को सबसे पहले एक iPhone के जरिए एक्टिवेट करना जरूरी है. इसके बाद Apple Watch के App Store से Merge Watch ऐप इंस्टॉल करना होता है. वहीं Android फोन में इसे Google Play Store से डाउनलोड किया जा सकता है. दोनों डिवाइस में ऐप खोलने के बाद Bluetooth, नोटिफिकेशन और हेल्थ डेटा जैसी जरूरी परमिशन देनी होती हैं. इसके बाद Apple Watch पर Android फोन का नाम दिखाई देता है और छह अंकों का कोड डालकर दोनों को पेयर किया जा सकता है.

Android पर मिलेंगे ये फीचर्स

Merge Watch के जरिए Android फोन के नोटिफिकेशन Apple Watch तक पहुंचाए जा सकते हैं. इतना ही नहीं, कुछ मैसेज का जवाब सीधे Watch से देने की सुविधा भी मिलती है. Spotify जैसे म्यूजिक ऐप चलाने पर Apple Watch से प्लेबैक कंट्रोल भी किया जा सकता है.

हेल्थ डेटा को Google Fit के साथ सिंक करने की सुविधा भी दी गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ECG रिकॉर्डिंग और स्लीप-ट्रैकिंग डेटा को भी फोन पर देखा जा सकता है. यूजर यह भी तय कर सकता है कि Android के किन ऐप्स के नोटिफिकेशन Apple Watch पर आने चाहिए.

लेकिन iPhone जैसा नहीं मिलेगा अनुभव

इसका मतलब यह नहीं है कि Apple Watch अब Android के साथ बिल्कुल iPhone की तरह काम करने लगी है. रिपोर्ट के मुताबिक नोटिफिकेशन सीधे watchOS के नेटिव सिस्टम से नहीं आते हैं बल्कि Merge Watch ऐप के जरिए फॉरवर्ड होते हैं. इसलिए कभी-कभी नोटिफिकेशन में देरी भी हो सकती है.

कुछ मामलों में Apple Watch पर ऐप को दोबारा खोलने के बाद ही नोटिफिकेशन आना शुरू हुआ. लगातार बैकग्राउंड में ऐप के काम करने की वजह से Watch की बैटरी पर भी थोड़ा ज्यादा असर पड़ सकता है.

हर फीचर के लिए देना होगा सब्सक्रिप्शन

Merge Watch एक फ्री सॉल्यूशन नहीं है. इसके सभी फीचर्स इस्तेमाल करने के लिए रिपोर्ट के अनुसार 6 डॉलर प्रति महीने तक का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है. साथ ही यह ऐप नोटिफिकेशन और हेल्थ डेटा जैसे संवेदनशील डेटा तक पहुंच मांगता है. रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार ज्यादातर डेटा डिवाइस पर ही रहता है और इंटरनेट के जरिए भेजे जाने वाले नोटिफिकेशन एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं.

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